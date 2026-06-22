El PSOE y el Gobierno cargan contra el Supremo por la baja condena a Aldama: "Sale a cuenta ser corruptor en España"

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE y miembros del Gobierno critican la decisión del Supremo de no enviar a prisión a Víctor de Aldama, condenado por corrupción, tras colaborar con la justicia. Montse Mínguez y Óscar Puente, entre otros, expresan su indignación en redes sociales por la disparidad de condenas entre los implicados en el caso. El caso de Aldama se compara con otros precedentes donde la colaboración con la justicia permitió a empresarios evitar la cárcel, como en la trama Gürtel. Desde Sumar y ERC se interpreta la sentencia como un mensaje para otros implicados: colaborar con la justicia puede suponer rebajas significativas de condena.

En Ferraz y en el Gobierno están indignados con la condena del Supremo al exministro y exsecretario de organización, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel, mientras que se exime a Víctor de Aldama de entrar en prisión por su colaboración con la justicia, pese a recibir una condena de 4 años y medio.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha preguntado en X: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?" Mientras que remataba "sinceramente, cuesta entenderlo". Más tarde, en otro tuit, cargaba contra el novio de Isabel Díaz Ayuso asegurando que no le pasa "nada" pese a que hay una investigación abierta.

Quien la hace, que la pague por supuesto, pero:



24 años para Ábalos.

19 años para Koldo.

4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP.



¿Sale a cuenta ser corruptor en España?



Porque, sinceramente, cuesta entenderlo. — Montse Mínguez (@montseminguez) June 22, 2026

Una visión similar a la que tiene el ministro de Transportes, Óscar Puente, que criticaba que de Aldama no vaya a la cárcel por su aportación a descubrir los delitos y con la condición de no delinquir.

"¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y "colaboráis", el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entraréis en prisión".

"Es una sentencia tremendamente aleccionadora", terciaba el ministro. Ya que en la actualidad hay varias personas, alejadas hoy del entorno socialista, que podrían colaborar con la justicia para que se les exima de entrar en la cárcel a cambio de colaborar con la justicia y delatar a los altos cargos.

¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora. pic.twitter.com/pXk89JeTMV — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 22, 2026

El ejemplo más claro es el del amigo de Zapatero, 'Julito' Martínez, que ya ha cambiado de abogado y ha contratado a María Dolores Márquez de Prado como abogada. Se trata de una veterana penalista que defendió a Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, y es esposa del expresidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño.

Desde que Aldama empezó a tirar de la manta, en el Gobierno y en La Moncloa siempre criticaron al empresario.

"Menuda inventada", llegó a afirmar Pedro Sánchez tras las primeras acusaciones y tras la salida de prisión preventiva del "nexo corruptor" que, desde un primer momento, fue disparando contra el presidente del Gobierno y algunos ministros, como Ángel Víctor Torres, pese a que, contra estos, todavía no ha aportado pruebas concluyentes.

Pese a las críticas de Puente o Mínguez, fuentes de Moncloa aseguran que "lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra los principios que, según aseguran, inspiran al Ejecutivo de Sánchez: la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público".

Incluso defienden, tras la primera condena a un ministro de Pedro Sánchez, que durante estos años han construido "equipos, han actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de esos principios".

"Nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada", afirman.

Mediante un tuit de la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, que ocupa el mismo cargo que tuvieron Ábalos y Cerdán, ha asegurado que "la Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse".

"La posición del PSOE ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular", obviando las afirmaciones de la portavoz de la Ejecutiva en X.

Otros precedentes

En el caso Gürtel. También varios empresarios fueron eximidos de la cárcel. Es el ejemplo de Alfonso García- Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica, que tras admitir haber pagado cuatro millones de euros a la red de Francisco Correa no entró en la cárcel después de que el Supremo ratificara que su condena a dos años de cárcel fuera sustituida íntegramente por una multa.

Lo mismo sucedió con varios empresarios valencianos que confesaron haber pagado más de un millón de euros en B para costear actos electorales del PP a través de facturas falsas giradas a la empresa Orange Market.

También Correa, tras su confesión, la Fiscalía le aplicó el atenuante de confesión rebajando sus peticiones de pena en decenas de años en piezas. Por ejemplo, en Valencia pasó de una petición de 24 años a una condena final de 5 años y 3 meses.

Más tarde, en otro tuit, Puente criticaba lo que a su juicio es una sentencia desproporcionada y sacaba a colación el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta del PP de León. "

Le dieron tres tiros a bocajarro" y las condenas fueron 22 años de cárcel para la autora, Monserrat González, y 20 para su hija, Triana Martínez, como cooperadora necesaria. "Que cada cual saque sus propias conclusiones", terciaba el ministro.

Desde Sumar han elogiado la "contundente" sentencia mientras que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, afirmaba que "lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros". "Si colaboras, libras", afirmaba también en X.

Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros:



Si 'colaboras' libras.



Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte.



Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura?



Gobernar es legislar no resistir. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 22, 2026

Aunque más tarde se preguntaba qué contenido tiene lo que queda de legislatura.