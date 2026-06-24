El Parlamento Europeo censura a Sánchez por mantener con China contratos "estrictamente prohibidos" por Bruselas

España acumula advertencias por falta de transparencia en sus relaciones con China y por el uso de tecnología china en instalaciones sensibles, lo que preocupa a socios europeos y estadounidenses.

El informe de la Eurocámara alerta sobre la influencia política y económica de China en España, incluyendo la cooptación de élites y vínculos con figuras como Zapatero.

Destaca el contrato con Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales, pese a la restricción de esta empresa en las redes 5G europeas por motivos de seguridad.

El Parlamento Europeo ha censurado a España por adjudicar contratos a empresas tecnológicas chinas que Bruselas considera incompatibles con la seguridad de la UE.

El Parlamento Europeo ha apuntado directamente a España en su informe sobre el Escudo Europeo de la Democracia.

Lo hace por los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez con varias empresas tecnológicas chinas, que Bruselas considera "incompatibles" con su propia doctrina de seguridad y tiene "estrictamente prohibidas".

La comisión especial de la Eurocámara ha aprobado las conclusiones y recomendaciones ante esta iniciativa de la Comisión Europea.

En este informe, recuerda que "España ha adjudicado a Huawei un contrato para gestionar y almacenar escuchas telefónicas autorizadas judicialmente utilizadas tanto por las fuerzas del orden como por los servicios de inteligencia".

Y subraya a esto que la Comisión ha restringido el acceso de esa empresa a las redes 5G de la Unión "debido a preocupaciones de seguridad".

El Parlamento Europeo "está alarmado por los vínculos políticos y económicos del Gobierno de España y personas en su órbita con regímenes autocráticos", denuncia el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y portavoz del PPE en la comisión del Escudo.

Pero el dictamen no se limita a los contratos de Interior. También pone el foco en la "cooptación de élites políticas" por parte de China.

De esta manera, introduce el caso del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, de manera implícita pero expresa, según las fuentes, por sus vínculos personales con el régimen comunista chino en general, y con Huawei en particular.

En uno de sus considerandos, el texto señala que "China emplea métodos más sofisticados en comparación con otros actores para ganar influencia en la UE".

Y que lo hace "incluyendo la cooptación de élites políticas, la atracción de exfuncionarios con empleos lucrativos y la creación de una extensa red de estudiantes, investigadores y operadores comerciales que luego promueven narrativas y políticas prochinas".

Así, frente al camino marcado por las instituciones europeas, el Gobierno de España se sigue significando solo, al mantener unas relaciones con China "que no se ajustan al nivel de transparencia que reclama la Unión Europea", lamenta Zoido.

Blindar las instituciones

El Escudo Europeo de la Democracia es la nueva arquitectura de protección política diseñada por la Comisión para blindar las instituciones y las sociedades europeas frente a injerencias extranjeras.

La iniciativa, presentada el 12 de noviembre de 2025, fija tres grandes pilares: salvaguardar la integridad del espacio informativo, reforzar las instituciones, las elecciones libres y unos medios independientes, y aumentar la resiliencia social y la participación ciudadana.

El texto de la Comisión prevé crear un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, fortalecer la red de cooperación electoral, desplegar protocolos de crisis bajo la Ley de Servicios Digitales y financiar el trabajo de verificadores de datos y medios independientes.

Ese mismo contexto institucional es el que ha puesto ya a España bajo presión en materia de ciberseguridad, por no haber traspuesto la directiva.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó 122.223 incidentes o ciberataques en 2025, un 26% más que el año anterior, con un salto notable en robos de información y fraudes online.

La Directiva NIS2, que refuerza las obligaciones de los Estados en protección de infraestructuras críticas, debería haberse traspuesto antes del 17 de octubre de 2024. España incumplió el plazo y la Comisión abrió el expediente de infracción INFR(2024)0270, con dictamen motivado en mayo de 2025.

En paralelo, el país acumula uno de los historiales más abultados de sanciones europeas por incumplimiento de directivas, lo que refuerza la idea de que el problema no es sólo de mayorías parlamentarias, sino de retrasos sistemáticos en la acción del Ejecutivo.

China, "alto riesgo"

La nota del PP sobre el Escudo resume el diagnóstico de la Eurocámara sobre España: reproche a los contratos adjudicados a Huawei para almacenar las escuchas judiciales y advertencia sobre la falta de transparencia de la compañía, catalogada por Bruselas como proveedor de "alto riesgo" para los intereses de la UE.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado a la causa contra Zapatero varios contratos entre Huawei y Whathefav, la empresa de comunicación de sus hijas, como indicios de una posible red internacional de corrupción con epicentro en el expresidente.

El PP Europeo ya advirtió en su última cumbre, la semana pasada en Bruselas, que "es importante dejar atrás la ingenuidad respecto a las ambiciones a largo plazo de China y apostar por un enfoque coordinado frente a China junto a nuestros socios estadounidenses".

Los contratos de Interior con Huawei no son menores. Como reveló EL ESPAÑOL, el Ministerio adjudicó más de 12 millones de euros a la multinacional para suministrar servidores OceanStor que almacenan las escuchas del sistema SITEL, utilizado por Policía, Guardia Civil y el CNI.

A ello se suma la presencia masiva de cámaras de videovigilancia de Hikvision en instalaciones sensibles como La Moncloa, el Ministerio del Interior, Renfe, Hacienda o Correos, pese a que Estados Unidos, Reino Unido y el propio Parlamento Europeo las han vetado por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.

El informe del Escudo enlaza este tipo de decisiones con la Ley de Seguridad Nacional china, que obliga a cualquier empresa del país a colaborar con los servicios de inteligencia, lo que en la práctica implicaría que Huawei y otras firmas deben estar dispuestas a entregar datos almacenados fuera de China si Pekín lo requiere.

La inquietud no se queda en Bruselas. En julio de 2025, los presidentes de los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Cotton y Rick Crawford, pidieron revisar los acuerdos de intercambio de información con España precisamente por el contrato de Interior con estas empresas chinas.