Pedro J. Ramírez: "Sánchez ha sido como un imán para los corruptos, su responsabilidad política es abrumadora"

El informe de la UCO implica al exjefe de gabinete Juanma Serrano en actividades relacionadas con la corrupción, extendiendo la sospecha al origen del sanchismo.

Ramírez considera que la causa secreta sobre financiación irregular del PSOE puede suponer un mayor riesgo para Sánchez.

El exministro Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel por robar al erario con contratos de mascarillas durante la pandemia.

Pedro J. Ramírez acusa a Pedro Sánchez de atraer a personas dispuestas a corromperse y considera su responsabilidad política abrumadora.

Los últimos sumarios judiciales acreditan que el presidente Pedro Sánchez ha sido "como un imán para todos los que estaban dispuestos a corromperse, su responsabilidad política in eligendo es abrumadora", ha señalado este jueves Pedro J. Ramírez.

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL ha considerado "inaudito" que Sánchez no dimita, después de que el exministro José Luis Ábalos haya sido condenado a 24 años de cárcel por "robar al erario" con los contratos de mascarillas, "aprovechando el drama" de la pandemia.

Algo que coloca al presidente del Gobierno en "una posición infame".

Durante La Hora del Suscriptor de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez ha indicado que resulta "difícil de imaginar que toda la operación de la fontanera Leire se hiciera sin el conocimiento y el consentimiento" de Sánchez.

La propia Leire Díez decía actuar en nombre del one o del presidente del Gobierno, en las reuniones en las que buscaba información comprometedora para usarla contra los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigaban la corrupción del PSOE.

Será difícil acreditar judicialmente este extremo, salvo que se produjera la confesión de uno de los directos implicados, ha admitido Ramírez.

Por ello ha considerado que puede tener "más riesgo" para Pedro Sánchez la causa secreta sobre la financiación irregular del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien el miércoles tomó declaración a Víctor de Aldama.

"Sería muy difícil pensar que hubiera una financiación ilícita del partido" y Pedro Sánchez no lo supiera, ha aventurado Ramírez.

El periodista ha calificado de "extravagantes" las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, a la que ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir de España.

"Sería una solución fomidable para la crisis española" que Pedro Sánchez y Begoña Gómez "se fugaran juntos, pero no parece probable", ha bromeado al respecto el periodista.

Con estas decisiones, ha añadido, el juez Peinado está "contribuyendo y dando munición a las críticas al Poder Judicial que se hacen desde el ámbito gubernamental".

"Todo el entorno de Pedro Sánchez está impregnado de conductas que, tengan la relevancia penal que tengan, son impresentables e insoportables desde el punto de vista de la ética", ha sintetizado Pedro J.

Y ha constatado que, hasta ahora, ninguna esposa de presidente había utilizado la Moncloa para "montar negocios", como ha ocurrido en el caso de Begoña Gómez.

A su juicio, hay otro componente en la actuación de la mujer de Sánchez, que tiene que ver con "el gran secreto en el armario, ese pecado original que los dos esconden desde el inicio de la vida pública" del presidente: los negocios de prostitución de su suegro.

Algo que explicaría la "obsesión patente de Begoña Gómez de blanquear su currículum".

"No es ansia de ganar dinero, aunque está preparándose un camino para el futuro", ha señalado Ramírez, quien ha constatado en la mujer de Sánchez "un ansia de blanquear su imagen, de aparecer como una figura de dimensión académica, alguien que consigue por vía de ósmosis el prestigio que da la universidad".

El último informe de la UCO dado a conocer este jueves por EL ESPAÑOL apunta a la connivencia de otro personaje muy próximo a Sánchez, su exjefe de gabinete Juanma Serrano, en las actividades de la fontanera Leire Díez.

Algo que, ha argumentado el director de EL ESPAÑOL, "extiende la sombra de la sospecha al momento fundacional del sanchismo": las primarias del PSOE de 2014, en las que Sánchez se rodeó de personajes como José Luis Ábalos, Koldo García y Juanma Serrano.

"El informe de la UCO nos dice que la disposición a la corrupción formaba parte del ADN fundacional del sanchismo", ha concluido de ello Pedro J. Ramírez.

A preguntas de los suscriptores, el director de EL ESPAÑOL también ha comentado el súbito cambio de criterio de Trump sobre España en la reciente cumbre de la OTAN.

En pocas horas, el presidente norteamericano pasó de ordenar romper cualquier vínculo comercial con España, a elogiar la buena disposición de nuestro país para elevar el gasto militar.

El subdirector de EL ESPAÑOL Alberto Prieto, este jueves en La Hora del Suscriptor. Javier Carbajal

La clave, ha resaltado Pedro J., es "cuánto dinero más del que conocen sus socios se ha comprometido Sánchez a destinar a gasto militar a través de la compra a empresas norteamericanas".

Porque hay pocas sorpresas en el comportamiento de Trump: "Es un camorrista, un tipo tabernario que te tira el vaso de whisky a la cara cada dos por tres", como hizo en sentido metafórico ante los socios de la OTAN.

Pero más allá de ello, ha valorado Rámirez, "Sánchez ha elegido una política exterior de fachada que le ha hecho muy impopular ante todos los gobernantes occidentales, cada uno lo ha expresado a su modo".

Por ello el presidente español ya no es invitado a ninguna de las cumbres decisivas que celebran los socios europeos sobre la guerra de Ucrania o sobre el conflicto de Oriente Próximo.

La Hora del Suscriptor también ha contado este jueves con la participación del subdirector de EL ESPAÑOL Alberto Prieto, que ha comentado la reciente cumbre de la OTAN y los últimos escándalos de corrupción.