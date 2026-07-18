Un mes después, Zapatero sigue sin explicar al juez el origen de las joyas de 1,3 millones que prometió aclarar en diez días

Exministros recuerdan que el Código Ético aprobado bajo el Gobierno de Zapatero obligaba a ceder regalos a Patrimonio Nacional, lo que genera dudas sobre la legalidad de conservar las joyas.

La Agencia Tributaria ha decidido personarse en la causa como posible parte perjudicada tras recibir la notificación judicial, y está investigando el patrimonio de Zapatero.

La última versión difundida por su entorno sostiene que las joyas fueron un regalo del Rey de Arabia Saudí, aunque inicialmente se negó esa vinculación y no se ha presentado documentación que lo respalde.

José Luis Rodríguez Zapatero aún no ha explicado el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho, pese a haberse comprometido a hacerlo en diez días.

Este viernes se cumplió un mes desde que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Durante aquella declaración, el exlíder socialista se comprometió a ofrecer explicaciones sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron halladas en una caja fuerte oculta de su despacho durante un registro policial. Sin embargo, ese compromiso sigue sin cumplirse.

Fue el abogado defensor de Zapatero, Víctor Moreno Catena, quien respondió al magistrado cuando éste preguntó por el plazo en el que podrían pronunciarse sobre las joyas. "Una semana o diez días", afirmó el letrado. "Como máximo", añadió inmediatamente el propio expresidente.

Ese compromiso quedó ampliamente superado hace semanas. A las puertas de cumplirse un mes desde aquella declaración, el expresidente continúa sin ofrecer la explicación que prometió al juez.

Hasta la fecha, el expresidente tampoco ha presentado documentación o argumentos que acrediten la procedencia de las joyas. En un primer momento, Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de Zapatero, sostuvo que el valor de las piezas estaría "entre 30.000 y 50.000 euros".

Sin embargo, una tasación posterior elaborada por la firma Ansorena con la colaboración del Instituto Gemológico Español concluyó que su valor asciende a 1,3 millones de euros.

La última versión que filtró su entorno fue a TVE y en las que aseguraron que las joyas fueron un obsequio recibido durante una visita del Rey de Arabia Saudí mientras ocupaba la Presidencia del Gobierno.

Aunque unas semanas antes, Arroyo había negado la vinculación de las joyas con Arabia Saudí, negando que ese fuese el origen.

No obstante, casi un mes después de su declaración judicial, esa versión sigue sin estar respaldada por documentación o explicaciones públicas.

Aunque la coartada que sostuvo el entorno de Zapatero, filtrándolo a Javier Ruiz en TVE, es perfecta: el Rey bin Abdulaziz falleció en 2015 y se descartaría el contrabando porque las habría traído el propio monarca. Sin embargo, Zapatero sigue sin aportar la documentación.

Algunos exministros suyos como Miguel Sebastián han afirmado que los regalos eran habituales.

Algo que otros excompañeros del Consejo de Ministros han puesto en cuarentena y han recordado que tenían la obligación de cederlos a Patrimonio Nacional para cumplir con el Código Ético impuesto por el propio Zapatero. De ahí que algunos duden de que se trate un regalo de su época como presidente del Gobierno.

Durante este mes, la investigación ha dado un nuevo paso con la decisión de la Agencia Tributaria de personarse en esa pieza separada como potencial perjudicada.

El organismo recogerá así el ofrecimiento realizado por el juez José Luis Calama respecto a las joyas encontradas en el despacho que Zapatero tenía en la calle Ferraz y tras un mes y medio de inacción por parte del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

La decisión de Hacienda se ha demorado durante varias semanas porque la Agencia Tributaria no había recibido directamente la comunicación judicial mediante la que el magistrado le ofrecía ejercer las acciones penales y civiles que estimara oportunas.

Una vez recibida la notificación, el organismo ha decidido comparecer formalmente en el procedimiento.

Paralelamente, la exdirectora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, confirmó recientemente que el organismo está investigando el patrimonio del expresidente.

"Es nuestra obligación", afirmó durante su comparecencia. La exresponsable de la AEAT también reconoció que los sistemas de control del organismo fallaron al no detectar la ausencia de declaraciones tributarias de Julio Martínez, amigo de Zapatero, y admitió: "Es un error que lamento profundamente".

Con la personación de la Agencia Tributaria en la causa y el avance de la investigación judicial todo acecha a Zapatero pero el origen de las joyas continúa sin esclarecerse.