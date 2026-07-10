La guerra de los López pone en aprietos a Sánchez: Silvia López y Enma López afloran el voto de malestar contra Óscar López

Las elecciones internas serán exprés y estrictamente presenciales, lo que complica la participación de militantes en pleno periodo vacacional.

La irrupción de candidaturas alternativas en Madrid rompe la tendencia de Pedro Sánchez de imponer candidatos sin oposición interna en otras federaciones socialistas.

Silvia López, militante de base, busca reunir 1.600 avales para competir con Óscar López, mientras que Enma López ya casi alcanza los requisitos para enfrentarse a Maroto.

Silvia López y Enma López desafían a Óscar López y Reyes Maroto en las primarias del PSOE madrileño, reflejando el malestar interno contra las candidaturas oficiales.

Según el INE, en la Comunidad de Madrid hay más de 120.000 personas que tienen López como primer apellido. En las primarias del PSOE madrileño, tres de cada cuatro candidatos lo llevan en su DNI.

Óscar López se medirá a Silvia López, y Enma López a Reyes Maroto, siempre y cuando las López consigan el número de avales exigidos.

La guerra de los López ha truncado los planes de Pedro Sánchez. Hasta ahora, el líder del PSOE había logrado colocar a sus ministros como candidatos autonómicos sin oposición interna. Eso se ha torcido en Madrid.

Silvia López Quivira, una militante de base de la agrupación de Chamartín y abogada de profesión es la aspirante inesperada.

Tiene un camino complicado para alcanzar las 1.600 firmas (el 12% de la militancia) que le exigen los estatutos, pero, de momento, está recabando una cantidad "considerable".

Este jueves, a menos de 48 horas de que se cierre el plazo para entregar los avales, acudió a la Agrupación del PSOE de Centro, donde tuvo varias reuniones.

El miércoles recorrió localidades de la sierra como San Lorenzo de El Escorial o Galapagar, donde reunió a una veintena de militantes.

El paso que ha dado López Quivira ha aflorado una corriente de malestar contra Óscar López: ni María Jesús Montero, ni Pilar Alegría, ni Diana Morant han tenido a nadie de su partido enfrente en sus federaciones.

De hecho, Morant anunció hace dos semanas ante el Comité Federal su intención de presentarse a las primarias del PSPV-PSOE y, pese a las dudas que genera en el seno del partido como cabeza de cartel, ya ha sido designada candidata sin oposición alguna.

En cambio, Óscar López se ha encontrado una china en el zapato: en la Comunidad y en la candidatura de la capital.

Elecciones exprés

Todo indica que Enma López —la concejala que anunció su candidatura sin avisar a Ferraz ni a Óscar López— conseguirá superar las 823 firmas exigidas para competir en las primarias del 19 de julio con Reyes Maroto.

Se trata de unas elecciones internas exprés, con apenas tiempo para la preparación o para recorrer las agrupaciones, tal y como denuncian desde el entorno de López Quivira.

A pesar de ello, la concejala Enma López, tras abandonar la Ejecutiva del PSOE, está recorriendo las sedes de Madrid capital e incluso ha logrado llenos notables, como el registrado el miércoles en la agrupación de Distrito Centro.

Sus carteles, con una tipografía que evoca a la de la campaña del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recuerdan que la última vez que los socialistas gobernaron el ayuntamiento de la capital todavía existía el muro de Berlín o Madonna presentaba el Like a prayer.

"Ya toca" es su lema, a pesar de que formalmente solo cuenta con el apoyo de un secretario general: el de la Agrupación de Arganzuela.

Mientras tanto, el partido intenta exhibir normalidad. Este jueves se celebró la reunión de coordinación del grupo municipal, donde los dos concejales díscolos, Enma López y Antonio Giraldo, departieron con normalidad con la que todavía es su líder, Reyes Maroto.

Es muy probable que en poco más de una semana se midan en las urnas.

De momento, en la dirección de la federación madrileña evitan comentar estos movimientos ya que aseguran estar centrados en la organización de las primarias.

Serán unas votaciones estrictamente presenciales que cogerán a muchos militantes con las vacaciones en marcha y fuera de Madrid.

En caso de ganar, Enma López ya ha asegurado que le gustaría contar con Maroto en su lista porque, pase lo que pase, a partir del día 20 toca coser.