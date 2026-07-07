El PSOE ve 'incomprensible' que no se deje ir a Begoña a Ankara y Puente achaca la decisión del juez a 'los dueños del cortijo'

Begoña Gómez había renunciado a asistir a anteriores cumbres de la OTAN, pero tras la retirada de su pasaporte ha mostrado interés en acudir a eventos internacionales.

El magistrado Antonio Viejo deniega la asistencia de Gómez a Turquía por no pertenecer este país al espacio judicial de la UE, pero sí autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija.

Óscar Puente critica duramente la decisión del juez y la atribuye a que 'los dueños del cortijo' no quieren que el Gobierno actual siga gobernando.

El PSOE considera 'incomprensible' la decisión judicial de impedir que Begoña Gómez asista a la cumbre de la OTAN en Ankara junto a Pedro Sánchez.

La decisión del magistrado Antonio Viejo de no permitir que Begoña Gómez asista a la cumbre de la OTAN en Ankara ha causado indignación en Ferraz y en Moncloa.

"Es incomprensible", afirman en el Palacio del Ejecutivo tras recibir la noticia de que Pedro Sánchez viajará solo a Turquía.

En el Gobierno no acaban de entender que, por el contrario, sí se permita a la mujer del presidente acudir a Londres para la graduación de la hija del matrimonio.

En el PSOE tildan de "absolutamente incomprensible" la medida tomada por el sustituto de Juan Carlos Peinado, que se marchó de vacaciones sin haber resuelto este asunto.

Pero, una vez más, quien ha ido más lejos ha sido Óscar Puente. El ministro ha criticado "la tesis" del auto que, a su juicio es "muy loca".

"El presidente y su mujer van a la cumbre de la OTAN. Allí ella decide que se va a fugar de la Justicia y no regresa de Turquía, regresando él solo y siguiendo como si tal cosa su labor presidencial en España", tuiteó este lunes.

¿Os imagináis? El Presidente y su mujer van a la cumbre de la OTAN. Allí ella decide que se va a fugar de la justicia y no regresa de Turquía, regresando él solo y siguiendo como si tal cosa su labor presidencial en España. ¿Muy loco, no? Pues esa es la tesis que acoge el auto. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 6, 2026

En un segundo tuit aseguró que "la raíz de todo lo que está sucediendo es que este país es su cortijo y nosotros somos los cachicanes". "Los dueños del cortijo no van a permitir que los cachicanes lo gobiernen", añadía. Para rematar así: "La broma ya ha durado demasiado".

El magistrado, que debe velar por el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado, denegó la asistencia de Gómez a la cumbre de la OTAN, "a la que es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre".

Para justificarlo, se apoya en el hecho de que Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, lo cual ralentizaría la resolución de cualquier contingencia judicial.

En cambio, respecto al viaje de Begoña Gómez a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija, el magistrado Viejo destaca la "buena relación de cooperación judicial" entre España y el país británico, incluso después del Brexit, señalando que allí existe un juez de enlace.

Durante los últimos años, Gómez había declinado asistir a las cumbres de la OTAN en La Haya y Washington; hay que remontarse a 2023 para encontrar la última a la que asistió, en Vilna.

Sin embargo, ahora, tras la retirada del pasaporte por parte del juez Peinado, ha reactivado su interés por acudir a este tipo de citas internacionales.