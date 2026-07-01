Iván Espinosa comunica que Vox le ha expulsado del partido que ayudó "a crear" y anuncia que "lo mejor está por llegar"

Finaliza su mensaje con optimismo, afirmando que "lo mejor está por llegar".

A pesar de su expulsión, asegura que seguirá defendiendo sus principios y valores, especialmente la libertad.

Espinosa compartió la noticia a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, recordando los inicios y dificultades del partido.

Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado que ha sido expulsado de Vox, partido que ayudó a fundar.

Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este miércoles que ha sido expulsado de Vox, una formación de la que fue uno de sus fundadores y en la que llegó a ostentar el carné de afiliado número 5.

Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero, la verdad, me ha dado un poco de pena", afirma al inicio de su mensaje.

Durante el vídeo, Espinosa recuerda los primeros años de la formación, cuando, según explica, "éramos muy pocos" y todos tenían que "multiplicarse" para sacar adelante el proyecto.

"Éramos un grupo de españoles con convicciones", señala. En ese vídeo, de cerca de cuatro minutos de duración, recuerda las "campañas difíciles", las "noches duras", los fracasos y también los éxitos cosechados durante los primeros años de Vox.

Pese a su expulsión, el exdirigente deja claro que no renuncia a sus principios. "Ahora me voy del partido que ayudé a fundar, pero sigo en la defensa de las mismas ideas, de la libertad", afirma en la parte final del vídeo.

Y concluye con un mensaje: "Sé que lo mejor está por llegar. Gracias y adiós".