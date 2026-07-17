La UCO cifra en 300.000€ el beneficio de Cerdán con la trama: los mayores ingresos fueron con Ábalos en Fomento

Se investigan adjudicaciones públicas a Servinabar vinculadas al presunto reparto de comisiones ilegales y la posible compra frustrada de un inmueble en Madrid por casi un millón de euros.

La Guardia Civil detecta 18.261 euros en ingresos en efectivo de origen desconocido y señala posibles fuentes de ingresos no declaradas por Cerdán.

El mayor incremento de ingresos se produjo entre 2019 y 2023, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

La UCO cifra en 323.178 euros los beneficios obtenidos por Santos Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024, procedentes de Servinabar y otras sociedades.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 323.178 euros el dinero y los bienes de los que habrían disfrutado Santos Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024, procedentes de Servinabar —una de las empresas de la trama— y de otras sociedades relacionadas.

En ese periodo, según el informe remitido al Tribunal Supremo, las ganancias alcanzaron sus "máximos" entre 2019 y 2023, coincidiendo con la "etapa ministerial" de José Luis Ábalos al frente de Transportes.

Para calcular esa cifra de más de 300.000 euros, la UCO suma los sueldos y otros pagos que habría recibido Cerdán, el alquiler y el mobiliario de la vivienda en la que residió en Madrid, así como el uso de varios vehículos.

Los investigadores sostienen que el incremento coincide también con la llegada de Cerdán a la Secretaría de Organización del PSOE, cargo que asumió tras la salida de Ábalos en 2021.

A juicio de la Guardia Civil, ese aumento patrimonial resulta relevante porque se produce durante los años en los que Servinabar obtuvo adjudicaciones públicas que forman parte de la investigación.

El informe explica que esta estimación amplía las conclusiones de un documento anterior e incorpora nueva información bancaria y documental obtenida durante la investigación.

Tras ese análisis, la UCO considera que existen indicios de que Cerdán y su entorno obtuvieron beneficios económicos procedentes de Servinabar, sociedad que los agentes vinculan con el presunto reparto de comisiones ilegales.

La Guardia Civil recuerda que, en un informe previo, ya había concluido que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar en 2016 y que una parte sustancial de los ingresos de la mercantil procedía de Acciona o de proyectos relacionados con la constructora.

Efectivo de "origen desconocido"

La UCO también ha detectado que Cerdán tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido".

Los agentes apuntan a "una posible fuente de ingresos no declarada" por Cerdán, a la que llegan a través de "indicios" como "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros".

También mencionan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la 'etapa ministerial' de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Y hacen hincapié en "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, "frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora".

"Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar", exponen.