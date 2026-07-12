El Gobierno de Macron ve "inaceptables" los comentarios de Rajoy sobre la selección francesa: "Alimenta el racismo"

El expresidente Mariano Rajoy, el pasado mes de diciembre en Pamplona durante la presentación de su libro 'El arte de gobernar'. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Tres ministros del Gobierno de Macron han calificado de "racistas" e "inaceptables" los comentarios de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol. Rajoy escribió que la selección francesa tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses", aludiendo a la diversidad étnica del equipo. El ministro del Interior francés defendió que Francia es un país diverso y lamentó que declaraciones como la de Rajoy alimenten ataques racistas contra jugadores, especialmente Kylian Mbappé. La Embajada de Francia en España recordó que todos los jugadores de la selección francesa son franceses, siendo 23 de los 26 nacidos en Francia, y rechazó cualquier insinuación contraria.

Tres ministros del Gobierno de Emmanuel Macron han expresado su enérgica protesta y han tachado de "racistas" los comentarios del expresidente español Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol.

En una crónica sobre el Mundial publicada el viernes en el diario El Debate, Rajoy destacó que la selección gala tiene "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable".

Aludía presumiblemente a que buena parte de sus jugadores son de color, aunque la mayoría de ellos son nacidos en Francia.

En una entrevista a la televisión BMF TV, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha tachado este domingo de "absolutamente inaceptables" las manifestaciones de Rajoy.

Núñez ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar".

Y ha lamentado que comentarios como los del expresidente español "alimenten los ataques racistas" contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.

También ha salido al paso de las declaraciones de Rajoy el Ministerio de Exteriores francés, a través de su Embajada en España.

Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos:

Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. @francediplo @equipedefrance @kareen_rispal — La France en Espagne 🇫🇷🇪🇸 (@france_espagne) July 12, 2026

"Sin querer entrar en una polémica", ha indicado La Embajada en un mensaje en las redes sociales, "conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también".

Estos tres últimos son Michael Olise (nacido en Londres de padre británico-nigeriano y madre franco-argelina), Marcus Thuram (nacido en Parma porque su padre, Lilian Thuram, jugaba entonces en Italia) y Brice Samba, nacido en la República Democrática del Congo.

L'équipe de France montre le meilleur de nous-mêmes : une France qui gagne, ose, joue collectif, tient dans l'adversité.



Une équipe que nous aimons et qui nous rend fiers. 🇫🇷



Les dérapages racistes répétés sont insupportables. Il est temps qu'ils cessent et que le sport… https://t.co/m7y1l2Iniy — Aurore Bergé (@auroreberge) July 12, 2026

Más contundente se ha mostrado la ministra delegada de la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Lucha contra la Discriminación, Aurore Bergé.

En la misma red social, se ha hecho eco del artículo de Rajoy y ha lamentado: "Los repetidos desmanes racistas son insoportables. Es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga a las personas por su talento y por ningún otro criterio".