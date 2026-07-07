Feijóo: "El coste reputacional de que toda la OTAN sepa que a la esposa de Sánchez le han retirado el pasaporte es enorme"

Presenta cinco ejes económicos, incluyendo revisión de impuestos, reducción de burocracia, apuesta por la FP dual y la innovación tecnológica, y un compromiso con la industria electrointensiva.

Feijóo propone un "proyecto nacional" para recuperar la imagen de España, centrado en la estabilidad institucional, el europeísmo, la competitividad y la ética pública.

El líder del PP denuncia un deterioro institucional y un "clima de corrupción" que, según él, afecta gravemente a la sociedad, la economía y la imagen internacional del país.

Feijóo critica el daño reputacional para España tras la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en plena cumbre de la OTAN.

Alberto Núñez Feijóo ha usado este martes "el coste reputacional" del caso Begoña Gómez en la misma cumbre de la OTAN como ejemplo de la deriva "inasumible" de España.

El líder del PP ha advertido, ante el Círculo de Empresarios Vascos, de que "todos los primeros ministros de los aliados" sabrán ahora que la esposa de Pedro Sánchez "no ha podido viajar porque la Justicia le ha retirado el pasaporte".

El dirigente popular ha presentado ese episodio como síntoma de un deterioro institucional que trasciende la política doméstica.

Y ha señalado que el país llega a la cita anual transatlántica con un presidente que se niega a cumplir los compromisos del gasto en Defensa y un Gobierno "más preocupado por su agenda judicial" que por la gestión de los servicios públicos, o de la seguridad y la credibilidad internacional de España.

Feijóo ha enmarcado esta situación en un "clima de corrupción" que, según él, "está generando una situación de enorme gravedad para la sociedad, las familias y las empresas".

El presidente del PP ha insistido en que "quien de verdad crea en un proyecto compartido de prosperidad no puede conformarse con sostener un proyecto político como este".

Por eso, ha subrayado que su propuesta pasa por "un proyecto nacional" que recupere la imagen de España en Europa y en la OTAN, y con un Ejecutivo "centrado la reconstrucción económica, social y ética" del país. Porque "la decencia va por delante de la ideología".

"Tiempo perdido"

Tras esa advertencia sobre la imagen exterior, Feijóo ha desgranado ante el empresariado vasco "un proyecto nacional" como alternativa al "irrecuperable tiempo perdido de un Gobierno cuya corrupción ha llegado hasta el corazón del Estado".

Ha defendido que ninguna empresa, "ni siquiera una comunidad de vecinos", podría resistir "una forma de gobernar como la que tiene España en estos momentos", y ha pedido cambiar la conversación pública hacia cuestiones como la vivienda, el control de fronteras, la sanidad pública o la economía.

El presidente del PP ha reivindicado la necesidad de reconstruir "grandes mayorías políticas" alrededor de los valores que, a su entender, hicieron posible el progreso español.

Entre ellos ha citado el cumplimiento de la ley, el europeísmo, la estabilidad institucional y "una economía abierta" que no viva "pendiente de la próxima concesión a los socios nacionalistas", sino de la competitividad y la inversión.

En ese marco desafiante -él mismo ha reconocido que no estaba ahí "ingenuamente" para pedirles el voto-, Feijóo ha prometido concurrir a las próximas elecciones con una estrategia de competitividad industrial centrada en el empleo de calidad.

Y ha avanzado un "paquete ambicioso de beneficios fiscales" para la innovación, además de defender que "España necesita volver a tener una política económica al servicio de la competitividad, una política fiscal que incentive la inversión, la investigación y el desarrollo tecnológico".

Territorios fértiles

El discurso de Bilbao llega apenas un mes después de su intervención en el Cercle d'Economia en Barcelona y justo tras el congreso del PP catalán.

Primero en Cataluña y ahora en el País Vasco, Feijóo trata de hacer fértiles dos territorios donde el PP es aún fuerza minoritaria y donde los partidos nacionalistas de derechas sostienen, según él, "las políticas de izquierda radical y la corrupción" del Gobierno de Sánchez.

Ahora ha trasladado esa misma estrategia al electorado vasco, con un mensaje dirigido específicamente al mundo empresarial.

Su objetivo declarado es poner al PNV, como antes a Junts, ante la "paradoja pública" de sostener un Ejecutivo que, en su opinión, legisla "en contra de los intereses" de quienes dependen de la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y la competitividad industrial.

Feijóo ha pedido al empresariado que se enfrente a esa dicotomía.

Por un lado, seguir apoyando un "proyecto nacionalista" alineado con el Gobierno central que impulsa medidas que ellos consideran lesivas para la inversión.

Por otro, apostar por el "proyecto nacional" que él propone, "que aproveche todas las capacidades" del país y de sus territorios y que defiende el Estado de las autonomías, los estatutos y las foralidades del País Vasco y Navarra.

Cinco ejes

En la parte más económica de su intervención, el líder popular ha desgranado los cinco ejes de su estrategia industrial.

Ha anunciado "una revisión de las subidas de impuestos" recientes; más seguridad jurídica y menos burocracia "eliminando las barreras que fragmentan el mercado"; una política energética "desde la tecnología, no desde la ideología", incluyendo la propuesta de revertir el apagón nuclear; y un "compromiso inequívoco con la industria electrointensiva".

Feijóo ha añadido un capítulo dedicado a los recursos humanos, con una apuesta por el talento, la lucha contra el absentismo y "la potenciación de la FP dual".

Ha planteado la implantación de nuevos grados y másteres en ámbitos como la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología, con la idea de que ese esfuerzo educativo acompañe la reorientación industrial que reclama para España.

El cierre del discurso ha vuelto a la idea de que la corrupción condiciona por completo la acción del Gobierno.

Feijóo ha sostenido que "la fortaleza del Gobierno es la fortaleza del país" y que, cuando el Ejecutivo está "sumido en la corrupción", su agenda deja de ser el interés general y se transforma en "una agenda judicial" orientada a su propia supervivencia política.

Según el líder del PP, esa lógica de supervivencia deteriora la gestión y aleja al Estado de las prioridades reales de ciudadanos y empresas.

Ha advertido de que, cuanto más espacio ocupa la corrupción en la vida política, "peor es la gestión" de los servicios públicos y de la economía, porque el tiempo y la energía del Gobierno "no se dedican a las reformas necesarias", sino a "estirar un ciclo político que ya no tiene ninguna justificación ideológica".