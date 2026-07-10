El Senado bloquea el tratado que aprueba el intercambio de ministros con Francia, a sólo días de que Sánchez acuda al 14J

El PP argumenta que la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros requiere una reforma constitucional y denuncia que el tratado no se adapta a la Carta Magna española.

El Gobierno buscaba que el acuerdo estuviera en vigor antes del viaje de Pedro Sánchez a París para el desfile del 14 de julio, pero la autorización parlamentaria queda suspendida.

El motivo principal del bloqueo es la cláusula que permite el intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos países, considerada potencialmente inconstitucional por el PP.

El Senado ha bloqueado la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, enviándolo nuevamente al Tribunal Constitucional.

El Senado ha activado este jueves el bloqueo de la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia y remitirlo de nuevo al Tribunal Constitucional. El movimiento llega a sólo unos días de que Pedro Sánchez viaje a París invitado por Emmanuel Macron al desfile del 14 de julio, donde pretendía exhibir la entrada en vigor del acuerdo.

El Grupo Popular ha aprobado, gracias a su mayoría absoluta, un nuevo requerimiento para que el TC se pronuncie sobre la compatibilidad con la Carta Magna del artículo 2.4 del Tratado, que regula el intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos países.

Ese mismo acuerdo, firmado en Barcelona en enero de 2023, ya quedó bloqueado en 2025 por la misma cláusula, convirtiéndose en el primer tratado internacional rechazado por las Cortes en democracia. Entonces, los populares ya requirieron al Constitucional que, de momento, no ha decidido.

La decisión de la Cámara Alta supone que la autorización parlamentaria queda suspendida hasta que el TC se pronuncie, justo cuando el Gobierno confiaba en llegar al 14J con el trámite político completado.

Moncloa trata de relanzar a Sánchez a la escena internacional: un día antes habrá acudido a la demolición de la Verja en Gibraltar y pocos días después, hará su primera visita a Argelia tras el fin de la crisis diplomática iniciada en 2022.

El entorno de Sánchez daba por hecho que el desfile de la Fiesta Nacional francesa sería el escenario para celebrar el nuevo marco de relación privilegiada con París, a la imagen de los tratados que Francia mantiene desde hace décadas con Alemania.

Choque total

Por eso, la reacción ha sido virulenta. José Manuel Albares cargó con dureza contra el PP y llegó a acusar a los de Alberto Núñez Feijóo de "cruzar una línea roja" y de "convertirse abiertamente en un partido antisistema".

El ministro sostiene que el bloqueo boicotea el primer tratado de amistad y cooperación con Francia, "donde viven unos 330.000 españoles" y que es el "principal socio comercial de España", destino de alrededor de 53.000 millones de exportaciones.

En Génova, en cambio, se reivindican como "defensa institucional" frente a lo que consideran otro intento de Sánchez de gobernar "sin límites y sin controles".

Las fuentes populares denuncian la "soberbia" del presidente y le acusan de querer "abrir las puertas del Consejo de Ministros a un Gobierno extranjero sin pedir opinión al Tribunal Constitucional".

El PP boicotea el primer Tratado de Amistad y Cooperación con Francia: nuestro amigo y mayor socio comercial.



Ataca a 330.000 españoles en Francia , 1 M de transfronterizos, 56.000M € de exportaciones anuales. Va en contra de nuestra posición en Europa y la buena vecindad. pic.twitter.com/yjh8fEeZGS — José Manuel Albares (@jmalbares) July 9, 2026

Los populares sostienen que no se oponen al conjunto de la cooperación con Francia, sino al modelo de intercambio de ministros elegido por el Ejecutivo.

Argumentan que Sánchez pretende importar a España la tradición franco‑alemana de presencia cruzada en los Consejos de Ministros sin adaptar el diseño a la Constitución española, que reserva ese órgano a miembros del Gobierno y sólo admite la presencia del Rey como figura externa.

Largo recorrido

El choque tiene un largo recorrido parlamentario y jurídico, que empieza en 2024 cuando el Gobierno introdujo una enmienda en la tramitación de la Ley Orgánica de Paridad para abrir la puerta a ministros extranjeros, tras un dictamen del Consejo de Estado contrario a esa disposición del tratado con Francia.

Se reformaba el artículo 5.2 de la Ley del Gobierno para permitir la asistencia de "otros altos cargos" y añadir la cláusula "sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales válidamente celebrados por España".

Así, en 2025, el Tratado llegó por primera vez al Congreso y terminó derrotado en el Pleno, con la abstención de Junts y Podemos y el voto en contra del PP y Vox.

Aquella votación impidió la ratificación y obligó al Gobierno a comunicar a Francia que España no sería parte, lo que proyectaba una imagen de debilidad política de Sánchez ante su principal socio europeo.

Tras ese revés, el Ejecutivo optó por no tocar "ni una coma" del texto del Tratado y buscar una salida interpretativa.

En la primavera de 2026, Exteriores pactó con París un canje de notas en el que se precisa que el ministro invitado participará "en los márgenes del Consejo de Ministros, en una reunión por separado"... una fórmula que se presentó como "un Erasmus de ministros" más simbólico que operativo.

El Congreso dio luz verde, hace un mes, al texto, con la abstención de los socios nacionalistas y la oposición del PP. Pero el Senado decidía este jueves ejercer la facultad que el artículo 95 de la Constitución prevé para requerir al TC sobre tratados internacionales antes de su autorización.

Los argumentos

En su escrito, el Grupo Popular sostiene que la cláusula de intercambio de ministros puede vulnerar los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución, en relación con el 62 g), porque la participación en los órganos de gobierno se reserva a españoles y no contempla presencia de extranjeros en el Consejo de Ministros, ni siquiera como asistentes.

Subrayan que una simple reforma legal no puede alterar la "naturaleza del Gobierno como órgano constitucional nacional" y que, si se quiere abrirlo a miembros de terceros Estados, sería necesaria una reforma constitucional.

La nota de la Secretaría General del Senado, incorporada al expediente, también advierte de que la cláusula interpretativa no forma parte "stricto sensu" del Tratado y podría ser modificada en el futuro sin control parlamentario.

Además, señala que la referencia a "los márgenes del Consejo de Ministros" y a una "reunión por separado" es tan vaga que no despeja las dudas sobre la presencia efectiva de ministros extranjeros en el órgano colegiado del Ejecutivo.

Con ese arsenal jurídico y político, el PP resume su posición en una idea: "Debemos defender la institucionalidad, y no asumir un modelo que no es el nuestro".

Los populares reprochan a Sánchez que quiera "quedar bien" ante Macron imitando la relación especial que Francia mantiene con Alemania, pero recuerdan que "nuestros constituyentes no quisieron para España" un esquema de Gobierno compartido con otro Estado.