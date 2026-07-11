Enma López ratifica su reto a Sánchez: logra los avales y competirá con Maroto por ser la candidata del PSOE en Madrid

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Enma López, portavoz adjunta socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha reunido los avales necesarios para presentarse a las primarias del PSOE a la Alcaldía. López competirá en las votaciones del 19 de julio contra Reyes Maroto, portavoz del grupo socialista municipal. La candidata ganadora de las primarias será la aspirante del PSOE para intentar arrebatar la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha logrado recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía de la capital.

Con este hito, López medirá sus fuerzas en las votaciones del próximo 19 de julio contra la portavoz del grupo, Reyes Maroto, fecha en la que se desvelará finalmente quién de las dos aspirará a arrebatar el bastón de mando al actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida

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