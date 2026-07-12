El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado que ETA "usó la vida" de Miguel Ángel Blanco "como moneda de cambio para chantajear" al Ejecutivo que el dirigía y al conjunto de la sociedad, algo que no le hizo ceder como Presidente puesto que su Gobierno actuó con "firmeza".

"La postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación", ha declarado Aznar a Europa Press, coincidiendo con el 29 aniversario del "vil asesinato" del concejal del PP en Ermua, cuando el llevaba poco más de un año al frente del Gobierno de España.

Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.