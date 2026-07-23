Junts tumba definitivamente la senda de déficit junto a PP y Vox y certifica un 23-J que Sánchez no tiene mayoría para seguir

El rechazo evidencia el aislamiento del Gobierno y que la legislatura entra en su tramo final con una mayoría parlamentaria contraria a la continuidad de Sánchez.

El Ejecutivo intentará sortear este bloqueo usando una vía jurídica basada en un informe de la Abogacía del Estado, que permite presentar los Presupuestos amparándose en el marco fiscal europeo.

Junts, que fue clave en la investidura de Sánchez, se ha alineado con la derecha, certificando la falta de apoyos del Gobierno y bloqueando el marco presupuestario para 2027.

El Congreso ha rechazado de nuevo la senda de déficit propuesta por el Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, dejando a Sánchez sin mayoría para sacar adelante sus Presupuestos.

El Congreso ha vuelto a tumbar la senda de déficit del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, exactamente la misma mayoría que hace un mes exigió la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones.

Con 176 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones, es la constatación, por segunda vez en una semana de que la Cámara no apoyará sus Presupuestos. Y la certificación, un mes después de pedirle la dimisión y la convocatoria de elecciones, de que el presidente tiene una mayoría enfrente contraria a que siga gobernando.

La fecha, además, dice mucho de la situación política: el pleno extraordinario se ha celebrado este 23 de julio, tercer aniversario de las generales de 2023 que ganó el PP de Alberto Núñez Feijóo en votos y escaños.

Aquella noche, Pedro Sánchez se asomó al balcón de Ferraz para proclamar un "¡somos más!" que hoy suena hueco ante la aritmética que se repite en la Cámara Baja.

Aquella noche, el jefe del Ejecutivo lo apostó todo a la amnistía a Carles Puigdemont para amarrar los votos de Junts. Tres años después, es precisamente Junts quien certifica su incapacidad para gobernar, alineándose con las derechas nacionales para derribar el primer peldaño de los Presupuestos.

La derrota de la senda fiscal no sólo bloquea el marco de los Presupuestos de 2027. Simboliza que el bloque que exigió su salida del poder mantiene una mayoría sólida y que la legislatura entra en su tramo final con un Gobierno numéricamente derrotado pero empeñado en resistir.

La triquiñuela de 2024

Pese a este doble portazo, el Ejecutivo se agarra a una salida jurídica que le permitirá presentar unas nuevas cuentas públicas.

Un informe de la Abogacía del Estado, elaborado ad hoc en 2024, que interpreta un supuesto "vacío legal" de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF): tras dos rechazos no se da por bloqueado el deber constitucional de presentar Presupuestos.

Según ese dictamen, si las Cortes no aprueban los objetivos de estabilidad, el Gobierno puede basar sus cuentas en la última senda remitida a Bruselas y avalada por el Consejo de la UE, aunque sea más restrictiva y no haya pasado por el Parlamento.

Hacienda planea así elaborar los Presupuestos de 2027 sobre ese marco europeo, sorteando la negativa de la Cámara a la senda presentada el miércoles pasado y este jueves.

El Ejecutivo llega a este punto tras haber incumplido durante toda la legislatura el artículo 134 de la Constitución, que le obliga a remitir las cuentas al Congreso antes del 30 de septiembre.

Ahora, con las generales de fin de legislatura en el horizonte, quiere usar esas cuentas "como un programa electoral", como denunció la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal... cuyo grupo, en todo caso, votó a favor del Gobierno.

En el debate, la nacionalista vasca reprochó que "hace una semana debatíamos lo mismo" y que, desde entonces, "ustedes no han negociado con nadie", lo que tachó de "estrategia equivocada". A su juicio, el Gobierno "no parece querer una mayoría para los Presupuestos, sino pasar este trámite y presentarlos como marketing político".

Su discurso encajó con el malestar de otros socios habituales, que ven en la insistencia de Moncloa en la misma senda un gesto de desafío más que de búsqueda de acuerdos.

El debate

Desde el banco azul, el ministro de Hacienda, Arcadi España, se desenmascaró ya al inicio de su intervención, al admitir que "ya tienen ustedes la información, porque ya tuvimos un debate la semana pasada".

España justificó el desequilibrio de las cuentas que presentaba como "responsable" porque "la práctica totalidad del déficit de la Administración General del Estado es por la transferencia a la Seguridad Social por las pensiones", intentando blindar la senda como un escudo social.

Presumió de que los recursos del sistema autonómico crecerían "más de un 8%" y más de un 10% para los ayuntamientos en 2027. Con ese dato acusaba "al principal partido de la oposición" de "preferir la derrota del Gobierno" a que sus Comunidades dispongan de más recursos.

Pero el portavoz del PP, José Vicente Marí, respondió con mofa: "Si nos propone lo mismo, votaremos lo mismo".

El diputado popular denunció que el Ejecutivo "incumple la ley con tanta naturalidad que lo llamativo sería cumplirla alguna vez", al recordar que la LOEPSF le obligaba a remitir "un nuevo acuerdo" de objetivos tras el primer rechazo, no a repetir el mismo texto sin haber consultado al Consejo de Política Fiscal y Financiera ni al de entidades locales.

Marí acusó al ministro de mantener "la farsa de un Ejecutivo inviable" que trae una senda "con los votos en contra de la mayoría" y "la práctica unanimidad de las Comunidades en contra".

Y respecto a la subida de recursos, espetó que el Gobierno "no propone mayor margen fiscal, propone más endeudamiento".

El discurso más demoledor llegó desde Junts, en boca de Josep Maria Cruset.

"La misma propuesta de hace una semana, la misma de hace un año y la misma de hace dos años", resumió, para concluir que "proponen lo mismo para conseguir lo mismo".

Cruset acusó al Gobierno de no haber publicado en año y medio los datos de ejecución presupuestaria. "Ahora sí los publican porque ya tienen los Presupuestos de Cataluña aprobados, una estafa con los votos de ERC", dijo, al sostener que de cada 100 euros presupuestados para Cataluña sólo llegaron 58 en 2025.

"Pretenden que votemos en contra de los catalanes, como harán otros", señaló, en alusión a PSC, ERC y los Comuns. "No cuenten con eso, no participaremos de esta vergüenza".

'Somos menos'

En este contexto, la senda derrotada fijaba un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones en 2027, con un 1,5% para la Administración central, un 0,2% para la Seguridad Social y un 0,1% para las Comunidades, mientras que las entidades locales debían quedar en equilibrio.

Ése era el marco para abandonar la triple prórroga presupuestaria que el Gobierno arrastra desde el inicio de la legislatura.

Pero el doble rechazo dibuja ahora un escenario más caótico: un Gobierno sin mayoría para aprobar su senda fiscal, pero decidido a seguir adelante con sus cuentas gracias a una triquiñuela fabricada hace dos años que le permite artificiosamente hacerlo.

La foto de este 23-J, tercer aniversario de las elecciones del forzado "¡somos más!", es la de un Sánchez que comprueba cada semana que, en realidad, ya somos menos... y sostenido por una interpretación creativa de la LOEPSF y abandonado en la práctica por Junts, unido a PP y Vox.