El informe de la UCO sobre Juanma Serrano extiende la sombra de la corrupción al propio origen del sanchismo

El informe de la UCO extiende la sombra de la corrupción al origen del 'sanchismo', poniendo en entredicho el círculo de máxima confianza de Pedro Sánchez.

Leire Díez, vinculada al PSOE, trabajó en Correos entre 2021 y 2024 y participó supuestamente en amaños de contratos junto a Vicente Fernández.

Serrano, amigo personal de Sánchez y figura clave en su carrera política, fue apartado de Moncloa en 2018 y nombrado presidente de Correos, donde se produjeron las irregularidades investigadas.

La UCO implica a Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, en el presunto enchufe de Leire Díez en Correos mediante un pacto con Vicente Fernández.

Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y anunció su "Gobierno bonito" —con un juez estrella como Fernando Grande-Marlaska y hasta un astronauta como Pedro Duque—, lo que más sorprendió en Ferraz fue que no contase con su hasta entonces jefe de Gabinete, Juanma Serrano.

De la noche a la mañana, Sánchez apartó de su núcleo duro a quien había sido su mano derecha y lo sustituyó por Iván Redondo, un estratega que venía de asesorar al presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago.

Aquel movimiento causó malestar y estupor en el partido. Serrano no sólo era uno de los asesores que habían ayudado a ganar las primarias a Sánchez, sino uno de los primeros hombres en los que confió el hoy presidente.

Serrano vuelve ahora a los titulares. Señalado por la UCO como persona clave para el enchufe de la fontanera Leire Díez, queda al borde de la imputación.

Según la UCO, Serrano tuvo una "participación preeminente" en la trama y pactó el enchufe de Leire Díez con otro de los investigados en esta causa, Vicente Fernández, que había sido presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta 2019.

El informe extiende de esta manera la sombra hasta el propio origen del sanchismo. Queda muy tocado alguien clave que acompañó a Sánchez antes de lanzarse incluso a la carrera para intentar recuperar la secretaría general del PSOE.

A Sánchez y a Serrano les une una estrecha amistad de más de dos décadas, forjada cuando el ahora presidente era un concejal raso en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 2004 y 2009.

Fue en aquella época cuando, según fuentes socialistas, Sánchez conoció a Serrano y a su pareja, Isaura Leal, que trabajaban en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Un encuentro que habría sido propiciado, según cuentan en el partido, por Antonio Hernando, entonces secretario de Política Municipal de la Ejecutiva del PSOE.

Eran los tiempos en los que Sánchez era un edil raso y defendía un programa para "combatir la explotación sexual", mientras su mujer gestionaba las saunas en las que varios jóvenes se prostituían.

A partir de ahí, ambos sellaron una alianza inquebrantable. Serrano e Isaura Leal fueron de los primeros en conocer las intenciones de Sánchez cuando, en 2014, decidió postularse a secretario general del partido frente a Eduardo Madina.

Mientras otros intentaban disuadirlo, ellos lo asesoraron. También se mantuvieron firmes a su lado en 2016, tras la destitución de Sánchez en el polémico Comité Federal en el que se cruzaron acusaciones de "pucherazo".

Después de un periodo de reflexión, Sánchez volvió para reconquistar la Secretaría general del PSOE a lomos del Peugeot —en realidad, un Mercedes propiedad de Serrano— con el que recorrió las agrupaciones de toda España. Tres eran sus personas de confianza: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Juanma Serrano. Uno está condenado, el otro imputado y Serrano, en el purgatorio.

Tras vencer a Susana Díaz, Sánchez recompensó al trío: Ábalos como secretario de Organización con Cerdán como adjunto, y Serrano como jefe de Gabinete.

Se mantuvo así hasta su llegada a la Moncloa, cuando al valenciano lo ascendió además de número tres del PSOE a todopoderoso ministro de Transportes. Es en ese momento cuando comunica a Serrano que su nuevo jefe de Gabinete sería Redondo.

Tras el shock de quedar fuera de Moncloa, a Serrano le quedó el consuelo de que Sánchez le ofreció que eligiera destino. Optó por la presidencia de Correos, un cargo con un sueldo bruto de 207.000 euros anuales. Allí estuvo hasta su cese en 2023.

Su gestión al frente de la compañía postal no estuvo exenta de polémicas. En solo un año, la entidad pasó de registrar un beneficio de casi 15 millones de euros en 2019 a unas pérdidas de 264 millones en 2020.

Aunque inicialmente estos números rojos se achacaron al impacto del coronavirus, en 2022 la empresa seguía sumida en pérdidas de 217 millones de euros.

A pesar del desgaste, Sánchez mantuvo a Serrano en el puesto hasta 2023, al tiempo que blindaba el peso político de su mujer dentro del aparato del PSOE.

Isaura Leal fue nombrada presidenta de la gestora del PSOE de Madrid en 2021. Y, tras la victoria de Juan Lobato, ascendió a presidenta honorífica de la federación madrileña.

En el PSOE de Madrid destacan que tiene "buen perfil de presidenta" porque "es respetada por mucha gente diferente" y, fundamentalmente, porque "tiene llegada" a Pedro Sánchez.

Tras la reciente dimisión de Lobato, Leal volvió a ser nombrada presidenta de la gestora hasta el desembarco definitivo de Óscar López.

Esa vinculación con el presidente también propició su ascenso institucional en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE la propuso para la Mesa, convirtiéndose en secretaria segunda.

Esta interlocución y amistad mutua se mantuvo intacta a pesar de la salida de Serrano de la primera línea de Moncloa.

De hecho, tras la marcha de Iván Redondo del Gobierno, quien entró como adjunto a la jefatura de gabinete fue el propio Antonio Hernando, el histórico enlace entre Sánchez y Serrano.

Hernando fue también quien auspició una reunión entre Gaspar Zarrías y Leire Díez, aunque fuentes presenciales aseguran que, al final, el histórico socialista andaluz no pudo acudir a la cita.

Leire Díez estuvo en la nómina de Correos entre 2021 y 2024 bajo el mandato de Serrano: primero como responsable del área de Administración Local y, posteriormente, como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia.

Tras su salida de la compañía, fichó precisamente por la consultora de Zarrías.

Ahora, la UCO implica a Juanma Serrano en el enchufe en Correos a la fontanera del PSOE.

Y este desembarco fue el que permitió a Leire Díez participar en el amaño de contratos y el cobro de comisiones junto al expresidente de la Sepi Vicente Fernández.

La gran pregunta que planea sobre el tablero político es cómo es posible que Sánchez no supiera nada de las cloacas si quien contrató a Leire Díez y colaboró estrechamente con ella su amigo y su persona de máxima confianza en el partido.