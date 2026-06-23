Oscar López equipara en Moncloa al condenado Ábalos con Ayuso, contra la que no hay ninguna causa abierta

El exministro Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por el caso Mascarillas, y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses.

López valoró la actuación del PSOE ante los casos de corrupción y criticó al PP por, según él, proteger a Ayuso.

El ministro defendió que "el que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso", destacando la importancia de combatir la corrupción.

Óscar López ha equiparado a José Luis Ábalos con Isabel Díaz Ayuso en materia de corrupción, aunque Ayuso no tiene causas judiciales abiertas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha equiparado este martes a José Luis Ábalos con Isabel Díaz Ayuso, pese a que la presidenta madrileña no tiene ninguna causa judicial abierta en su contra.

"Hay que tener muy claro que el que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso. Es importante combatir la corrupción", ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sus declaraciones se producen un día después de que el Tribunal Supremo haya condenado al exministro socialista a 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el denominado caso Mascarillas.

La sentencia también impone 19 años y ocho meses de cárcel a su exasesor Koldo García.

López ha reivindicado la actuación del PSOE frente a los casos de corrupción frente a la actitud del PP.

"En el PSOE se actuó meses antes de que hubiera una sentencia, todavía estamos esperando que en el PP se actúe, se está protegiendo y amparando a Ayuso", ha dicho, sin explicar qué causa judicial existe contra ella.

A renglón seguido, ha dicho que "no vale mezclar y confundirlo todo" y que "ni todos los políticos son corruptos ni todos los periodistas son maravillosos".

"Quienes creemos en la Justicia, quienes creemos en la separación de poderes, sabemos que se dan casos de corrupción en política. La inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, al igual que los jueces. Esto es así. Lamentablemente, algunos no lo hacen", ha afirmado.

Se refiere al juez Juan Carlos Peinado, que ha retirado el pasaporte a Begoña Gómez por considerar que existe un posible riesgo de fuga.