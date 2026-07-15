Rajoy acusa al Gobierno de "alborotar" y "distraer la atención" tras su polémica con Francia: "Ellos no piden perdón"

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano Rajoy ha acusado al Gobierno de "alborotar" y "distraer la atención" tras la polémica por sus declaraciones sobre la selección francesa. El expresidente criticó que el Ejecutivo se "chivara a un ministro extranjero" y centrara la atención en sus palabras en vez de en otros asuntos políticos. Rajoy no se disculpó por sus comentarios, alegando que el Gobierno tampoco lo hace: "Ellos no piden perdón por nada". Las declaraciones de Rajoy generaron críticas tanto en España como en Francia, siendo calificadas de "racistas" y "xenófobas" por varios miembros del Gobierno y partidos franceses.

Con España clasificada para la final del Mundial de fútbol parecía enterrada ya la polémica que había marcado la previa del partido: las controvertidas declaraciones de Mariano Rajoy sobre el origen de los jugadores de la selección de Francia.

Sin embargo, Rajoy ha utilizado su futbolística y triunfal columna que publica en el digital El Debate para cargar tintas contra el Gobierno, al que ha acusado de "alborotar", "chivarse a un ministro extranjero" y "desviar la atención" de los temas que deberían marcar la agenda política.

La polémica se conjugó tras el partido de cuartos de final entre España y Bélgica. El expresidente del Gobierno celebró el buen fútbol desplegado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente y subrayó el reto mayúsculo que suponía ganar a Francia. "Tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses", escribió. Y se armó la mundial.

Pedro Sánchez y sus ministros salieron en tromba contra Rajoy y sus declaraciones "racistas y xenófobas". El ministro de Exteriores galo le acusó de "estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas". E incluso el partido ultraderechista de Marine Le Pen tachó al exmandatario español de "racista".

Rajoy ha utilizado su última columna, publicada poco después de terminar el partido de semifinales en el que España se sacó un billete para la final de Nueva York, para saldar cuentas "con las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial", sin renunciar a su característico tono sarcástico. De hecho, lleva por título Hay que tener buen humor.

"La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles, las que están en la mente de todos, las que preocupan a la gente y debían ocupar a esas autoridades. Nada de esto son minucias", ha reflexionado.

Sin embargo, a juicio de Rajoy, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le "interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo".

En el texto del expresidente popular no hay ninguna palabra de disculpa o de arrepentimiento tras haber generado un lío diplomático. Simplemente se ha defendido diciendo que el Gobierno tampoco acostumbra a hacerlo: "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más".