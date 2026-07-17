Javier Ortega Smith anuncia que deja Vox en el Congreso y se pasa al Grupo Mixto: "Ya no me veo representado"

En su carta de despedida, afirma que sigue vinculado a los principios fundacionales de Vox y que su decisión responde a razones morales y políticas.

Ortega Smith explica que su marcha se debe a una deriva del partido con la que ya no se identifica desde 2022.

Vox pierde un escaño y pasa de 33 a 32 diputados tras la salida de Ortega Smith.

Javier Ortega Smith anuncia que deja el grupo parlamentario de Vox y se incorpora al Grupo Mixto en el Congreso.

Vox pierde un escaño y pasa de los 33 a los 32 diputados en el Congreso. Javier Ortega Smith ha anunciado este viernes que abandona el grupo parlamentario y pasa al Grupo Mixto.

En el escrito, que Ortega Smith ha difundido en redes sociales, solicita a la Mesa que "tenga por formulada su solicitud de baja del Grupo Parlamentario de Vox" y que se proceda a su incorporación al Grupo Mixto "con efectos inmediatos.

En el tuit, el diputado por Madrid también incluye una extensa carta de despedida en la que explica los motivos de su marcha.

Orgulloso del pasado, aún más esperanzado en el futuro. pic.twitter.com/qaHtpkV60G — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) July 17, 2026

"Me voy con tristeza del Grupo Parlamentario del partido que ayudé a fundar hace más de una década. Por eso, a pesar de mi marcha, siempre me sentiré vinculado emocionalmente a las gentes de Vox y, por ello, aunque profundamente decepcionado, actuaré con cariño y respeto", afirma.

"Hoy, fuera del Grupo Parlamentario del partido, me siento más cerca de sus afiliados y de los principios fundacionales, pues sigo donde siempre y no he sido yo el que se ha movido", añade.

"No reniego de mi pasado"

"No rompo un carné, no reniego de mi pasado, pues todo mereció la pena, siempre cumplí con mi deber y no pienso que todo el esfuerzo fue baldío", escribe. "Me voy con tristeza, abrazándome a tantos y tantos compañeros, a tantos y tantos españoles con los que he compartido valores y una misma esperanza".

Según relata el hasta ahora diputado de Vox, desde octubre de 2022, cuando dejó de ser secretario general del partido, comenzó a constatar una deriva con la que ya no se identifica.

"Hoy, 17 de julio de 2026, ya no me reconozco ni me veo representado por la dirección del Grupo Parlamentario de este partido y ya no veo reconocidos, precisamente, los mismos principios que inspiraron nuestros mejores días", afirma.

También asegura que la decisión ha sido "largamente meditada" y que responde "a estrictas razones morales y políticas".

"A partir de este día dejo de ser 'uno menos' dentro de Vox y paso a ser un español más, que buscará el modo más adecuado y eficaz para hacer oír su voz en favor de España".

La despedida termina con un mensaje de esperanza: "España tiene hoy más españoles que nunca dispuestos a defenderla. El pasado fue bueno, pero el futuro será mucho mejor".

La carta está redactada sobre la misma que Santiago Abascal envió en noviembre de 2013 a Mariano Rajoy cuando abandonó el PP, según una nota al pie incorporada por el propio Ortega Smith.