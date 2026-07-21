El Gobierno defiende a Zapatero pese a la declaración de 'Julito' ante el juez: "Seguimos creyendo en su inocencia"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, pide respeto al trabajo de los tribunales y señala que Sumar cree que Zapatero debe dar explicaciones por la inquietud ciudadana.

La ministra portavoz Elma Saiz enfatiza que el préstamo a Plus Ultra se hizo conforme a la legalidad y evita comentar resoluciones judiciales específicas.

El empresario Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito', ha señalado a Zapatero como mediador en el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2020, aunque asegura desconocer detalles de las gestiones.

El Gobierno reitera su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional, y afirma que cree en su inocencia.

"Seguimos creyendo en su inocencia", ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional.

Precisamente este martes el empresario Julio Martínez Martínez, Julito, socio de Zapatero, ha situado al exlíder socialista como mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2020, si bien ha asegurado desconocer qué gestiones hizo o con quién trató para la obtención del mismo.

La ministra ha sido preguntada en tres ocasiones y se ha amparado en la obvia presunción de inocencia del expresidente para evitar un respaldo mucho más expreso de Zapatero, que sí han mantenido en anteriores ocasiones.

Sobre todo, por parte de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno.

También se ha refugiado en la decisión de no comentar resoluciones judiciales, pese a que en otras semanas expresamente ha comentado y valorado casos como los del hermano y el caso de Begoña Gómez.

Tras hacer hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad.



"No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha recalcado.



En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto se ha remitido a las palabras de la portavoz y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio.

Díaz ha insistido que Sumar mantiene la posición de que Zapatero tiene que dar explicaciones, porque existe "inquietud", "tristeza" y "preocupación" ciudadana.