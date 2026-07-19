El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que el PSOE atraviesa "el momento más grave para la credibilidad" de su historia democrática reciente y reclama un adelanto electoral para que los ciudadanos se pronuncien. A su juicio, el partido ha perdido el rumbo bajo el liderazgo de Pedro Sánchez y denuncia la falta de autocrítica en la dirección. Entre sus afirmaciones más contundentes realizadas en una entrevista concedida a El Mundo destaca: "El proyecto de Sánchez es Pedro", además de advertir que "estamos en el momento de mayor hundimiento electoral del PSOE".

García-Page también se muestra muy duro con los casos de corrupción que afectan al entorno socialista y sostiene que la estrategia del Gobierno de resistir en el poder deteriora la confianza democrática. Sobre los escándalos que salpican al partido afirma que "es muy triste" que los ciudadanos ya no reconozcan al PSOE y, respecto a la permanencia de Sánchez en La Moncloa, sentencia: "Yo lo que sí creo es que eso no responde a un criterio de dignidad democrática. No se puede estar permanentemente en un búnker". Además, califica el caso de Leire Díez como "tan cutre como grave" y admite que el asunto de José Luis Rodríguez Zapatero le ha provocado "una desazón personal".

El dirigente castellanomanchego reserva sus críticas más severas para la propuesta de financiación autonómica pactada con Cataluña, que considera incompatible con los principios del socialismo. Asegura que el nuevo sistema favorece a las comunidades más ricas en detrimento del resto y sostiene que "Es la mayor amenaza a la igualdad entre los españoles de toda la democracia". En esa misma línea, remacha: "¿Y se creen que somos tontos? Es un atentado muy grave. (...) No vamos a pasar por ahí", dejando claro su rechazo frontal al modelo.

En clave interna, García-Page reivindica su papel como defensor de la socialdemocracia tradicional y asegura que seguirá resistiendo frente a los cambios que, en su opinión, está impulsando la actual dirección del PSOE. Recurre a la metáfora del "solar" para explicar su posición: "Algunos nos estamos empeñando en no movernos del solar por miedo a que lo vendan" y añade: "A efectos del solar de la socialdemocracia, soy un conservador. Lo estoy conservando. Lo importante es que los cimientos aguanten". Aunque no confirma si volverá a presentarse a las elecciones autonómicas, afirma encontrarse "en el mejor momento" de su vida política.