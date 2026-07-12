Sánchez cumple cuatro años sin un Debate del Estado de la Nación, récord en Democracia: aún no lo ha tenido con Feijóo

El Gobierno justifica la falta de debate por la pandemia y otros motivos, y sostiene que rinde cuentas mediante comparecencias parciales y sesiones de control.

El Partido Popular impulsa una reforma legal para hacer obligatorio un debate anual y critica la ausencia como "regresión democrática".

El único debate de Sánchez como presidente fue en julio de 2022, y nunca se ha enfrentado a Feijóo en este formato.

Pedro Sánchez acumula cuatro años sin celebrar un Debate sobre el estado de la Nación, algo inédito en la democracia española.

Pedro Sánchez es el primer presidente de la democracia que encadena cuatro años consecutivos sin someterse a un Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso.

El único que ha afrontado como jefe del Ejecutivo se remonta al 12 de julio de 2022, cuatro años largos después de su llegada al poder, en junio de 2018.

Hoy se cumplen cuatro años, una legislatura entera. Y nada hace presagiar que Alberto Núñez Feijóo termine ésta pudiéndose medir con Sánchez, que evita atreverse a ello con diversas excusas: que si la pandemia, que si diversas convocatorias electorales y que se somete a "otros formatos de control"...

Fue Cuca Gamarra, entonces secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, la que replicó a Sánchez aquel día. Feijóo, recién llegado al liderazgo del PP, fue sólo un espectador callado, porque no era más que senador por designación autonómica.

Ha pasado tanto desde entonces que las imágenes parecen de otra era. Meritxell Batet presidía la Cámara, Inés Arrimadas era la portavoz de Ciudadanos y Pablo Echenique lideraba en el Congreso a Podemos, socio minoritario del Gobierno.

Intervención de Pedro Sánchez.

Las alianzas se le resquebrajaban, con los morados apretándole para que no permitiera que "los ricos amasen más riqueza aprovechándose de la crisis" posterior a la pandemia.

Y Sánchez recompuso la mayoría anunciando un impuesto a las eléctricas y otro a la banca.

Desde entonces, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025 ni en 2026 se ha convocado esa cita de política general que, sin ser jurídicamente obligatoria, ha sido uno de los sellos de identidad de la democracia parlamentaria española desde que la instauró Felipe González en 1983.

La guasa está en que, repasando el inicio del discurso de aquel Sánchez, el previo al estallido de los casos de corrupción, comenzó reprochando precisamente a su antecesor, Mariano Rajoy, la ausencia de este ejercicio de rendición de cuentas "desde 2015".

Ningún presidente anterior —ni González, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy— acumuló una huida tan prolongada del escrutinio de la Cámara.

La estadística del propio Congreso cifra en 26 los debates celebrados entre 1983 y 2022, lo que convierte la etapa reciente en una excepción histórica.

Obligar por ley

El Partido Popular ha decidido convertir esta ausencia en uno de los ejes de su ofensiva política contra Sánchez, con Feijóo al frente.

En marzo de 2025, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, dedicó buena parte de su intervención a exigir formalmente la convocatoria y a ligar la negativa a la "decadencia" del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo, aplaudido por su grupo a su llegada al hemiciclo, como invitado al Debate sobre el estado de la Nación. Efe Efe

En ese discurso calificó a Sánchez de "presidente zombi". Y remató: "La decadencia del Gobierno no puede derivar en la degradación de la democracia a la medida de una ambición personal", situando la ausencia del Debate en el terreno de la "regresión democrática".

Y no se quedó sólo en retórica. Un mes después, en abril de 2025, el PP logró que el Congreso tomara en consideración una proposición de ley para reformar el Reglamento e introducir la obligación de un debate anual de política general, salvo en los años con elecciones generales.

El objetivo es "institucionalizar" el Debate y sacarlo de la discrecionalidad del Gobierno, que hoy tiene la iniciativa exclusiva para solicitarlo.

El PP encuadra esa batalla reglamentaria en una campaña más amplia sobre la "falta de hábitos democráticos" de un Ejecutivo que, según los populares, prefiere "comparecencias con temas mezclados" antes que un examen global de su gestión.

Excusas diversas

El Gobierno, por su parte, nunca ha ofrecido una explicación única y clara. A lo largo de estos años ha aducido distintas circunstancias. Primero, la tradición de no celebrar debates de Estado en años con elecciones generales.

Después, alegó el impacto de la pandemia, que alteró la agenda parlamentaria y el funcionamiento ordinario de las Cortes. En estos años, "siempre había una buena excusa", lamentan las fuentes de la oposición… pero ya no hubo excepcionalidades ni en 2021 ni desde aquel único debate, en 2022.

Moncloa ha optado por decir que esa cita anual queda compensada por comparecencias parciales: corrupción, crisis energética, Ucrania, inflación, gasto en Defensa, pactos con los socios.

Todas, menos arriesgadas porque se centran en temas concretos, que además Sánchez suele mezclar, y permiten una gestión más controlada del formato, de la mano de la presidenta, Francina Armengol.

La tercera justificación implícita es precisamente ésa. El Gobierno defiende que rinde cuentas "constantemente" mediante comparecencias específicas, ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros y sesiones de control.

Sin embargo, su propio Plan de Acción por la Democracia, presentado en 2024, incluía la promesa de hacer obligatorio un Debate sobre el estado de la Nación anual, lo que evidencia una contradicción entre el discurso de transparencia y la práctica política.

Triquiñuelas

En privado, fuentes de Moncloa admiten que un debate así "abriría la puerta a mayorías alternativas" en votaciones simbólicas.

Y ofrecería a la oposición un escenario para confrontar no sólo medidas concretas, sino el rumbo general de la legislatura.

Como antecedente, el PSOE señala a Rajoy. La última —y abortada— legislatura de éste, entre 2015 y 2018, fue políticamente convulsa: dos elecciones seguidas, una investidura larga y una moción de censura que lo sacó del poder.

Es una triquiñuela dialéctica; pero en ese contexto, se puede responsabilizar de la ausencia de debate en 2017, ya con el Gobierno de Rajoy consolidado y sin elecciones a la vista.

Pero desde que ganó la moción de censura, el 1 de junio de 2018, hasta el 12 de julio de 2022, Sánchez ni siquiera amagó con convocarlo. Y la única vez que lo ha hecho le sirvió para minimizar a un Feijóo silente, forzado a la condición de espectador.

Con quien, sin embargo, sí gustaba de medirse en el Senado. Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, Moncloa impulsó decenas de debates en la Cámara Alta sobre crisis energética, fondos europeos o política territorial: el presidente, con el tiempo ilimitado, frente a las intervenciones tasadas del líder de la oposición.

Feijóo trataba de hacer de esos debates una plataforma de proyección nacional. Pero siempre en un terreno menos peligroso para el Gobierno que el Congreso: allí no se votaban resoluciones de todos los grupos ni se ponía en riesgo la exigua e inestable mayoría del presidente.