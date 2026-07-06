Distancia récord de 16 puntos: un 44% cree que Feijóo llegará a la Moncloa y sólo el 28% que Sánchez logrará seguir

Las claves

Las claves Generado con IA Una encuesta de SocioMétrica revela que el 44,4% de los españoles cree que Feijóo será el próximo presidente, frente al 28,2% que apuesta por la reelección de Sánchez. La brecha entre quienes apuestan por Feijóo y Sánchez se amplía a 16 puntos, mientras el líder del PP también gana en todos los escenarios planteados por el sondeo. Entre los líderes políticos, Feijóo y Sánchez se disputan la preferencia ciudadana, aunque Yolanda Díaz es la más popular con un 29,6% de apoyo. La popularidad de Pedro Sánchez se mantiene baja, lastrada por los recientes casos de corrupción y 34 nuevos imputados socialistas en la última semana.

Con 16 sumarios judiciales abiertos y 126 imputados por corrupción, entre los españoles crece la convicción de que Pedro Sánchez no tiene salida.

Según la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, se ha ampliado hasta los 16 puntos la brecha entre quienes creen que Alberto Núñez Feijóo será el nuevo presidente del Gobierno, y los que aún esperan que Sánchez se saque un as de la manga para seguir en la Moncloa.

El 44,4% de los españoles da por hecho que Feijóo será presidente tras las próximas elecciones generales.

Sólo el 28,2% apuesta a que Sánchez logrará ser reelegido, aunque en este momento carece de los apoyos necesarios.

El líder del PP gana la batalla en todos los frentes, según el sondeo.

Feijóo es el favorito para convertirse en el nuevo presidente, de entre todos los líderes de los grandes partidos.

Obtiene el apoyo del 20,5% de los españoles, aunque todavía con Pedro Sánchez (19%) pisándole los talones.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se sitúa en tercera posición con el 12,4%.

Tras anunciar que no va a repetir, la vicepresidenta Yolanda Díaz queda rezagada con el apoyo del 8,1%.

En el furgón de cola, Irene Montero (2,5%), por detrás incluso del escurridizo Alvise Pérez (2,6%).

Cuando la elección se reduce a los líderes de los dos grandes partidos, también gana Feijóo (38,2%), aunque de nuevo por un estrecho margen frente a Pedro Sánchez (37,4%).

La factoría de argumentarios y vídeos de TikTok de la Moncloa logra mantener con hilos la popularidad de Pedro Sánchez.

El presidente aparece en las redes sociales dando consejos sobre cómo ver el eclipse de sol del 12 de agosto, mientras guarda silencio sobre la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de la cúpula de la Sepi.

La popularidad de Pedro Sánchez registró su peor dato (23,3%) hace un año, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Hoy se sitúa, en el 28,5%, a pesar de que en la última semana 34 socialistas han sido imputados por corrupción, en las distintas causas que instruyen los tribunales.

Del conjunto de los líderes políticos, la más popular sigue siendo la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el apoyo del 29,6%.

Por detrás de ambos, Alberto Núñez Feijóo (27,5%), Santiago Abascal (25,9%) e Irene Montero (16,9%).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.416 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 2 y 4 de julio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.