Moncloa moviliza dos Falcon y un Airbus para traer a Robles y Albares a España y llevar a Sánchez de Ankara a Londres

Airbus A310, en el centro, y dos Falcon a la izquierda de la foto y detrás Izan González Omicrono Base Aérea Torrejón de Ardoz

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha utilizado tres aviones oficiales para trasladar a Pedro Sánchez y a los ministros Robles y Albares tras la cumbre de la OTAN en Ankara. Pedro Sánchez voló en un Airbus A-310 a Londres para asistir a la graduación de su hija, con un coste estimado de 18.253 euros. Los ministros Robles y Albares regresaron a Madrid en dos Dassault Falcon 900, con un coste total de 19.158 euros para ambos trayectos. El impacto ambiental de estos vuelos fue de 46 toneladas de CO2 para el Airbus de Sánchez y 14 toneladas en conjunto para los Falcons de los ministros.

El Gobierno ha movilizado hasta tres aviones para traer a Pedro Sánchez y a sus ministros de regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara.

El motivo es que el presidente del Gobierno debe asistir a la graduación de su hija en Londres, razón por la cual ha utilizado un Airbus A-310.

Se trata de una aeronave cuyo coste de trayecto se estima en 18 253 euros.

Este avión, a disposición de la familia real y de la presidencia del Gobierno, supera en tamaño a los Falcon y cuenta con sala de reuniones, dormitorios y cocina.

Por su parte, su esposa, Begoña Gómez, ha tenido que viajar en otro vuelo privado, debido a que el juez Juan Carlos Peinado le ha retirado el pasaporte y el magistrado sustituto, Antonio Viejo, no le autorizó a viajar a la cumbre de la OTAN, aunque sí a la graduación.

Los otros dos ministros participantes en la cumbre —el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles— han vuelto a Madrid en sendos Dassault Falcon 900.

El coste de cada uno de los trayectos ministeriales asciende a 9579 euros, lo que suma un total de 19 158 euros.

Para el viaje de ida, los tres dirigentes también utilizaron aeronaves separadas. El primero en llegar fue Albares, debido a que tenía una agenda informal previa, mientras que el primer acto de Robles —una recepción oficial por parte de su homólogo turco— no comenzaba hasta una hora más tarde.

Sánchez, por su parte, empleó el Airbus para ser recibido por el mandatario turco, Recep Tayyip Erdoğan, y el resto de líderes en la cumbre de la OTAN. En total, el coste estimado de los vuelos de ida y vuelta asciende a 74 822 euros.

En cuanto al impacto ambiental, la huella de carbono más elevada corresponde al Airbus A310 de Sánchez, con la emisión de 46 toneladas de CO2, el equivalente a conducir un coche medio durante cuatro años.

Por contra, las emisiones de los aviones de Robles y Albares suman, entre ambos, 14 toneladas de CO2, lo que equivale a un año de conducción de un vehículo promedio.