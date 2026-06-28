No va más: el 70%, incluido el 44% de votantes del PSOE, pide que Sánchez dimita por los escándalos de corrupción

A pesar de la presión social y parlamentaria, Sánchez rechaza dimitir, convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza, y se presenta como defensor de la lucha contra la corrupción.

El 75,2% de los encuestados considera que Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza para comprobar sus apoyos parlamentarios.

Una mayoría absoluta del Congreso aprobó una moción instando a Sánchez a disolver las Cámaras y convocar elecciones anticipadas, respaldada por el 74,4% de los ciudadanos.

El 70% de los españoles, incluido el 44% de votantes del PSOE, pide la dimisión de Sánchez y su Gobierno por los escándalos de corrupción.

Ni asume ninguna responsabilidad por los escándalos de corrupción de su Gobierno, ni dimite y convoca elecciones como acaba de exigirle el Congreso de los Diputados, ni se somete a una cuestión de confianza para constatar sus apoyos parlamentarios.

Desde el jueves, Pedro Sánchez gobierna en contra de la voluntad del Congreso y el Senado, expresión de la soberanía nacional. Y en contra del deseo de los españoles, como indica la última encuesta de SocioMétrica para este diario.

El 70% de los españoles considera que el Gobierno debe dimitir en bloque para asumir su responsabilidad política por la corrupción, como reclamaba la moción aprobada el jueves en el Congreso, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.

Este sentir es mayoritario en todos los grupos de población, por sexo y edad, y más elevado aún entre los jóvenes (78,8%).

Incluso el 44,2% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones cree que Sánchez y su gobierno deben dimitir por la corrupción.

Pedro Sánchez no tiene intención de hacerlo, como dejó claro este sábado ante el Comité Federal del PSOE.

Por el contrario, se presentó como el adalid de la lucha contra la corrupción y señaló que debe seguir gobernando hasta 2031 para culminar su proyecto de "avances sociales".

Le piden que continúe, de forma mayoritaria, los votantes del PSOE (54,5%), Sumar (80,9%), Podemos (84,8%) y los partidos nacionalistas (64%).

Y es muy significativo que los socios del Gobierno defiendan con más ahínco a Pedro Sánchez que los propios votantes socialistas.

Los sondeos pronostican un cataclismo para Sumar y Podemos en las próximas elecciones generales.

Y los socios nacionalistas de Sánchez aún tienen la esperanza de arrancarle nuevas concesiones, a cambio de mantenerle unos meses más en el poder.

La moción aprobada el jueves en el Congreso, por una mayoría absoluta de 178 votos a favor y 171 en contra, también insta a Sánchez a disolver las Cámaras y convocar elecciones anticipadas.

Una gran mayoría del 74,4% de los españoles respalda esta exigencia, según la encuesta de SocioMétrica.

Y esta cifra incluye, también, a la mayoría de los votantes socialistas: el 50,2%.

Sólo el 44,3% de los votantes del PSOE cree que Sánchez debe resistir y estirar todo lo posible la legislatura.

Así se lo pide, de forma mucho más decidida, la mayoría de votantes de Sumar (65%), Podemos (79,5%) y los partidos nacionalistas (53,2%).

La demanda de elecciones ha crecido desde el 61,5 en mayo de 2024 (cuando la legislatura apenas había echado a rodar) a casi el 75% en la actualidad, según la serie histórica de encuestas de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Pero es más significativa la evolución entre los votantes socialistas: el pasado mes de enero, el 34,2% veía conveniente celebrar elecciones ya. En sólo seis meses, esta cifra ha crecido 16 puntos, hasta alcanzar el 50,2%.

Y eso, a pesar de que Sánchez intenta cerrar filas con un discurso victimista: su mujer y su hermano sufren una persecución en los Juzgados impulsada por las organizaciones ultraderechistas que ejercen la acusación popular.

Y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sufre una "inaceptable vulneración de sus derechos fundamentales", sostuvo este sábado Sánchez, por la filtración de datos personales que aparecían en las agendas incautadas por la UDEF.

La moción aprobada el jueves por el Congreso ofrecía a Sánchez una tercera salida: si no quiere dimitir ni convocar elecciones, al menos debería someterse a una cuestión de confianza para comprobar sus apoyos parlamentarios.

Según la ley, Sánchez se vería obligado a convocar elecciones, si pierde la moción de confianza.

Tampoco tiene intención de hacerlo. Del mismo modo que ha esquivado durante los tres últimos años la obligación de presentar el proyecto de Presupuestos del Estado, pues la votación evidenciaría que no tiene el respaldo de las Cortes.

El 75,2% de los encuestados por SocioMétrica considera que Sánchez debería poner a prueba sus apoyos sometiéndose a una cuestión de confianza.

Así lo cree, incluso, el 55,8% de los votantes del PSOE. Y en un porcentaje mucho mayor, los del PP (96,5%) y Vox (97,%).

Sólo el 44% de los votantes socialistas rechaza esta posibilidad.

Y de nuevo, son los socios de Sánchez los que rechazan de modo mayoritario una fórmula que pondría fin abruptamente a la legislatura.

El 71,5% de los votantes de Sumar y el 82,3% de Podemos piden al presidente que resista, sin someterse a la voluntad de las Cortes, a pesar de la montaña de escándalos de corrupción.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.912 encuestas a españoles con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 25 y 26 de junio de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analitics.