Sumar se acerca a la 'Operación Rufián' al abrir la puerta a pactos con separatistas para una "mayoría plurinacional"

Sumar crea un Consejo Territorial descentralizado para mejorar su implantación regional y apuesta por movilizarse internacionalmente contra políticas migratorias restrictivas aprobadas en Europa.

El partido reafirma su alianza con Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, y plantea el laborismo ecosocialista y la lucha contra las fuerzas reaccionarias como ejes de su proyecto.

La hoja de ruta aprobada por Sumar abre la puerta a pactos coyunturales con fuerzas independentistas para construir una "mayoría plurinacional y progresista".

Sumar elige a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como nuevas coordinadoras para intentar cerrar su crisis interna y renovar el liderazgo de la coalición.

Sumar no logra cerrar su crisis interna, pero da un paso más para acercarse a la Operación Rufián, con el fin de consolidar un nicho de votos en las próximas elecciones generales.

La coalición intentó resolver este sábado su crisis de liderazgo con la elección de dos nuevas coordinadoras: Verónica Martínez Barbero (actual portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso) y Rosa Martínez (secretaria de Estado de Derechos Sociales).

Pero, además, la hoja de ruta aprobada abre la puerta a alcanzar "alianzas coyunturales" con fuerzas independentistas, tras el ofrecimiento de Gabriel Rufián (ERC) a liderar una gran plataforma de extrema izquierda en las próximas elecciones generales.

Durante la asamblea celebrada en Madrid, Rosa Martínez explicó que Sumar quiere "explorar todas las posibilidades para construir un frente amplio", con el fin de "construir una mayoría plurinacional y progresista que nos permita seguir ganando derechos".

Fuentes de la nueva dirección de Sumar han explicado a El ESPAÑOL que la coalición siempre han apostado "por construir un proyecto electoral lo más amplio posible".

Como punto de partida, va a reeditar su alianza con Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, con el objetivo de "seguir creciendo en los próximos meses".

En una serie de encuentros celebrados en los últimos meses, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha ofrecido a liderar esta operación en toda España, siempre que incluya el "derecho a la autodeterminación" entre las prioridades de su programa.

"Cuando Gabriel presentó su propuesta, la recibimos con interés porque podía encajar perfectamente en nuestra hoja de ruta", explican fuentes de la nueva dirección de Sumar.

Sin embargo, advierten, "no parece que su organización, ERC, esté por la labor de construir en torno a la propuesta de Rufián".

En cualquier caso, las mismas fuentes expresan su "voluntad de escuchar" y mantener abiertas las vías de diálogo, para llegar a un acuerdo que pueda aunar todas las sensibilidades de este espacio político.

La vicepresidenta Yolanda Díaz (que abandona todos los puestos orgánicos en la dirección) y el ministro Ernest Urtasun, han asistido a la asamblea extraordinaria de Sumar celebrada este sábado en Madrid, pero han rehuido cualquier protagonismo.

Durante el acto, Rosa Martínez ha definido el ideario de Sumar como un "laborismo ecosocialista".

Y ha asegurado que pretende "hacer de la crisis climática el pilar central de nuestro proyecto político".

Porque, ha dicho a propósito del trágico incendio de Almería que se ha cobrado 12 vidas, "la crisis climática mata e impacta desproporcionadamente a la clase trabajadora y a las personas vulnerables".

Sumar se marca otros objetivos: "Transmitir esperanza, luchar por el bienestar de la clase trabajadora y plantar cara a las fuerzas fascistas y reaccionarias".

Al respecto, Rosa Martínez ha asegurado que el PP de Feijóo quiere "quitar derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y quitar el derecho a la baja médica a los trabajadores".

Porque, ha dicho la nueva coordinadora, el PP no ha presentado ni una sola propuesta constructiva. Sólo disparates y ocurrencias, para llenar el vacío de su propia incompetencia y su pobreza política".

Las dos nuevas coordinadoras elegidas este sábado son caras conocidas en la coalición.

Rosa Martínez fue diputada de Unidas Podemos por Vizcaya, en representación de Equo. Abandonó la formación morada en 2020 tras perder las primarias para ser candidata a lehendakari.

Ya ejerció como coordinadora interina de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

Por su parte, Verónica Martínez Barbero fue directora general de Trabajo, en la Vicepresidencia del Gobierno que ocupaba Pablo Iglesias.

Asumió la portavocía del grupo plurinacional Sumar en el Congreso como figura de consenso tras la dimisión de Íñigo Errejón, acusado de acoso sexual. Pertenece al cuerpo de Inspectores de Trabajo por oposición.

Ambas encabezaban la única candidatura presentada para el grupo coordinador Sumar, el máximo órgano de dirección del partido, y han recibido el apoyo del 95,92% de los 300 delegados que asisten a la asamblea.

Los aliados

Sumar intenta cerrar así la herida abierta por la marcha de la anterior coordinadora, Lara Hernández, que había sido denunciada por presunto acoso laboral.

El documento político-organizativo aprobado reconoce el "desgaste" que sufre el Gobierno y la formación, debido a las causas judiciales que afectan al PSOE.

También sostiene que en España "aún no existe una democracia plenamente igualitaria", debido al auge de los discursos "antifeministas y reaccionarios, que buscan cuestionar los derechos de las mujeres y frenar los avances sociales", informa Efe.

Otro de los retos que afronta el partido es su falta de implantación en las distintas regiones.

Para resolver esta carencia, la asamblea ha creado un Consejo Territorial "descentralizado" como órgano permanente de coordinación y representación, en el que participarán los representantes de las distintas agrupaciones "plurinacionales" que se constituyan.

La asamblea celebrada en Madrid ha contado con la presencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y de partidos afines como Compromís, la Chunta o los independentistas de Més per Mallorca. También ha estado presente la coalición europea The Left.

La eurodiputada de Sumar Estrella Galán ha anunciado una gran movilización internacional contra el "reglamento de la vergüenza" aprobado por el Parlamento europeo, que permitirá crear en terceros países centros para la deportación de inmigrantes.

Galán ha descrito que "en la bancada de ultraderecha gritaban como hooligans" para celebrar un acuerdo que "ha convertido en cenizas los derechos humanos".

"Van a encerrar a niños y niñas en agujeros negros de derechos humanos", ha dicho gráficamente.

En cambio, en España, ha destacado, "gracias a nuestros ministros se está haciendo otra política de inmigración".

Se ha referido así al proceso de regularización de 1,2 millones de inmigrantes que "son nuestros vecinos y vecinas" y que ahora tienen "una sociedad acogedora que quiere proteger sus derechos".

"Vamos a frenar el fascismo y mejorar la vida de la gente, ese es el camino que nos enseñó Yolanda", ha anunciado la eurodiputada Estrella Galán.