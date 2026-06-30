Pedro J.: "El libro de Cerdán revela su gran intimidad con Sánchez, es inconcebible que no le contara lo de la 'fontanera'"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez destaca la estrecha relación e intimidad política entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán, revelada en el libro del exsecretario de Organización del PSOE. Ramírez considera inconcebible que Cerdán no informara a Sánchez sobre las actividades de la 'fontanera' Leire Díez, dadas sus frecuentes despachos y confianza mutua. El director de EL ESPAÑOL critica la falta de dimisión de Belén Gualda, presidenta de la Sepi, tras su imputación por presunto favorecimiento a allegados del Gobierno. Pedro J. señala que el Gobierno pierde legitimidad al no mantener el apoyo mayoritario del Congreso, pese a seguir siendo legal, tras la moción aprobada por PP, Vox y Junts.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha destacado la "estrecha relación" y la "intimidad política" que mantenían Pedro Sánchez y Santos Cerdán y que se desliza del libro publicado por el exsecretario de Organización del PSOE.

"¿Alguien puede creer que estando en desarrollo las actividades de la fontanera [Leire Díez] para proteger a Sánchez y a Begoña Gómez, Cerdán no iba a comunicarle al presidente los avances de esas maniobras?", se ha preguntado Pedro J. durante su intervención este martes en la tertulia del programa La mirada crítica de Telecinco.

"Es inimaginable, más aún teniendo en cuenta el entorno de servidumbre que ha impuesto Sánchez a su alrededor", ha respondido. A su juicio, se trata de "un tipo de caudillismo en la práctica y el caudillo lo sabe todo".

Sobre el libro de Cerdán, titulado La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político, ha insistido en que el exdiputado socialista se presenta como el hombre de Sánchez "tanto por los gestos de confianza que el presidente tenía con él [la responsabilidad de las negociaciones con el PNV] como por que todas las semanas despachaba de todos los asuntos de mayor interés para el Gobierno y el partido".

Por otro lado, Pedro J. Ramírez ha puesto el foco sobre la imputación de Belén Gualda, la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). "Lo inconcebible es que esta señora no haya dimitido esta mañana", ha lamentado.

El director de EL ESPAÑOL ha asegurado que quien dirige el holding de empresas públicas y una gran cantidad de recursos "no puede estar bajo sospecha por favorecer a los amiguetes del Gobierno". Ha recordado que cuando Vicente Fernández fue imputado en el caso Aznalcóllar, dimitió a los pocos días.

"¿Por qué esos estándares se han rebajado ahora?", ha lanzado Pedro J. "Probablemente porque el Gobierno es consciente de que puede ocurrirle lo mismo con la directora general de la Guardia Civil, quién sabe si con la nueva fiscal general del Estado o con los miembros del Gobierno según avancen las causas".

Por último, también ha lamentado que "el Gobierno haya dicho que no va a dimitir aunque se lo pida la mayoría del Congreso", en referencia a la moción impulsada por el PP y aprobada la semana pasada con los votos de Vox y Junts.

"Este Gobierno sigue siendo legal, por supuesto, pero está perdiendo la legitimidad en su ejercicio porque no está manteniendo el apoyo de la mayoría del Congreso y vivimos en un sistema de democracia parlamentaria", ha zanjado.