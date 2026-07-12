El PP denuncia en el homenaje a Miguel Ángel Blanco el "pacto encapuchado" de Bildu: "Es la mayor traición a la democracia"

Mari Mar Blanco y Cuca Gamarra depositan un ramo de flores ante el monolito que recuerda a las víctimas del terrorismo, este domingo en Ermua (Vizcaya). Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Cuca Gamarra (PP) denunció en el homenaje a Miguel Ángel Blanco el "pacto encapuchado" entre Pedro Sánchez y Bildu, considerándolo una traición a la democracia. Durante el acto en Ermua, el PP criticó que el Gobierno haya cedido a exigencias de Bildu, como el acercamiento de presos de ETA, y pidió esclarecer los 376 asesinatos sin resolver de la banda. El expresidente Aznar recordó que ETA utilizó el secuestro y asesinato de Blanco como chantaje al Gobierno y destacó la firmeza y ejemplaridad de la familia del edil asesinado. La presidenta de UPN y otros líderes políticos reivindicaron la resistencia ciudadana frente al terrorismo y criticaron que actualmente se blanquee a quienes no condenan a ETA o pactan con ellos.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este domingo que el "pacto encapuchado" entre Pedro Sánchez y Bildu es "la mayor de las traiciones a aquellos que dieron su vida por los valores de nuestra democracia".

Gamarra ha pronunciado estas palabras en Ermua (Vizcaya), durante el homenaje celebrado en memoria de Miguel Ángel Blanco, en el 29 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

“Veintinueve años después, con una ETA derrotada por el Estado de derecho", ha señalado Gamarra durante el acto, "denunciamos que Pedro Sánchez permanece y está en el poder por haberle dado a Bildu exactamente aquello que el Estado de Derecho se negó hacer”.

Porque, ha recordado, ETA utilizó el secuestro de Blanco como "chantaje" al Gobierno de Aznar, con la exigencia de que acercara al País Vasco a todos los presos de la organización terrorista.

Y Pedro Sánchez se mantiene ahora en el poder, ha recordado, debido a que ha cedido a esa misma exigencia de Bildu.

"Lo que no consiguieron con las armas", ha denunciado la vicesecretaria del PP, "hoy lo consiguen a través de un presidente del Gobierno que, desde la falta de integridad pública, permite estos acuerdos y les da ese protagonismo exclusivamente para permanecer en el poder y, desde el poder, blindarse ante toda la corrupción que le asedia".

La dirigente popular ha combatido el relato del PSOE, según el cual fue el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero quien logró acabar con el terrorismo de ETA, mediante una negociación.

Gamarra ha recordado que "a ETA la derrotó el Estado de derecho, la presión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil. Lo consiguió la Justicia española y la sociedad alzando la voz y diciendo basta ya", en las multitudinarias movilizaciones que se sucedieron en toda España tras el asesinato de Blanco.

La dirigente popular ha señalado que para Feijóo será una "prioridad" esclarecer los 376 asesinatos de ETA que todavía siguen “sin resolver”, por la falta de colaboración de los presos de la banda a los que el Gobierno vasco está sacando de prisión.

Los populares quieren que "rindan cuentas ante la Justicia quienes dispararon", pero también quienes "dieron las órdenes, señalaron a las víctimas y formaron parte de la planificación de todos y cada uno de los asesinatos".

Gamarra ha anunciado que el PP impulsará una reforma de la Ley Electoral, para impedir que en las listas puedan concurrir personas condenadas por terrorismo que, "ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia".

En el homenaje a Miguel Ángel Blanco celebrado este domingo han participado también la hermana del edil de Ermua asesinado, Mari Mar Blanco, y el presidente del PP vasco, Javier de Andrés.

Por su parte, el expresidente José María Aznar ha recordado que ETA "usó la vida" de Miguel Ángel Blanco como "moneda de cambio para chantajear" a su Gobierno y al conjunto de la sociedad española.

Aznar ha explicado que "ETA buscó vengar con esa muerte la liberación" del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado el 17 de enero de 1996 y sufrió 532 días de cautiverio, hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo en el municipio vasco de Mondragón.

"ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno", ha asegurado el expresidente en declaraciones a Europa Press.

"La postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación", ha rememorado, "nunca olvidaré la actitud ejemplar de la familia de Miguel Ángel esos días",

También se ha sumado al homenaje el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha publicado en sus redes un fragmento de las palabras que dedicó el sábado a Miguel Ángel Blanco, durante el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones.

La libertad fue la causa por la que le arrebataron la vida a Miguel Ángel Blanco.



Me siento orgulloso de que los jóvenes del Partido Popular sepáis quién fue y mantengáis vivo su legado. pic.twitter.com/jHsF5c2h8i — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 12, 2026

"La libertad fue la causa por la que le arrebataron la vida a Miguel Ángel Blanco", ha indicado Aznar, "me siento orgulloso de que los jóvenes del Partido Popular sepáis quién fue y mantengáis vivo su legado".

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, también ha evocado las movilizaciones multitudinarias en las que miles de españoles "perdimos el miedo y llenamos las calles para plantar cara al terrorismo".

Hace 29 años, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco creyendo que podían doblegar a toda una sociedad.



Miles de españoles, y por supuesto, también navarros, perdimos el miedo y llenamos las calles para plantar cara al terrorismo.



Ese ejemplo de dignidad y resistencia merece ser… pic.twitter.com/vMYvuYlhj4 — Cristina Ibarrola (@crisibarrola_) July 12, 2026

"Hace 29 años, ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco creyendo que podían doblegar a toda una sociedad", ha escrito Ibarrola en X, "Ese ejemplo de dignidad y resistencia merece ser recordado, más aún cuando hoy algunos blanquean a quienes siguen sin condenar a ETA o pactan con ellos".