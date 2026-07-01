El Gobierno duplica el número de contratos en los consulados para tramitar la 'ley de nietos': de 320 en 2022 a 657 en 2026

El proceso de tramitación se ha acelerado gracias a refuerzos de personal, digitalización, automatización y externalización de tareas de apoyo.

El aumento de nacionalizados podría añadir hasta 1,3 millones de nuevos electores al censo exterior antes de las próximas elecciones generales.

Más de 2,6 millones de personas han iniciado trámites para obtener la nacionalidad española por la ley de nietos; más de 557.000 ya la han conseguido.

El Gobierno ha duplicado el personal en consulados para tramitar la 'ley de nietos', pasando de 320 contratados en 2022 a 657 en 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha duplicado el número de contrataciones de personal en el exterior para reforzar la red consular encargada de tramitar los expedientes de la ley de nietos.

Así consta en el Balance de Actividad Consular 2025, publicado en junio por el departamento que dirige José Manuel Albares.

El refuerzo de personal pasó de 320 efectivos en 2022 a 657 en 2025. Se trata de un incremento del 105% en apenas cuatro años. Además, y según ha confirmado el propio ministro, este 2026 se volverán a "repetir las mismas cifras".

El incremento responde al aluvión de solicitudes registrado desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, más conocida como ley de nietos.

Esa norma permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles emigrados al extranjero. Aunque el texto que aprobó el Congreso en 2022 se planteó como una ley para reparar a los exiliados del franquismo y sus descendientes, el perímetro de beneficiarios se amplió a los cinco días mediante una instrucción administrativa.

Esa instrucción, publicada en el BOE, presumía la condición de exiliado a todos los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955, incluidos quienes lo hicieron por motivos económicos.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, 2.622.450 personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española por esta vía.

Esa avalancha de solicitudes ha colapsado la red consular y ha obligado a Exteriores a recurrir a un refuerzo extra de personal para tramitar los expedientes.

A 30 de abril de este año, 557.709 personas ya habían obtenido la nacionalidad por esta vía.

El informe señala que "la mayor parte de los contratos se dedicaron a funciones consulares, haciéndose un esfuerzo particular para reforzar las Oficinas Consulares más afectadas por la Ley de Memoria Democrática".

Además del aumento de personal, Exteriores destaca en este balance anual que las tres plazas temporales de cónsul adjunto creadas en 2023 en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México se han convertido en permanentes para sostener la actividad de las oficinas con mayor presión.

Si se atiende a la evolución anual, en 2022 se autorizaron 320 efectivos; en 2023 fueron 560; en 2024, 460; y en 2025 ascendieron a 657, un 43% más que el año anterior.

Hasta 1,3 millones electores más en una legislatura

La ampliación del número de españoles con derecho a la nacionalidad también tendrá consecuencias electorales.

De hecho, "inyectará una masa electoral inédita en la historia de España", con hasta 1,3 millones de nuevos electores incorporados al censo exterior antes de las próximas generales.

Así lo destaca un informe elaborado por Freemarket Corporate Intelligence, la consultora que preside el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, expresidente del Círculo de Empresarios, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En concreto, el estudio plantea dos escenarios. El primero, que denomina "inercial", asume que los consulados mantendrán el ritmo actual de tramitación.

Eso permitirá alcanzar al final de la legislatura entre 450.000 y 600.000 nuevos inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que residen fuera del país.

Esa era, precisamente, la horquilla que hasta ahora manejaba EL ESPAÑOL y que ya empieza a reflejarse en las estadísticas oficiales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 hay ya 2.708.083 personas inscritas en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que agrupa a los españoles con derecho a voto que residen fuera del país.

Esa cifra no deja de aumentar, sobre todo en los últimos meses. El CERA ha sumado 17.425 nuevos inscritos entre marzo y abril y otros 16.168 entre abril y mayo. Es la mayor tasa de crecimiento de toda la serie reciente.

Sin embargo, el informe contempla un segundo escenario mucho más ambicioso, que denomina de "máxima resolución". Según esta hipótesis, "el techo electoral real al finalizar la legislatura puede escalar perfectamente hasta los 1,2 o 1,3 millones de personas con derecho a voto efectivo".

¿Cómo puede alcanzarse esa cifra? "No depende de que entren nuevas solicitudes (puesto que el plazo ya expiró y la ventanilla está cerrada), sino estrictamente de la capacidad de absorción y desbloqueo del 'embudo' burocrático por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores", dice el informe.

Esa meta de 1,3 millones de electores es factible porque existen tres factores que actúan como "aceleradores" del proceso.

El primero son los "planes de choque y refuerzo de personal", mediante la contratación extraordinaria de trabajadores destinados exclusivamente a validar expedientes.

En esa línea se enmarca el plan anunciado por el PSOE para incorporar personal de la empresa pública Ineco a las tareas de apoyo en la tramitación de la ley de nietos, aunque ese refuerzo todavía no se ha materializado en el BOE.

Mientras tanto, la externalización de parte del proceso ya es una realidad.

El Ministerio de Justicia adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Neoris España SL un contrato de 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad y acelerar la tramitación de expedientes.

Además, el departamento de Albares firmó un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para aportar "fuerza de trabajo" al consulado de La Habana, también desbordado.

"Autopista masiva de participación"

El segundo acelerador es la "automatización y digitalización" del proceso. El informe explica que se han implantado "herramientas de gestión de datos masivos" para cruzar la documentación de familias enteras.

Así, "cuando se aprueba el expediente de un hermano, los expedientes de los demás hermanos vinculados a la misma ascendencia se procesan de forma casi automatizada", lo que permite "reducir los tiempos de revisión en más de un 60%".

El tercer factor es la "externalización de tareas de apoyo".

Según el documento, "gran parte del cribado de documentos inicial y la grabación de datos en el sistema informático se ha derivado a equipos técnicos de soporte", lo que permite que "los funcionarios de carrera y los cónsules se concentren únicamente en el acto jurídico de la firma y la inscripción registral".

Si ese proceso culmina con éxito, "la bolsa de nuevos votantes de la ley de nietos duplicará las estimaciones iniciales, inyectando una masa electoral inédita en la historia de España".

Y eso, unido a la supresión del voto rogado, un sistema que obligaba a los emigrantes a superar un vía crucis de trámites, "abre simultáneamente una autopista masiva de participación política".