Servinabar pagó la señal de un piso de 1M en Madrid para Cerdán al nombrarle el PSOE secretario de Organización

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo el 30 de junio del 2025. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Servinabar pagó una señal de 9.000€ para reservar un piso de casi un millón de euros en Madrid para Santos Cerdán tras ser nombrado secretario de Organización del PSOE. El piso, situado cerca de la Glorieta Ruiz Jiménez, tenía un precio inicial de 950.000€, más reformas estimadas en otros 350.000€. Aunque se firmó un contrato de arras con Servinabar como comprador, finalmente la compra no se realizó por problemas con los plazos de entrega y se devolvió la señal.

El 12 de julio de 2021, José Luis Ábalos cesó como secretario de Organización del PSOE. El día después Santos Cerdán fue nombrado para el cargo. Y el 6 de septiembre de ese mismo año, Cerdán y Francisca Muñoz, La Paqui, realizaron una visita a un piso en pleno centro de Madrid, a caballo entre los barrios de Argüelles y Universidad, entre las calles de Alberto Aguilera y la Princesa.

El nuevo responsable del partido socialista buscaba casa en Madrid. Su mujer tenía fama entre su propio equipo de estar todo el día en El Corte Inglés ("La conocen todas las vendedoras"), de "gastar y gastar" y siempre "de lo bueno lo mejor". Con la que podría haber sido su vivienda en la capital no sería diferente.

Tal y como se desprende del informe de la UCO sobre la situación patrimonial del Santos Cerdán, él y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones una vivienda cercana a la Glorieta Ruiz Jiménez de Madrid.

El precio de salida, 950.000€. Sin contar las reformas que La Paqui refirió que pretendía realizar y que elevarían el coste en otros 350.000 euros.

Días después, el 20 de septiembre de ese mismo año, Santos Cerdán se reunió con el administrador de Servitec, la inmobiliaria encargada de la venta de la vivienda, pero en esta ocasión no le acompañaba su mujer. Junto a él, el empresario y constructor Antxon Alonso. Ambos presentaron una oferta de 900.000€ por el piso y abonaron una señal en concepto de reserva de 9.000€ . La transferencia de tal cantidad corría a cargo de la mercantil Servinabar.

Paqui Muñoz, durante su primera visita a su marido en Soto del Real el 4 de julio de 2025. EE.

El 30 de septiembre, Cerdán y Alonso volvieron a visitar el inmueble. Y al día siguiente, el 1 de octubre, Antxon Alonso habló por mensaje con la comercial de la inmobiliaria y ya aquí surgió el problema que haría la operación inviable. "Como ya les dije, los tiempos, imposibles", respondió la comercial.

A pesar de ello, el 21 de octubre, la misma comercial envió a Alonso un archivo que contenía el acuerdo del contrato de arras propuesto por los vendedores.

El precio final de venta, sorprendentemente, ascendía a 985.000 euros.

En tal contrato aparecen tres vendedores y un solo comprador: Servinabar 2000 SL. Sin embargo, la comercial dejó bien claro a la UCO que en todo momento era evidente que serían Santos Cerdán y su mujer quienes residirían allí.

El contrato refería la entrega de 180.000€ en concepto de arras, dejando pendiente de pago la cantidad de 796.000€ para abonar en el momento de la compra y firma ante notario.

Pese a que se realizaron al menos tres reuniones más con Antxon Alonso ya acompañado de un abogado, los tiempos de entrega de la vivienda fueron un escollo insalvable. Así, el 27 de enero de 2022, Servitec realizó a través de transferencia la devolución de los 9.000€ dejados como señal de reserva.