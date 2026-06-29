El PP exige "mantener la ayuda fiscal a las gasolinas, la luz y el gas" y deflactar ya el IRPF para "devolver 3.200M a las familias"

El plan también contempla medidas para proteger a la industria electrointensiva y critica al Gobierno por no ampliar las rebajas fiscales ni deflactar el IRPF, pese al aumento del coste de vida.

El PP reclama un régimen de "IVA cero" para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, buscando reducir carga fiscal y burocrática para pequeños negocios.

La iniciativa incluye mantener las ayudas fiscales a gasolina, luz y gas, suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y prorrogar las rebajas fiscales sobre la energía.

El PP propone un paquete fiscal de 3.200 millones de euros para devolver dinero a contribuyentes y empresas, incluyendo la deflactación del IRPF para rentas de hasta 35.000 euros.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con un paquete de medidas fiscales valorado en 3.200 millones de euros. El objetivo, según el partido, es "devolver dinero fresco de inmediato a los contribuyentes y a las empresas".

El anuncio lo ha realizado el portavoz del PP, Borja Sémper, tras la reunión del Comité de Dirección celebrada este lunes. "No sólo venimos a marcar al Gobierno y a perseguir su corrupción total, también queremos ofrecer una alternativa con medidas concretas de Gobierno", ha afirmado.

El anuncio coincide con la decisión del Gobierno de adelantar a este lunes el Consejo de Ministros.

El objetivo de Moncloa era aprobar con urgencia un nuevo real decreto para evitar que decaigan las medidas de alivio por el impacto de la guerra de Irán... pero lo que ha anunciado el Gobierno es, precisamente, la retirada "gradual" de los descuentos a los combustibles.

Además, el Ejecutivo no ha abordado la recuperación de las rebajas fiscales sobre la electricidad, el gas y otros costes energéticos.

Otros impuestos

El plan del PP incluye, además, la deflactación del IRPF en los tres primeros tramos, es decir, para contribuyentes que ingresen hasta 35.000 euros, y en deducciones familiares. "Queremos devolver a las familias el dinero que la inflación les ha quitado por la puerta de atrás", ha señalado Sémper.

También plantea aplicar un régimen de "IVA cero" para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. Según el PP, esta medida reducirá carga fiscal y burocrática para pequeños negocios, y ya se votó en el Congreso, aunque el Gobierno la desatiende.

El paquete incorpora la prórroga de las rebajas fiscales sobre la energía, el gas y los combustibles. Además, propone suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica para abaratar la factura de la luz.

El quinto eje se centra en la industria, con medidas para proteger a los sectores electrointensivos. El PP plantea impulsar la cogeneración y reducir costes energéticos para evitar la pérdida de competitividad.

Plan de choque "inmediato"

Sémper ha enmarcado estas propuestas en un "plan de choque inmediato" que Alberto Núñez Feijóo activaría desde el Gobierno. Ha añadido que son el anticipo de una reforma fiscal más amplia.

Las medidas, no obstante, no son nuevas. El PP ya las ha defendido y propuesto para votación en el Congreso en distintas ocasiones durante la legislatura.

"Lo que todos vemos", ha insistido Sémper, "es que la vida es mucho más cara que en 2018", cuando Sánchez llegó al poder.

"Los precios han subido un 25%, los alimentos, un 41%", con lo que las familias han perdido poder adquisitivo "y somos el país de Europa con más niños en situación de pobreza".

Si además, "la factura de la luz es hoy un 45% más cara que en 2018, observamos que la pobreza energética ha crecido un 75%".

Para el PP, no es de recibo que el Ejecutivo de Sánchez haya impulsado "más de 100 subidas de impuestos, y se haya negado a deflactar el IRPF, haciendo caja con la inflación y atacando a las clases medias".

Es decir, que los populares insisten en ofrecer medidas concretas que saben que pasarán por debajo del "ruido político y judicial".

Pero que les sirven para demostrar que "hay una alternativa a un Gobierno que presume de bonanza, y tiene a más familias que nunca dependiendo de una ayuda de subsistencia".

Efectivamente, el Consejo de Ministros aprobaba minutos antes el nuevo cuadro macroeconómico. Se trata del primer paso para la elaboración de los Presupuestos de 2027, en el que se prevé una subida de la economía de cuatro décimas más de lo previsto inicialmente, hasta el 2,6%.

El Gobierno no ha presentado cuentas públicas en toda la legislatura. Este movimiento busca reactivar el calendario presupuestario, como medida electoralista, según los populares.