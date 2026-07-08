Sánchez impondrá la nueva financiación en contra de todas las CCAA, incluidas las del PSOE, para favorecer a Cataluña

El Gobierno pretende vincular la nueva financiación y los Presupuestos a la estrategia electoral, presentando su propuesta como garante de servicios públicos frente a la oposición del PP.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera será escenario de un rechazo masivo al modelo, con el único apoyo de la representante catalana.

La propuesta busca favorecer a Cataluña y cumple compromisos políticos con PSC y Esquerra Republicana, tras el apoyo a los Presupuestos de Illa.

Pedro Sánchez llevará al Congreso una reforma del sistema de financiación autonómica que cuenta con el rechazo de todas las CCAA, incluidas las gobernadas por el PSOE.

Pedro Sánchez llevará al Congreso su propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica a pesar de que el modelo cuenta con el rechazo unánime de todas las Comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, quiere hacerlo, además, con el aval de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al que los consejeros acudirán para votar no en bloque. Todos, menos Alicia Romero, la representante de Govern de Salvador Illa en Cataluña.

El Gobierno cuenta con la mitad de votos del CPFF, y le bastará que un representante autonómico le apoye para dar por aprobado este punto del orden del día.

En Moncloa y en el Ministerio asumen ese choque frontal con el conjunto del mapa regional. La prioridad es cumplir el compromiso político con el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya, que acaba de aprobarle los Presupuestos a Illa, con la mejora singular del trato a Cataluña dentro del acuerdo.

Fuentes de Hacienda admiten que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar aunque tenga el rechazo total de las CCAA. "La idea es llevar el nuevo modelo al CPFF y, posteriormente, llevarlo al Congreso, aunque haya rechazo", explican.

Este portavoz añade que el sistema de financiación autonómica "es una ley, y las leyes las vota el Congreso". Es decir, que "por supuesto que se intentará que haya acuerdo, pero en última instancia, siempre será el Congreso quien votará, que allí reside soberanía".

Barones díscolos

Ese planteamiento sitúa a Hacienda sola en la reunión del 29 de julio. Únicamente contará con la compañía de la consellera catalana frente a un bloque de Comunidades del PP, Canarias y dos barones socialistas, Adrián Barbón y Emiliano García-Page, que ya han avanzado que se opondrán a "un texto negociado a solas con Cataluña para privilegiarla".

Fuentes del Gobierno asturiano recalcan que "nada ha cambiado" desde su reunión bilateral con Hacienda, hace un par de semanas.

Entonces ya trasladaron su "rechazo de plano" al modelo y ahora reiteran que votarán no en el CPFF "porque el modelo es injusto para Asturias" y no corrige lo que consideran un agravio histórico.

Desde el Ejecutivo castellano-manchego, el mensaje es igual de contundente. "No se puede imponer a todos un modelo pactado con uno solo, que favorece a uno solo, y que maltrata a los demás", señalan fuentes del entorno del presidente.

Antes de convocar el CPFF, Hacienda trató de amarrar apoyos mediante una ronda de reuniones bilaterales con todas las comunidades. La maniobra fracasó: sólo Asturias y Castilla-La Mancha acudieron a la llamada, y en ambos casos sus consejeros socialistas salieron rechazando las cuentas, sin matices.

Equilibrio presupuestario

Ese plantón masivo de los gobiernos del PP "al chantaje de Sánchez" marca ahora el paso siguiente del Ministerio. Las autonomías populares sí irán al órgano multilateral. El CPFF del 29 de julio será, así, el escenario en el que se visualice la soledad del Gobierno central, con los consejeros presentes "por lealtad institucional"… para rechazar su propuesta.

Este martes, el vicesecretario de Hacienda, del partido, Juan Bravo, advertía de que "el problema no debe ser el reparto del déficit", sino la "eficiencia" de la gestión de los recursos públicos. A su juicio, el Gobierno plantea el debate en clave de más margen para endeudarse, cuando debería centrarse en gastar mejor.

Bravo ha recordado que España se encuentra en un escenario de recaudación fiscal récord, lo que, en su opinión, haría lógico plantearse un objetivo de déficit cero.

Eso exigiría, sostiene, una financiación autonómica "justa, pactada entre todos y suficiente" para sostener los servicios públicos y sociales. Y no un modelo "a la carta" para Cataluña, que fuerza a las demás Comunidades a elegir entre más deuda o peor financiación.

El dirigente popular reclama eliminar "el gasto político superfluo" y trabajar un nuevo sistema de financiación en una mesa multilateral, en la que estén todas las autonomías y el Gobierno central.

Insiste, además, en que con la regla de gasto vigente y unos ingresos en máximos, "posiblemente deberíamos estar en equilibrio presupuestario y no incrementar el déficit" ni cargar más deuda sobre las generaciones futuras.

Doble juego político

Las direcciones autonómicas del PP comparten ese diagnóstico y descartan escenificaciones de ruptura institucional.

Fuentes del entorno de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, aseguran que "no habrá plante" de los consejeros del PP, que acudirán al CPFF "por lealtad institucional". Pero avisan: "Le diremos que no al Gobierno, eso seguro".

En Galicia, el equipo de Alfonso Rueda subraya que siempre han defendido que "el foro para negociar la financiación es el CPFF", por lo que también confirman su asistencia.

Sin embargo, advierten de que "en este caso, todo apunta a que es imponernos a todas lo que han pactado con una", en referencia a Cataluña.

Y es que en paralelo a la reforma de la financiación autonómica, el Gobierno acelera también el trámite de los Presupuestos Generales del Estado, tras toda una legislatura sin cuentas públicas.

Moncloa vincula ambos procesos, tratando de que la combinación de más recursos autonómicos y nuevas partidas de gasto social y territorial tense las costuras internas entre los barones del PP.

La estrategia pasa por intentar horadar la unidad de ese frente autonómico o, en su defecto, presentar a esas CCAA como gobiernos que "rechazan más dinero" por una orden de Alberto Núñez Feijóo de decir no a todo lo que ofrezca el Ejecutivo.

El objetivo último, según fuentes de Génova, es poder acusar al PP de anteponer su pulso con Sánchez a los intereses de sus propios ciudadanos.

Al mismo tiempo, tanto la nueva financiación como los Presupuestos se han convertido en el principal lanzamiento de la campaña electoral del presidente.

La Moncloa trabaja sobre unas cuentas expansivas, financiadas con aún más deuda, que permitan a Sánchez presentarse en las urnas como el garante de los servicios públicos y de nuevos derechos sociales.

Ni la financiación autonómica ni las cuentas públicas saldrán adelante en el Congreso, porque Junts ya ha advertido de que "si ofrecen lo mismo que otros años, tendrán la misma respuesta".

Sabiendo eso, el Gobierno quiere contraponer su gasto social a lo que describe como un "programa de recortes" de las derechas.

El mensaje electoral será que, mientras el Ejecutivo ofrece más recursos para sanidad, educación y dependencia, el PP se niega a todo, y con ello –argumentarán en Moncloa– abre la puerta a futuros recortes de derechos si llega a gobernar.