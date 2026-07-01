Aznar pide construir "una mayoría centrada" que una "a derecha e izquierda" para "derribar el muro de Sánchez"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, en el desayuno informativo de este miércoles en Madrid. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA José María Aznar pide construir una "mayoría centrada" que una a derecha e izquierda para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Aznar considera que las próximas elecciones generales son las más importantes de la historia democrática por el riesgo de un cambio de sistema y la igualdad ante la ley. La portavoz del PP, Ester Muñoz, respalda alianzas con Vox y descarta acuerdos con partidos nacionalistas o independentistas como Junts o PNV. Muñoz critica la 'ley de nietos', cuestionando la rapidez y opacidad en la concesión de la nacionalidad, postura respaldada por Esperanza Aguirre.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido construir “una amplia mayoría centrada”, con capacidad de convocatoria “a derecha e izquierda”, puesto que las próximas elecciones generales serán, a su juicio, “las más importantes” de toda la historia democrática.

Para el antiguo líder del Ejecutivo (1996-2004), el país se juega “no un cambio de Gobierno sino un cambio de sistema”, poniendo en riesgo la supervivencia del actual orden constitucional, la nación y la igualdad ante la ley.

De ahí que sostenga que la “la mayoría” necesaria para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa “será nacional o no será”, descartando de este modo cualquier posibilidad de entendimiento con las formaciones nacionalistas o separatistas.

Unas reflexiones de Aznar que ha realizado antes de presentar a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Tras pronunciar un discurso de marcado calado ideológico, la diputada ha respondido a varias preguntas en las que ha avalado las alianzas con el partido de Santiago Abascal.

Ester Muñoz saluda a José María Aznar tras su presentación en el desayuno informativo celebrado este miércoles. Europa Press.

“Tenemos que entendernos”, ha afirmado, admitiendo a continuación que “hay cosas que nos diferencian” pero “que hay cosas que nos unen”.

Muñoz ha argumentado que “en estos momentos de emergencia nacional” resulta “mejor las cosas que nos unen”. Asimismo, ha augurado que, a pesar del voto en contra de Vox en la primera sesión de investidura de Juanma Moreno en Andalucía, ambas fuerzas alcanzarán un acuerdo “más pronto que tarde”.

Por el contrario, la portavoz popular ha cerrado la puerta a cualquier negociación con Junts, alegando que los independentistas “están en unos postulados” que chocan frontalmente con las líneas rojas de su partido, basadas en el respeto a la Constitución, el Estado y la ley.

Tampoco ve viable un acercamiento al PNV: “Deseo al genio de la lámpara que sean coherentes entre lo que dicen y hacen”, ha ironizado en alusión a los reproches de Aitor Esteban a Sánchez mientras su grupo lo sigue sosteniendo en el Congreso.

En línea con las palabras previas de Aznar, la dirigente ha insistido en que “España no necesita un cambio de Gobierno, España necesita una reconstrucción”.

'Ley de nietos'

Por otra parte, Muñoz ha abordado la polémica en torno a la conocida como 'ley de nietos', reclamando huir “de los bulos” y recordando que el PP siempre “ha defendido que los que abandonaron España por cuestiones de exilio pudiesen acceder a la nacionalización”.

A este respecto, ha detallado que durante la tramitación de la norma se rechazaron dos enmiendas de Ciudadanos que proponían otorgar el pasaporte a todos los que emigraron durante el franquismo.

Sin embargo, ha censurado que apenas cinco días más tarde se modificaran los criterios mediante una orden administrativa para conceder la nacionalidad a cualquiera que acreditase tener un antepasado español. “¿Por qué hay tantas prisas? ¿Por qué tanta opacidad?”, se ha preguntado.

Esta denuncia ha sido respaldada por otras figuras históricas de las filas populares, como Esperanza Aguirre.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha coincidido con las tesis de Alberto Núñez Feijóo al calificar la medida de “ingeniería electoral”, remarcando que responde a “los deseos de Sánchez de, como le están diciendo que los españoles que vivimos en España no le quieren votar, ahora está haciendo españoles a unos que no han pisado España”.