El Gobierno promociona una colección de ropa 'para promover valores democráticos' y graba anuncios en el Congreso

La colección forma parte de las más de 100 actividades organizadas para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco.

Las prendas, diseñadas por Bnomio, no están a la venta y serán sorteadas o entregadas en actos organizados por el Comisionado.

Influencers como Marina Rivers y Sara Fructuoso han posado con las prendas en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha lanzado la colección de ropa "Dmocracia" para promover valores democráticos entre los jóvenes.

Bajo el lema "la ropa no solo nos viste, también define qué es lo que piensas y qué defiendes", el Comisionado de 50 años de España en Libertad ha lanzado la colección "Dmocracia" con varios influencers como Marina Rivers o Sara Fructuoso, que han posado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

Fuentes gubernamentales defienden que este comisionado, dependiente del Ministerio de Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, promocionen esta colección porque supone "una actividad de visualización de los valores democráticos".

El diseñador de esta serie, Bnomio, afirma que su intención es "utilizar el diseño streetwear para acercar la democracia a las nuevas generaciones".

Las prendas no están a la venta, se hizo "una colección cápsula", con un número limitado de unidades para sortearlas o entregarlas en los actos que organice el Comisionado.

La influencer Marina Rivers ha posado con varios de los diseños y ha presumido de hacer "un shooting en el Congreso de los Diputados".

Ante sus dos millones de seguidores cita al comisionado del Gobierno y promociona la colección de moda porque "propone sentir la democracia como algo tuyo"

Además de la palabra "Dmocracia" también se recurre al número "50 "en varias de las prendas como camisetas o sudaderas. Este comisionado lo creó el Gobierno para conmemorar durante 2025 el medio siglo transcurrido desde la muerte de Franco.

Entre las más de 100 actividades organizadas por la historiadora Carmina Gustrán, la comisionada elegida por Moncloa, se realizó un 'escape room' itinerante sobre la dictadura. También hubo actividades interactivas, juegos y apps, cursos y talleres o concursos con los que se quería promover los valores democráticos entre los más jóvenes.

Durante el pasado año, el presupuesto total destinado a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco ascendió a 20.391.229 euros. Aunque las actividades previstas para 2025 se han extendido también a 2026.