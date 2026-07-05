Bruselas exige explicaciones a Moncloa por el enchufe en Ineco del joven amigo de Bono con fondos europeos

Bruselas vigila el posible uso indebido de fondos europeos en la contratación, mientras que en España Moncloa ha minimizado la relevancia del caso.

El caso se destapó tras descubrirse mensajes entre Koldo García y José Bono, en los que se solicitaba la colocación de un joven militante socialista en Ineco.

El Gobierno español ofreció versiones contradictorias: negó irregularidades en el Congreso, pero ante Bruselas admitió que el caso está bajo investigación y podría requerir medidas correctoras.

La Comisión Europea ha exigido explicaciones al Gobierno de España por el presunto uso de fondos Next Generation en la contratación de un amigo de José Bono en la empresa pública Ineco.

La Comisión Europea ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por el presunto uso de fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, para financiar el contrato con el que se enchufó en la empresa pública Ineco a un amigo del exministro socialista José Bono.

Moncloa sostuvo a preguntas del Congreso que en el enchufe del joven socialista Álvaro Lario en Ineco no se desviaron fondos UE y descartó investigar más. Sin embargo, a preguntas del Ejecutivo Comunitario, El Gobierno español ha confesado ahora que está "investigando lo sucedido".

La contradicción entre las dos respuestas el Ejecutivo español parte de las exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los mensajes secretos del Koldogate, descubiertos en el teléfono móvil del exasistente de José Luis Ábalos, ambos ahora en prisión, condenados en firme por el caso Mascarillas.

En este caso, las conversaciones desveladas por este diario fueron entre Koldo García y el exministro de Defensa, José Bono.

En ellos, el también expresidente del Congreso pedía “colocar” a un joven del PSOE en Ineco, la misma empresa pública en la que se había colado a Jésica, una de las parejas del hombre de confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno, como ministro de Transportes, y en el PSOE, como secretario de Organización.

Contradicción

En España, a preguntas del Partido Popular, Moncloa se aferró a que no había indicios de irregularidad alguna.

En Bruselas, ante un requerimiento de información por parte de Vox ante la Comisión, el Gobierno español admite ya que el expediente está abierto y puede acarrear correcciones.

Así, lo que empezó como un intercambio de whatsapp sobre "un chaval encantador" desemboca ahora en vigilancia expresa del Ejecutivo comunitario sobre el contrato del militante socialista en una empresa pública, supuestamente financiado con fondos europeos.

El Ejecutivo ha ofrecido una versión al Parlamento español y otra distinta al Ejecutivo comunitario, forzado por la pregunta escrita planteada en la Eurocámara por Vox.

En Madrid, el caso se presentó como irrelevante para los fondos europeos; en Bruselas, se admite que el expediente está abierto y que se estudian medidas correctoras.

Comisario Dombrovskis

El contexto es el llamado Koldogate, la exclusiva destapada a partir del acceso exclusivo de EL ESPAÑOL al móvil de Koldo García.

De esos chats emergen pruebas de una red de favores, contratos y negocios que han llevado a la condena en el caso Mascarillas del exministro Ábalos y de su antiguo asesor.

En ese ecosistema aparece el joven militante del PSOE Álvaro Lario. Bono lo presenta a Koldo como "un amigo" y pide su enchufe en Ineco, sociedad dependiente de Transportes ligada a proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Tras la exclusiva, Vox registra en Bruselas una pregunta a la Comisión, firmada por los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch y a la que ha tenido acceso este diario.

En ella, preguntan por la posible malversación de fondos UE en la contratación de Lario y reclaman identificar el proyecto concreto del MRR del que habría salido su sueldo.

La respuesta la firma Valdis Dombrovskis en nombre de la Comisión. El comisario recuerda que la responsabilidad principal de proteger los intereses financieros de la UE "recae en los Estados miembros" y que España ya ha sido auditada por su plan de recuperación.

La frase clave llega al final de la contestación comunitaria.

Dombrovskis detalla que, en una solicitud de información, "las autoridades españolas confirman que están investigando lo sucedido" y que las solicitudes de pago no han incluido, de momento, "ningún contrato relacionado con la persona en cuestión, ni tampoco está previsto valerse de un tal contrato".

Tres líneas displicentes

Esa versión choca con la ofrecida en sede nacional. El PP registró en el Congreso una batería de nueve preguntas muy concretas sobre el enchufe del joven socialista en Ineco y el posible uso del MRR para pagar su puesto.

La respuesta de Moncloa fue displicente y escueta. Apenas tres líneas, sin entrar en detalle, para afirmar que no había indicios de desvío de fondos europeos y que no se veía necesario abrir investigación alguna.

Ahora, en cambio, el propio Gobierno sostiene lo contrario ante la Comisión. Dice que "está investigando lo sucedido" y que seguirá en contacto con Bruselas para "esclarecer más los hechos y valorar la necesidad de establecer medidas correctoras".

De ahí se desprende un dilema. El Ejecutivo o faltó a la verdad ante el Congreso; o ha faltado a la verdad al Ejecutivo comunitario; o ha abierto una investigación de la que no ha dado cuenta a nadie en España.

Pero es que además, si insiste en que nunca se han utilizado fondos europeos para el contrato del amigo de Bono, queda claro que el enchufe, efectivamente, se hizo.