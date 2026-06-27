Sánchez dice que la "corrupción sistémica" es el PP, que está limpiando casos aislados y que ZP, Begoña y David son víctimas

Diferentes dirigentes territoriales expresaron su respaldo a Sánchez y destacaron la necesidad de mantener la esperanza frente a las recientes crisis internas.

Algunos líderes socialistas, como Emiliano García-Page, reclamaron autocrítica y claridad, mientras la mayoría cerró filas en apoyo a Sánchez y la dirección del partido.

Durante el Comité Federal del PSOE, Sánchez reiteró el discurso que ya pronunció en el Congreso, subrayando que el partido no se ha financiado irregularmente.

Pedro Sánchez acusa al PP de representar la "corrupción sistémica" y defiende que los casos actuales en el PSOE son aislados.

Autoplagio de Pedro Sánchez. Si alguien en el Comité Federal del PSOE esperaba explicaciones detalladas tras la condena del Supremo a José Luis Ábalos, se quedó con las ganas.

El Pedro Sánchez secretario general del PSOE ha plagiado al Pedro Sánchez presidente al calcar ante el Comité Federal el mismo discurso que este miércoles hizo ante el Congreso de los Diputados.

Sólo innovó algunos párrafos para añadir que "causa sonrojo escuchar discursos, el PP y Vox” y advirtió ante los 300 dirigentes socialistas que la vuelta de la derecha al poder “nunca será el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años”.

Sánchez añadía que la presidencia de Mariano Rajoy es “la corrupción sistémica” mientras que los casi 100 imputados actuales son casos aislados que “afectan a la antigua secretaría de organización”.

“Prácticas que desconocíamos y que no habríamos tolerado”, matizaba. Además, Sánchez prometía que el PSOE “no se ha financiado irregularmente”.

A la entrada del Comité, sólo el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, era crítico.

“Es el peor momento en la historia reciente del PSOE”, aseguraba a las puertas de Ferraz y pedía a Sánchez “autocrítica, claridad y respuestas”. También recalcaba que el partido “está por encima de cualquier dirigente”.

El resto, cerraban filas con la dirección. “Confiamos en el presidente del Gobierno y en la dirección del partido. La traición que hemos vivido no puede robarnos la esperanza”, aseguraba la vicesecretaria general de los socialistas asturianos, Adriana Lastra.

Más contundente era la líder del PSPV, Diana Morant. “A mí la gente me pide que aguantemos. Que le digamos a Pedro Sánchez que estamos con Begoña”, terciaba la ministra alejando cualquier posibilidad de adelanto electoral.

Similar discurso en otros líderes territoriales que han salido de Moncloa como Óscar López, al frente de la federación madrileña, y de Pilar Alegría, que lleva a los socialistas aragoneses.

La secretaria general del PSOE de las Islas Baleares, Francina Armengol, reprendía a aquellos “han utilizado el nombre” del partido socialista “para hacer algo que no es ético”. “Hemos pasado momentos muy complicados”, admitía.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, lanzaba un mensaje optimista. “Venimos a decir que no tenemos miedo a nada. Tenemos mucha esperanza en el futuro”, sentenciaba.