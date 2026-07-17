Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina y coincidirá en el palco con Trump

Pedro Sánchez a su llegada a la cumbre de la OTAN en Ankara. Osmancan Gurdogan Reuters

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Las claves Generado con IA Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El presidente del Gobierno coincidirá en el palco de autoridades con Donald Trump, con quien mantiene una relación tensa. La delegación española contará con la presencia de la Familia Real al completo, mientras que Javier Milei no acudirá por superstición. Trump, aunque no ha presenciado ningún partido en persona, sí ha estado involucrado en polémicas relacionadas con la FIFA durante el torneo.

Pedro Sánchez ha logrado hacer un hueco en su agenda oficial para asistir el próximo domingo a la final del Mundial de fútbol que enfrenta a España y Argentina. El presidente del Gobierno coincidirá en el palco de autoridades del MetLife Stadium de Nueva Jersey con Donald Trump, cuya presencia también ha sido confirmada por la Casa Blanca.

El viaje de Sánchez a Estados Unidos ha estado en duda hasta el último minuto porque el lunes tiene prevista una visita oficial a Argelia para certificar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición de España ante el Sáhara Occidental. Fuentes de Moncloa han asegurado que finalmente el líder socialista animará a la Selección de Luis de la Fuente en persona.

Sánchez coincidirá nuevamente con Trump, con quien mantiene una tirante relación, solo una semana después de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía. Allí, el mandatario estadounidense renovó sus amenazas contra su homólogo español por el gasto militar y por su oposición a la guerra de Irán.

Aunque el presidente estadounidense amenazó con romper todos los lazos comerciales entre Washington y Madrid, posteriormente reculó y celebró el compromiso del Gobierno de Sánchez con la Alianza Atlántica. Ese cambio de postura, según explicó Moncloa, se debió al detallado relato de los compromisos que hizo el jefe del Ejecutivo ante el resto de aliados.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey no estará, sin embargo, Javier Milei. El presidente argentino ha decidido quedarse en la Quinta de Olivos, su residencia oficial, por "superstición", y veré el partido con su hermana, como ha hecho a lo largo de todo el Mundial.

Además de Sánchez, la delegación española estará integrada por la Familia Real al completo: el rey Felipe VI, que ya acompañó a la Selección en un partido de la fase de grupos celebrado en México, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Por el momento Moncloa no ha confirmado si Begoña Gómez también volará a Nueva York. La Audiencia Provincial de Madrid decidió este jueves levantar todas las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, que incluían la retirada del pasaporte.

El presidente del Gobierno dedicó el pasado miércoles, en el acto de demolición de la Verja de Gibraltar, unas palabras al éxito futbolístico de España: "Gracias a nuestra Selección por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer".

Pese a que el Mundial se celebra en Estados Unidos, Trump no ha visto en persona ninguno de los 102 partidos disputados hasta el final. Tampoco su vicepresidente JD Vance. Su participación se reduce a la polémica llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que le retirase una tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun.