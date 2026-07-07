El PSOE ve difícil remontar en 7 meses los sondeos y la ola de escándalos pero confía en que PP y Vox patinen en las CCAA

Sánchez insiste en diferenciar los casos de corrupción internos de los vinculados a su entorno familiar, usando la idea de persecución judicial para movilizar a su electorado.

La estrategia socialista busca contraponer la estabilidad de sus gobiernos a la posible inestabilidad de los pactos PP-Vox en las autonomías, resaltando los riesgos de la ultraderecha en el poder.

El PSOE enfrenta desgaste por escándalos de corrupción y debilidad en la izquierda, mientras Pedro Sánchez intenta movilizar el voto progresista y mitigar el impacto con medidas sociales.

Las encuestas recientes pronostican una amplia ventaja para PP y Vox, situando al PSOE en una posición muy difícil a siete meses de las elecciones.

Cuatro encuestas publicadas en los últimos días muestran el creciente desgaste del PSOE y coinciden en pronosticar una amplia ventaja del bloque que forman el PP y Vox.

En la de EL ESPAÑOL el bloque de la derecha y la extrema derecha alcanza los 205 escaños; en la de El País los dos partidos superan en 12 puntos al conjunto de la izquierda, en la de La Razón los socialistas caen por debajo de los 100 diputados y en la de La Vanguardia el PSOE pierde cinco puntos en un mes.

Estos sondeos coinciden en dibujar un panorama muy negro para Pedro Sánchez, que admiten fuentes de la Moncloa y del PSOE, con el sentimiento creciente de que será muy difícil darles la vuelta de aquí a febrero o marzo, cuando previsiblemente se celebren las elecciones generales.

Sólo siete meses para recuperarse y, para colmo, en circunstancias muy adversas.

En el horizonte se vislumbra una oleada de resoluciones judiciales sobre corrupción presumiblemente adversas para el PSOE, los socialistas han mostrado debilidad en las recientes elecciones autonómicas y las formaciones a su izquierda se encuentran en una pésima situación.

La fortaleza del espacio de izquierdas es fundamental para que el PSOE pueda completar mayorías, una vez que el escenario político se consolide como un escenario dividido en dos bloques claros.

Sánchez se vuelca para mitigar el desastre y no caer al peor resultado de su historia, pero siempre a costa de los partidos de su izquierda. Esa es la estrategia, según fuentes socialistas, ante la perspectiva de una izquierda dividida, debilitada y sin liderazgo.

Por eso, Moncloa abandera medidas como la mejora sin precedentes de la dependencia o el decreto sobre vivienda, entre otras.

Además, los socialistas entienden que con el acuerdo de Juanma Moreno con Vox en Andalucía se consolida otra línea estratégica de cara a las generales: la de la ultraderecha.

La tesis es que el PP se ha quitado los complejos y frenos y ha dejado claro ya que su intención es pactar con la ultraderecha en todas las comunidades en las que sea posible y, por tanto, en España tras las generales.

"Si había alguna duda ahora ya no la hay y ya está claro que sólo habrá dos opciones: un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal de vicepresidente o un Gobierno con Sánchez. Ya no hay opciones intermedias", aseguran fuentes socialistas.

Agrupar el voto

Ya no tiene sentido que Feijóo sea ambiguo cuando se le pregunte si va a gobernar con Vox o no.

En ese razonamiento, Sánchez es definitivamente la única opción para evitar un Gobierno con presencia de la ultraderecha. Eso, según explican los socialistas, permite movilizar a la izquierda y, además, agrupar todo el voto temeroso de Vox en torno al PSOE.

Con eso, Sánchez podría tener un resultado como mínimo honroso, con la contraindicación de dejar reducido a la mínima expresión a las formaciones a su izquierda.

Y de hecho, el líder socialista no da muestras de tirar la toalla y mantiene el discurso de la remontada.

El análisis en el PSOE admite que las elecciones autonómicas han demostrado que el miedo a la ultraderecha es muy limitado entre los electores. Que la ola mundial ha llegado a España y que una clara mayoría acepta a Vox en un Gobierno.

Pero ahora, según explican, hay posibilidad de mostrar de manera práctica a los ciudadanos los inconvenientes de tener a Vox al frente de instituciones, en este caso, en las comunidades.

Parten de la idea de que los de Abascal van a querer marcar perfil en esos gobiernos autonómicos de coalición recién constituidos. Ya ha demostrado su fuerza y capacidad para condicionar al PP, incluido el centrista Moreno, y ahora empezará a comprobarse con las medidas concretas que propongan y aprueben.

Coste para el PP

"Hay posibilidad de verles su verdadera cara cuando tienen poder y gestión", aseguran. Y explican que si eso se produce el coste sería no sólo para Vox, sino también para el PP, como futuro socio de Abascal en la Moncloa.

Por eso, gran parte de la estrategia del Gobierno y el PSOE será incrementar la oposición hacia los gobiernos autonómicos, denunciando los pasos que puedan dar en asuntos como el feminismo, las ayudas económicas o la inmigración, es decir, asuntos que movilizan y compactan a la izquierda.

Añaden que hasta ahora la experiencia de los gobiernos de coalición de PP y Vox ha sido negativa en cuanto a la estabilidad. De hecho, los de Abascal salieron de Ejecutivos autonómicos y los dejaron en precario, mientras que los de la izquierda cumplirán, probablemente, más de ocho años, primero con Unidas Podemos y luego con Sumar.

En eso, el mensaje de los socialistas será contraponer la estabilidad de ambos, explotar lo que Moreno llamaba "el lío" antes de pactar con Vox.

Respecto a los casos de corrupción y escándalos judiciales, Sánchez mantiene la tesis de diferenciar lo que considera indiscutibles, es decir, los de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, de los que afectan a la esposa y el hermano del presidente, sobre los que defienden su inocencia.

Estos últimos casos, además, les permiten mantener el discurso de la persecución que, según explican, moviliza al electorado de izquierdas, incluidos los votantes de opciones distintas al PSOE.