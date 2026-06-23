El Gobierno saca del cajón de los consulados 200.000 'nietos' más a los 8 meses de acabar el plazo para pedir la nacionalidad

La nueva ley podría cuadruplicar el número de nacionalidades concedidas respecto a la anterior de Memoria Histórica, y la proporción de denegaciones sigue siendo muy baja (1,3%).

Argentina lidera el volumen de peticiones, con más de 462.000 registradas, y se estima que quedan más de 645.000 citas por tramitar solo en Buenos Aires.

En los últimos dos meses, han aflorado 200.000 solicitudes más, a pesar de que el plazo para pedir la nacionalidad terminó en octubre de 2025.

El Gobierno reconoce 2,62 millones de solicitudes tramitadas y 557.709 pasaportes entregados por la llamada 'ley de nietos', superando ampliamente los datos iniciales.

El plazo para acogerse a la llamada ley de nietos terminó en octubre de 2025, tras un año de prórroga forzada por la avalancha de solicitudes. Pero ocho meses después, los expedientes siguen saliendo de los cajones de los consulados y las cifras no dejan de crecer.

El Gobierno confesaba el pasado mes de abril que había "más de 2,4 millones" de personas que habían pedido la nacionalidad por esta vía.

Fue José Manuel Albares, durante un viaje a México, quien ofreció ese dato, y el de 545.000 nacionalidades concedidas... mientras se le denegaba la respuesta al Congreso.

Ahora, el Ministerio de Justicia sí ha ofrecido una contestación escrita, aunque incompleta, en el Senado.

En el escrito, al que ha accedido este diario, el departamento de Félix Bolaños ya reconoce 2.622.450 solicitudes tramitadas y 557.709 pasaportes entregados.

Es decir, en apenas dos meses han aflorado alrededor de 200.000 'nietos' más en las estadísticas oficiales, a pesar de que el plazo para pedir la nacionalidad se cerró en octubre de 2025 y de que el Ejecutivo ha ido denegando respuestas al Legislativo alegando "problemas de digitalización".

Los consulados viven un colapso histórico. Argentina, por ejemplo, está a la cabeza: en los cinco consulados españoles se habían registrado 462.815 peticiones de nacionalidad, según datos de Exteriores actualizados hace semanas.

Eso son sólo los expedientes ya metidos en el sistema. Pero a ello hay que sumar el tapón que ni siquiera aparece aún en las estadísticas oficiales, razón por la que en los dos últimos meses han salido de los cajones de ése y otras oficinas consulares 200.000 solicitudes más.

Según fuentes diplomáticas consultadas, en Buenos Aires se han habilitado mecanismos más informales para apuntar a quienes no pudieron conseguir cita porque la agenda estaba completa. Son personas que quieren presentar su solicitud, pero aún no han tenido ni la oportunidad de entregar los papeles, a pesar de haberse terminado el plazo.

Habría más de 645.000 citas aún por tramitar, según estas fuentes. Ese embudo ha llevado al propio cónsul general en la capital argentina, José María Ridao, a alzar la voz de alarma: al ritmo actual de resolución, unos 10.000 casos al año, harían falta más de 100 años para ponerse al día.

Qué dicen los datos

Las cifras hoy están en 2,6 millones largos de solicitantes. ¿Quiere decir que esos 2,6 millones de personas van a obtener la nacionalidad española? No forzosamente.

Esos 2,6 millones son sólo el número de personas que han mostrado interés en acogerse a la ley: han pedido cita, se han apuntado en listas o han iniciado el proceso de alguna manera.

Aunque lo cierto es que la proporción de denegaciones es extremadamente baja, y en el mes de abril se calculaba en no más del 1,3%, según los datos de Exteriores.

Una vez obtenida la nacionalidad, el nuevo ciudadano español (si es mayor de 18 años, por supuesto) puede votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas desde el extranjero. Para ello, debe integrarse en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA).

Comparación de leyes

Para contextualizar el tamaño del fenómeno de la llamada ley de nietos, conviene compararlo con su antecesora. La Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que permitió a hijos y nietos del exilio franquista solicitar la nacionalidad.

El balance final fue de 491.177 solicitudes y 373.616 nacionalidades concedidas, con un 24% aproximado de denegaciones, alrededor de 118.000. Todo eso, en más de una década de vigencia.

Pero la nueva ley de Sánchez, en apenas tres años de vida, ya ha superado de largo esa marca de nuevos españoles. La ley de nietos probablemente triplicará y posiblemente cuadruplicará las concesiones de la norma de Zapatero.

¿Y por qué se rechazan? Fuentes diplomáticas explican a EL ESPAÑOL que la inmensa mayoría de las negativas no se deben a motivos de fondo, sino a errores formales, como documentación incompleta o problemas para acreditar la filiación.

Sin respuestas

La clave de este proceso no está sólo en el volumen ingente de nuevos españoles con derechos plenos, a miles de kilómetros de distancia. Sino en los eventuales efectos políticos y sociales de la medida.

Y para eso, el Gobierno no da respuestas, ni siquiera cuando, por fin, sí contesta a las preguntas escritas de la oposición, en su legítima labor de control al Ejecutivo.

La batería de preguntas de los senadores del PP reclamaba cinco datos diferentes. Cuántas solicitudes y nacionalidades, cuántas se han inscrito en el censo CERA y en qué provincias, cuántos expedientes se prevé que alcance la ley de nietos antes de las próximas elecciones, por si hay un "incremento anómalo", o si el Gobierno ha elaborado algún informe del "impacto" electoral del cambio censal...

Pero Justicia sólo contesta de forma completa a una de esas cinco cuestiones. Sobre el resto, silencio o respuestas parciales.

El departamento de Bolaños no aclara si ha habido un aumento llamativo de votantes del censo en determinadas provincias, ni cuántos de los nuevos españoles están ya inscritos para votar, o en qué circunscripciones. Tampoco ofrece un calendario ni un objetivo de resolución.

Este nivel de opacidad encaja con lo publicado este lunes por EL ESPAÑOL sobre el pulso en el Congreso. Allí, el Gobierno lleva cuatro meses sin dar los datos requeridos por la oposición. Y eso, a pesar de que las preguntas se presentaron en febrero y de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, le enviara un requerimiento por escrito a Bolaños.

El Gobierno alega que se trata de "reparar a los descendientes del exilio" y de reconocer derechos históricos. Mientras la oposición ve en esta norma una "fábrica de votantes" y reclama transparencia.

Entre tanto, los números siguen subiendo a razón de 100.000 nuevos candidatos a 'nieto' cada mes, desde los cajones de los consulados.