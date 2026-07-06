Feijóo promete "una ley del concebido no nacido, a nivel nacional", como la aprobada por Ayuso en Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que impulsará una ley nacional del concebido no nacido, similar a la aprobada por Ayuso en Madrid. La norma reconoce al feto como miembro de la unidad familiar, permitiendo acceder a ayudas públicas desde el inicio del embarazo. Feijóo ha defendido el pacto entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía y ha insistido en la importancia de la estabilidad. El líder del PP ha criticado a Pedro Sánchez, exigiendo explicaciones sobre casos de corrupción y señalando problemas en la cúpula de la Guardia Civil.

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado una "ley del concebido no nacido a nivel nacional", como la recién aprobada por Isabel Díaz Ayuso en la comunidad de Madrid.

El líder del PP ha reivindicado la iniciativa como una de las banderas ideológicas del PP y ha recordado que él ya impulsó una similar, cuando gobernaba en 2011 en Galicia.

En una entrevista con Espejo Público, el político gallego ha defendido este lunes que los derechos de las mujeres embarazadas deben tener reflejo en el sistema de ayudas públicas. "Eso debe contar desde el primer momento, es una política de familia correcta".

Me comprometo a una ley nacional que reconozca las ayudas a las familias por el concebido no nacido. pic.twitter.com/8kY3KYUzOd — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2026

Con esta norma, se reconoce como un miembro más de la unidad familiar al feto para poder acceder a ayudas públicas. Y Feijóo ha elogiado que Ayuso haya "actualizado y ampliado" ese esquema que él implantó en Galicia, ahora en Madrid.

El presidente del Partido Popular, además, ha salido en defensa cerrada del pacto de Juanma Moreno con Vox,.

Feijóo ha rechazado que se esté acusando al barón andaluz de un "pragmatismo" contrario a sus promesas y lo ha envuelto en la idea de la "responsabilidad". Según ha insistido el líder del PP, un dirigente "serio" no se pliega a etiquetas, sino que asume "la gestión de la realidad".

Es decir, que, si PP y Vox suman el 55% del voto andaluz, la obligación de Moreno era "dar estabilidad al territorio", incluso cuando había cosechado "160.000 votos más que cuando tuvo la mayoría absoluta", hace cuatro años y sólo "los restos" le han negado al presidente de la Junta los dos escaños que le faltaban para revalidarla.

Frente a las críticas por la "prioridad nacional" pactada con Vox, el líder del PP negó tajantemente que el barón andaluz del PP hubiese dicho que nunca firmaría algo así.

Según Feijóo, "lo importante es lo que pone en los papeles, no lo que otros dicen que significa". Y ha reducido el polémico concepto a lo que, según él, se hace "desde hace décadas en España": que se prioricen las ayudas públicas por requisitos de arraigo, encajados en la ley que impide discriminar entre españoles.

Sánchez y la Justicia

Pero Feijóo no ha olvidado referirse a que su "alternativa" al actual Gobierno no sólo está basada en un proyecto político, sino a la "necesidad de que la decencia vuelva a la política española".

Por eso, en el terreno de la corrupción, ha dirigido todo el foco sobre Pedro Sánchez y su entorno. Al presidente le ha exigido "que explique qué sabe sobre las joyas" de José Luis Rodríguez Zapatero y el resto de causas judicializadas que afectan a su partido.

Según el líder del PP, el presidente "está preocupado" porque "sabe tantas cosas" que se sabe cercado. Es más, según Feijóo ésa es la razón por la que apoya a Zapatero, "porque en realidad se apoya a sí mismo".

Para el presidente popular, Sánchez tiene miedo de que "si habla Zapatero habla, o hablan otros de los implicados, muchos, entre ellos el propio Sánchez, podrían tener problemas con la Justicia".

Feijóo ha ido incluso más allá al analizar el caso Koldo y el papel de la cúpula de la Guardia Civil.

Para el líder de la oposición, es incompatible que la directora general y el DAO de la Guardia Civil sigan en sus puestos. "No se puede estar imputado y al frente de quienes deben perseguir los delitos".

Por eso, ha calificado de "un deshonor" para el cuerpo que "su número uno y su número dos estén bajo sospecha".

Porque participar de las cloacas "que crearon listas negras de la UCO, de fiscales anticorrupción, de jueces y de periodistas" para maniobrar contra ellos, "no es posible hacerlo" sin conocimiento del ministro o del propio presidente.