Vivas reclama al Gobierno un "mando único" tras desbordarse Ceuta con 1.500 migrantes en poco más de una semana

Las claves

Las claves Generado con IA El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama al Gobierno un "mando único" y una acción inmediata ante la llegada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana. Los centros de acogida de Ceuta están completamente saturados y la sobreocupación del área de menores supera el 1.600 por ciento. Vivas propone cinco medidas urgentes, entre ellas reforzar medios en frontera, recursos extraordinarios de acogida y modificar la ley de extranjería. Solicita al PP y PSOE que acuerden legalizar las devoluciones en caliente tras la reciente sentencia del Supremo que dificulta el rechazo en frontera de migrantes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha reclamado este miércoles una acción "contundente y sin dilación" con "un mando único" al Estado ante la "dimensión de la crisis migratoria" que, según los datos del Gobierno de la ciudad autónoma, ha provocado ya la entrada de más de 1.500 migrantes en poco más de una semana.

En una comparecencia de prensa, Juan Jesús Vivas ha advertido de que la entrada constante de migrantes por el mar requiere de una actuación del Gobierno "inmediata, decidida y enérgica" al estimar que la situación es "extremadamente grave" y se han "desbordado" las capacidades de respuesta.

El presidente ceutí ha dicho que "los datos hablan por sí solos", al señalar que se han registrado más de 1.500 entradas de adultos y menores, los centros de acogida están "saturados y colapsados, no cabe nadie más", y el flujo de entradas es de más de 200 personas al día, mientras que en el área de Menores la sobreocupación es del 1.600 por cien.

"Si se mantiene el flujo actual de entradas, en breve estaremos en unas cifras parecidas al episodio de mayo de 2021", cuando entraron ilegalmente por la frontera ceutí más de 12.000 personas, ha dicho.

Con todo ello, Juan Vivas ha dicho que el dato "más grave, doloroso y duro" son los 60 cadáveres recuperados del mar los últimos doce meses.

"Solo desde la lealtad institucional, el sentido de Estado y la colaboración entre administraciones se puede afrontar esta crisis, por lo que estamos en permanente contacto con diferente Ministerios", ha dicho.

El presidente autonómico ha pedido que de forma "inmediata e inaplazable" se aborde "la emergencia" y también que se adopten medidas para prevenir que en el futuro se vuelvan a producir, "ya que no es la primera crisis, pero tampoco será la última si no se toman medidas".

Cinco medidas

El presidente ceutí ha apoyado cinco medidas, "como socorrer el colapso y la saturación con recursos de acogida extraordinarios y favorecer las salidas de Ceuta", activar el recurso financiero para contingencias migratorias, reforzar el número de efectivos y medios en frontera y seguridad ciudadana, modificar la ley de extranjería e intensificar la colaboración con Marruecos para la "contención y el control" de los migrantes en su territorio.

Juan Vivas ha dicho que "no se puede aplazar" establecer una respuesta estructural en medios, infraestructuras y normativas y no ha descartado crear un "mando único, sin concretar la fórmula" para "coordinar y gestionar la crisis al igual que se ha hecho en otras emergencias".

Mientras tanto, ha valorado que la sociedad ceutí está dando muestras de "madurez, entereza y solidaridad" con esta nueva crisis, y ha expresado su apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la "excelente y humanitaria" labor en condiciones de "extremada dificultad".

Vivas ha añadido que ha encontrado "receptividad y comprensión" con el Gobierno, ha dejado claro que no ha hablado personalmente con Pedro Sánchez y ha añadido que el nivel de presión migratoria actual es similar al de agosto de 2024, aunque el ritmo de entradas es superior "con doscientos al día".

"Devoluciones en caliente"

Tras su intervención, Vivas ha instado a su partido y al PSOE a que se “pongan de acuerdo” para legalizar las denominadas devoluciones en caliente, al entender que se trata de un asunto de Estado que requiere de ese apoyo.



En declaraciones a los periodistas, Juan Jesús Vivas se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo de principios de este mes que impide que los migrantes que intentan llegar por mar puedan ser entregados a Marruecos, lo que se denomina “rechazo en frontera”, también conocido como “devolución en caliente”.



Vivas ha dicho que es necesario “modificar” la ley de extranjería para “recuperar el rechazo en frontera”, ya que este “recurso” de la devolución inmediata de los migrantes se “ha perdido por la interpretación” del Tribunal Supremo.



“La sentencia ha desactivado uno de los recursos para rebasar la frontera que tenían los agentes y ahora se tiene que reactivar con una modificación de la ley, para lo cual deben ponerse de acuerdo PP y PSOE porque es un tema de Estado como la frontera, la inmigración y la estabilidad de una ciudad como Ceuta”, ha explicado el presidente autonómico.



Vivas ha considerado que esta modificación de la ley es “totalmente necesaria” al considerar que “si alguien sabe que es rechazado al momento no se intenta arrojar al mar”, lo cual permitiría aliviar la presión migratoria actual.



Con la sentencia del Supremo, Vivas ha añadido que todos los adultos que entran en Ceuta “piden asilo y es imposible que puedan ser devueltos a su país”