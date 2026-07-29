El PP cuestiona que Sánchez 'prepara el terreno' para indultar a su hermano y al exfiscal general tras el perdón a Borràs

Las claves

Las claves Generado con IA El PP, a través de Martínez-Almeida, sugiere que Pedro Sánchez podría estar preparando indultos para su hermano y el exfiscal general tras el concedido a Laura Borràs. Almeida critica que Sánchez prometió no conceder indultos por corrupción y acusa al presidente de incumplir su palabra con la decisión sobre Borràs. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa al Gobierno de aprovechar cualquier situación para avanzar su agenda política, restando sorpresa al indulto. El indulto parcial a Laura Borràs reduce su pena de prisión de más de cuatro años a dos, justificándose en la desproporción de la condena original según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si tras el indulto parcial a la expresidenta de Junts, Laura Borràs, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "preparando el terreno" para hacer lo mismo con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o con su hermano, David Sánchez.

"Yo recuerdo que el presidente del Gobierno dijo que no iba a conceder nunca un indulto por corrupción y nos ha vuelto a mentir, lo cual a nadie le extraña en la España en la que vivimos", ha declarado Almeida a los medios, en relación al indulto aprobado este martes a Laura Borràs por el Consejo de Ministros.

"Él dijo claramente que no iba a haber indultos a políticos por temas de corrupción y obviamente aquí hubo un tema de malversación de caudales públicos. La pregunta que todos nos hacemos es si está preparando el terreno para otros indultos. Yo creo que es algo que todos, legítimamente, conociendo al personaje, nos tenemos que plantear".

El alcalde se ha cuestionado "hasta qué punto no estará planteando un indulto al exfiscal general del Estado", "a su hermano o a todos los condenados por el caso de Badajoz", ha declarado. "No hablemos ya de lo que pudiera pasar en su caso con su mujer, aunque yo creo que para ese momento ya no será presidente del Gobierno".

Ha apuntado también a "indultos a los suyos" con relación al caso Leire "porque, de las declaraciones de ayer en sede judicial, no cabe ninguna duda de que sin la cooperación necesaria del PSOE como organización es imposible que tanto Leire como Santos Cerdán, y en su caso Pedro Sánchez, pudieran haber montado la cloaca".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que "el Gobierno siempre aprovecha cualquier catástrofe sobrevenida para seguir con su hoja de ruta. Lo hicieron durante la dana de Valencia, que metieron una moción de censura a uno de los Ayuntamientos afectados y culminaron el asalto a RTVE. Es una más, no sorprende".

El indulto parcial a Laura Borràs le conmutará la pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día por otra de dos años. Según ha expresado el Ministerio de Justicia, se concede como lo planteó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que condenó a Borràs, y que en la sentencia afirmó que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".