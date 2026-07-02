La dimisión de la sucesora de Yolanda Díaz ahonda la crisis de Sumar y revienta su calendario para elegir candidato para 2027

Sumar y sus socios aplazan la presentación de su nueva marca y estrategia electoral para 2027, mientras Izquierda Unida analiza su futuro tras el sorpasso de Adelante Andalucía.

El relevo en la dirección se dará en la Asamblea del 11 de julio, en un contexto de inestabilidad y dudas sobre el futuro del partido.

La salida de Hernández ahonda la crisis interna de Sumar y deja vía libre a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez para liderar el movimiento.

Lara Hernández dimite de todos sus cargos en Sumar tras archivarse su expediente por acoso laboral y la retirada de las denuncias.

Hasta última hora del martes —fecha límite para registrar las listas a la Asamblea de Movimiento Sumar—, el entorno de Lara Hernández se negó a despejar la incógnita sobre cuál sería su decisión.

El desenlace llegó este miércoles con un sonoro portazo: Hernández no solo descartó postularse para la reelección, sino que, apenas a diez días del cónclave, dimitió de todos sus cargos orgánicos y rompió su carné de militante.

Esta drástica renuncia se produjo inmediatamente después de que se archivara su expediente interno tras la retirada de las seis denuncias por presunto acoso laboral que pesaban en su contra.

Para la ya excoordinadora, todo el proceso se basó en un entramado de "mentiras, calumnias e injurias" que considera totalmente desmontadas.

Ante el desgaste de estas acusaciones, Hernández optó por tirar la toalla; acorralada además tras ver cómo varios de los diputados que inicialmente la respaldaban se alineaban con el sector rival.

Ahora, parece que Hernández volverá a su plaza de profesora de Educación Secundaria.

De este modo, la portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, tienen vía libre para asumir el liderazgo orgánico bicéfalo del movimiento que fundó Yolanda Díaz.

Al no haber listas competidoras, esa propuesta de tándem llegará en solitario a la Asamblea del próximo 11 de julio.

El relevo se consuma, sin embargo, bajo la sombra de la inestabilidad y con la duda latente de si la nueva dirección logrará mayor recorrido que el logrado por Lara Hernández, que ha permanecido un año en el cargo.

Con esta solución de consenso se frena, al menos temporalmente, una guerra fratricida entre las dos herederas de Díaz, una para el grupo parlamentario y otra para el poder orgánico.

Martínez Barbero es inspectora de Trabajo y antigua alto cargo en el ministerio de Díaz, mientras que Rosa Martínez es mano derecha de Pablo Bustinduy y exmilitante de Equo, donde llegó a ser su número dos. Idéntico puesto al que ahora tendrá.

Este vuelco orgánico sacude a Movimiento Sumar, que nació con la ambición de hegemonizar la izquierda pero que ha quedado muy debilitado por las disputas internas y las deserciones.

Ahora, la formación intenta recomponerse dentro de un grupo parlamentario plurinacional que busca refundarse por completo bajo una marca inédita con la vista puesta en las elecciones generales de 2027.

Y es que, junto a las especulaciones sobre si el candidato electoral de la plataforma será el líder de CCOO Unai Sordo, el otro gran misterio sigue siendo el nombre de la coalición.

Pese a que los encuentros preparatorios de la alianza se bautizaron bajo el lema "Un paso al frente", todo apunta a que esta marca quedará descartada.

"El nuevo nombre ya está listo", aseguran fuentes de uno de los partidos.

Aunque la hoja de ruta inicial preveía desvelar la identidad durante el verano, la crisis de Movimiento Sumar ha obligado a sus socios (Izquierda Unida, Catalunya en Comú y Más Madrid) a congelar los tiempos. Será ya, al inicio del nuevo curso político.

Más allá de esta crisis, el espacio a la izquierda del PSOE tiene otra cita clave este sábado con la reunión de la coordinadora federal de Izquierda Unida.

Presidido por su coordinador federal, Antonio Maíllo, el máximo órgano de la formación analizará la compleja coyuntura política y fijará la estrategia para los próximos meses.

Será la primera cita de calado tras los discretos resultados de las elecciones andaluzas, donde la marca de IU sufrió el sorpasso de Adelante Andalucía.

El partido liderado por José Ignacio García ya ha rechazado integrarse tanto en el futuro sucesor de Sumar como en la gran coalición de izquierdas nacionalistas sugerida por Gabriel Rufián; su próximo gran reto estratégico será dar el salto y conseguir representación propia en el Congreso de los Diputados.