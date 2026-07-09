El Gobierno ve inexplicable el giro de Trump sobre España y niega más compromisos para aumentar el gasto militar

España defiende que su aportación a la OTAN debe medirse por capacidades y no solo por porcentaje del PIB, manteniendo el tope del 2,1% para Defensa.

Pedro Sánchez expuso en la cumbre que España ya ha alcanzado el 2% del PIB en gasto de Defensa, duplicando la inversión en ocho años, y rechaza aumentar ese porcentaje.

El Gobierno español considera inexplicable el cambio de postura de Donald Trump sobre el gasto militar de España en la OTAN y niega haber asumido nuevos compromisos.

Donald Trump empezó el miércoles en Ankara (Turquía) con un duro ataque a España por lo que considera escasa aportación económica a la OTAN. Y sólo 16 horas después, en el avión que le llevaba a Estados Unidos dio por zanjado el asunto explicando que España había aceptado sus solicitudes de pago, sin mayor precisión.

Entremedias hubo una conversación de minutos sobre "fútbol y golf", según la explicación de Pedro Sánchez, y una intervención breve del presidente español en el plenario de la asamblea.

En esa intervención, Sánchez explicó las cifras del gasto militar de España. Esas cifras son públicas y conocidas, y suponen que el Gobierno ha llegado ya al 2% del PIB para Defensa.

Según la versión de Moncloa y la propia explicación posterior y pública del canciller alemán, Friedrich Merz, sólo eso ocurrió dentro de la reunión y no hubo ningún compromiso de gasto más por parte de Sánchez.

El presidente español desarrolló esas cifras también en la rueda de prensa posterior al cónclave, en las que se mantiene el tope del 2,1% de inversión, muy lejos del 5% que pretendía Trump hace un año. Esa cifra supone que, en ocho años, España ha multiplicado por dos ese gasto.

Fuentes de Moncloa explican que la posición de España es que no se cuantifique el gasto en función de porcentajes, sino en función de capacidades, es decir, de operaciones, intervenciones o hechos concretos que se aportan a la Alianza.

En el caso de España, Sánchez calculó que esas capacidades pueden cumplirse con el 2,1% como máximo, sin necesidad de llegar al 5%.

Por eso, en el Gobierno aseguran no entender el giro de Trump. "No le dimos trascendencia a la descalificación de Trump y se demuestra que fue un acierto, pero tampoco se la damos al elogio posterior", explican.

Podemos recela; Sumar, no

Buscan razones que justifiquen esa reacción de Trump, como la necesidad de cerrar algunos de los frentes que tiene abiertos, en este caso, el de la inestabilidad en la OTAN.

Confían en que el presidente de EEUU haya llegado a la conclusión de que es imposible aplicar las medidas para penalizar a España vetando los intercambios comerciales. Y recuerdan que ya hace un año la portavoz de la Casa Blanca contradijo palabras críticas previas de Trump contra España.

No obstante, las palabras de Trump felicitándose del incremento del gasto militar de España sí provocan recelos entre algunos de los socios parlamentarios de Trump.

Podemos hizo público que reclama al Gobierno que aclare si "ha adquirido algún compromiso del gasto militar" o si ha acordado elevar "la aportación de España a la OTAN" durante la cumbre de Ankara. Y ya ha registrado una pregunta en ese sentido en el Congreso de los Diputados.



"Según los datos de la propia OTAN, el Gobierno de España ha duplicado el gasto militar en los últimos tres años, pasando de 17.451 millones de euros en 2023 a una estimación de 35.419 millones en 2026. Son muy preocupantes las palabras de Sánchez, que presumió ayer de que España ha sido el tercer país de toda la OTAN que más ha aumentado su inversión en Defensa en 2024 y 2025”, y demuestran el rumbo belicista de este Gobierno", explica el partido de Ione Belarra.

Sumar sí cree la versión de Moncloa negando un incremento mayor de gasto militar.

Así, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recibido este jueves "con total serenidad y tranquilidad" las últimas declaraciones de Trump, a las que ha dado "la misma credibilidad que a las amenazas anteriores", y ha afirmado que España es un país soberano, que toma sus propias decisiones y que "no es lacayo de nadie", informa EFE.