Sánchez y Feijóo proponen un pacto contra los incendios por separado: Moncloa nunca impulsó el anunciado en 2025

El PP acusa a Sánchez de retomar la idea de un pacto tras la tragedia, mientras reivindica que el documento popular será formal y operativo, con plazos y medios definidos.

La propuesta del PP incluirá la participación de científicos, sindicatos y agentes rurales, y buscará la colaboración de todas las administraciones para evitar nuevas catástrofes.

Feijóo promete un pacto de prevención y respuesta ante riesgos naturales, detallando competencias y presupuestos, y critica que el acuerdo anunciado por Sánchez en 2025 nunca se concretó.

Sánchez y Feijóo han propuesto pactos contra los incendios de forma separada tras el incendio en Almería que ha dejado 13 víctimas mortales.

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su visita a la zona cero del incendio de Almería para prometer "un gran pacto de prevención, coordinación y respuesta frente a los riesgos naturales". Lo ha hecho pocas horas después de que Pedro Sánchez reivindicara en Turre la "unidad institucional" ante la tragedia que ha costado ya la vida a 13 personas.

El líder del PP ha querido marcar distancias con el presidente del Gobierno, que a renglón seguido "recordaba" su propio anuncio de hace un año, tras los fuegos de Orense y Castilla y León de 2025, de plantear un "gran pacto de estado frente a la emergencia climática" que, después, nunca ha concretado.

Mientras Sánchez vuelve a hablar de acuerdos tras "un año de olvido" y sólo después de otra catástrofe "aún mayor", fuentes del PP remarcan que Feijóo se ha comprometido a poner un documento "encima de la mesa" cuando él gobierne.

La dirección nacional del PP subraya que la propuesta de Feijóo no supone recoger el guante lanzado por Sánchez.

En Génova insisten en que el presidente "ha hablado de un pacto de Estado contra la emergencia climática que no ha presentado". Y recalcan que Feijóo "está mirando al futuro que le va a tocar liderar", dado que el presidente actual "ya está en tiempo de descuento, como le dijo el Congreso hace varias semanas".

Presupuestos y competencias

Junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado su "solidaridad" con las 13 familias que han perdido "a sus seres queridos", con los siete pacientes ingresados en el hospital de quemados de Sevilla" y con "los bomberos, patrullas de la Junta, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, el 112 y todo el operativo" que han logrado controlar el incendio.

Para Feijóo, un gran acuerdo de prevención, coordinación y respuesta ante riesgos naturales es "una herramienta necesaria para garantizar pueblos seguros y montes vivos" y para blindar a España frente incendios y otras catástrofes.

Según la dirección del PP, el documento que presentará el líder popular, "una vez que gobierne", fijará medios, presupuestos y plazos para todas las administraciones. "Se detallarán competencias y responsabilidades de ayuntamientos, Comunidades Autónomas y administración central", bajo un mismo marco de actuación.

La propuesta popular, además, se apoyará en una amplia base técnica y social. Fuentes de la dirección avanzan que ese pacto "contará con la participación de sociedades científicas, sindicatos y agentes del ámbito rural".

El entorno de Feijóo vincula directamente el pacto con la realidad del campo y de la ganadería extensiva. El PP quiere escuchar a quienes viven en el medio rural y "conocen de primera mano" la problemática de los montes y las consecuencias de "determinadas leyes restrictivas que dificultan la prevención y el desbroce".

"Es inaplazable"

Feijóo insistió en Los Gallardos ante los medios en que "buscar ese acuerdo es inaplazable". Y que sólo la desidia del Gobierno actual lo ha hecho imposible, de momento.

Según el presidente del PP, España afronta un verano "muy difícil", tras una primavera de muchas lluvias, inundaciones y "toneladas de combustible" acumuladas en montes y bosques.

Por eso reclama "colaboración y coordinación" de todas las administraciones, como asegura que se ha visto en este incendio de Almería. "Que nadie lo estropee, es fundamental y es lo que nos piden los ciudadanos", señaló.

La ofensiva del PP se cruza con el mensaje que horas antes lanzó Sánchez en Turre. El presidente del Gobierno compareció a mediodía junto a Moreno para reivindicar recordar "el pacto de Estado frente a la emergencia climática" que anunció tras los grandes incendios de 2025.

Entonces prometió un acuerdo de país para la mitigación y adaptación al cambio climático, con la participación de administraciones, empresas, sindicatos, científicos y sociedad civil.

Un año después, Génova sostiene que ese pacto se ha quedado en el plano retórico. Acusan al presidente de no haber presentado un documento concreto y de recuperar ahora la idea sólo después de una tragedia con trece fallecidos y una comarca devastada.

En el PP señalan que, mientras Sánchez habla de "unidad" y de pactos que no ha impulsado. Y que Feijóo ocupará ese espacio con un acuerdo formal y operativo, sujeto a presupuestos y plazos verificables.