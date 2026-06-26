Milei carga contra Zapatero, al que "se le escapa un millón y medio en joyas", y los políticos que "roban": "Se van a hundir"

El evento contará con la participación de destacados políticos y figuras del ámbito judicial y empresarial español, y se celebrará del 30 de junio al 15 de julio.

El presidente argentino inauguró la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina y recibió la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo.

Milei defendió el capitalismo de libre mercado y los valores judeocristianos como base para la prosperidad económica, frente a lo que considera la ineficacia de la izquierda.

Javier Milei criticó en Madrid a políticos españoles, mencionando indirectamente a Zapatero y a la mujer de Pedro Sánchez por supuestos casos de corrupción.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha ironizado este viernes en Madrid sobre la situación española al aludir a los políticos corruptos con "las manos porosas", a los que "se les escapan 24 millones por un lado, o un millón y medio en joyas, o las filtraciones de la mujer".

Durante un acto celebrado en la sede del CEU de Madrid, Milei ha aludido así, de un modo apenas velado, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional, y a la mujer de Pedro Sánchez.

Aunque ha aclarado que se trata de una "elucubración teórica", Milei se ha referido con estas palabras a los políticos de izquierdas que defienden la "nefasta justicia social": "Es injusto, le están robando a uno. Ganan las elecciones, pero destrozan la eficiencia y se van a hundir".

Frente a ese modelo, Milei ha defendido el capitalismo de libre mercado basado en los "valores judeocristianos", que ya aparecen enunciados en el libro del Éxodo (o en la Torá de la religión judía).

Cuando "el creador entrega a Moisés las tablas de la ley", ha descrito el presidente argentino, la idea de la libertad ya aparece desde el primer mandamiento: "Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto", dice el texto hebreo, según ha recordado.

Atenerse a esos principios de la cultura judeocristiana, ha señalado Milei, es la principal garantía para que la economía avance y genere prosperidad: el respeto a la libertad, la vida y la propiedad.

El presidente argentino ha inaugurado este viernes en Madrid la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina y ha recibido la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, en reconocimiento a su trayectoria como economista y docente.

Esta segunda edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina contará con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de VOX, Santiago Abascal; el expresidente José María Aznar; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; y dos presidentes autonómicos: Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Alfonso Rueda (Galicia).

Entre los ponentes de este verano también se encuentran el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff; el expresidente del Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes; el magistrado del Supremo Manuel Marchena; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el entrenador Toni Nadal y los diputados Ester Muñoz, Cayetana Álvarez de Toledo, José María Figaredo y Carlos H. Quero.

Las sesiones se desarrollarán del 30 de junio al 15 de julio en el Real Centro Universitario Escorial–María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.