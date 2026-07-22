Feijóo: "El socialismo de Zapatero es el de tener mucho y declarar poco, pero sin Sánchez no habría podido delinquir"

Feijóo propone un plan de reconstrucción nacional basado en la vuelta de la decencia a la política, la mejora de la gestión y el beneficio económico directo para los ciudadanos.

El líder del PP denuncia el aumento de la pobreza infantil, el estrechamiento de la clase media y que uno de cada tres españoles no puede salir de vacaciones.

Acusa a Zapatero de corrupción y asegura que, sin el apoyo de Sánchez y su Gobierno, no habría podido delinquir.

Feijóo critica la gestión del Gobierno de Sánchez, afirmando que estos tres años han estado marcados por escándalos y falta de gestión.

Alberto Núñez Feijóo ha lamentado tener que convertir en "un balance de legislatura" la rueda de prensa habitual de su cierre de curso político, antes de las vacaciones de verano. Porque "no ha habido gestión, sino escándalos todos los días" desde el 23-J de 2023.

"Comparezco en víspera de que se cumplan tres años de esas elecciones", comenzó el presidente del PP. Y concluyó: "Lo malo son estos tres años terribles, lo bueno es que sólo quedan meses para el cambio".

En su balance, en todo caso, tuvo un especial peso el escándalo que "más tristeza" le produce: el de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por delitos de corrupción en la Audiencia Nacional.

"Se ha pasado años mintiéndonos a todos, su socialismo es el de tener mucho y declarar poco", sentenció indignado. "Pero lo peor es que sin Pedro Sánchez y su Gobierno él no habría podido delinquir".

Con ese hilo conductor, Feijóo ha querido dar por terminada por anticipado la presencia de Sánchez en Moncloa. "La situación es insostenible, y ellos lo saben, aunque disimulen".

Porque, según su diagnóstico, "el Gobierno está políticamente agotado, ha perdido la capacidad parlamentaria y no tiene autoridad moral".

Pero también ha querido "alimentar la esperanza", adquiriendo varios compromisos de "reconstrucción nacional" para que "los españoles sepan qué pueden esperar de nosotros cuando gobernemos".

Los ha estructurado en tres pilares, tirando de conceptos que viene repitiendo desde que, el día después de las elecciones andaluzas, ya dijo que empezaba "la cuenta atrás" y colgó un cartelón de la fachada de la sede nacional, que reza que "el cambio está más cerca".

A saber: que vuelva "la decencia" a la política; que regrese la gestión para "que el país funcione"; y que trabajar en España "valga la pena"... es decir, que "sirva para una vida mejor".

Según Feijóo, la clase media "se ha estrechado en 18 puntos" desde que gobierna Sánchez. Es más, España es el país "con mayor pobreza infantil" de la Unión Europea, y el Ejecutivo "se felicita" porque hay ya 2,6 millones de personas "viviendo de ayudas y subvenciones".

Los datos oficiales que citó abundaban en que "uno de cada tres españoles no puede salir de vacaciones", uno de cada cinco "cobra el salario mínimo o menos", y el salario medio neto real "ha caído en 3,4 puntos desde 2018".

Y la conclusión es que "Sánchez ha desaprovechado el mejor ciclo económico en décadas" subiendo los impuestos "más de 100 veces", cobrando unos fondos europeos "que no ha ejecutado ni la mitad" y recreciendo la deuda pública "en más de medio billón de euros", sin resultados.

"Porque hoy, el sueldo medio de los jóvenes menores de 35 años ya es inferior a la pensión media de los nuevos jubilados", y alrededor de "uno de cada tres pisos ha salido del mercado del alquiler" desde la aprobación de la Ley de Vivienda.

Para el líder del PP, "la reconstrucción económica pasará porque el mayor beneficiario del crecimiento económico no sea la Agencia Tributaria, sino los ciudadanos que trabajan".

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