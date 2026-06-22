Feijóo: "Ábalos no existiría sin Sánchez, ni Sánchez sin Ábalos, por eso debe irse detrás de él tras su condena"

Feijóo encuadra este caso como la culminación de una serie de escándalos vinculados al sanchismo y zapaterismo, prometiendo transparencia y regeneración institucional si llega al poder.

El PP intensifica su estrategia política y judicial, coordinando a sus portavoces y reclamando responsabilidades políticas tras la sentencia, mientras prepara mociones clave en el Congreso y el Senado.

El líder del PP vincula la condena de Ábalos con una supuesta degradación institucional y corrupción generalizada en el entorno del PSOE y el Gobierno.

Feijóo exige la dimisión de Sánchez tras la condena firme a Ábalos por corrupción en el caso Mascarillas, señalando su responsabilidad en el nombramiento y protección del exministro.

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido, en una rueda de prensa convocada de urgencia, tras la sentencia del caso Mascarillas. "La segunda condena, tras la del fiscal, del Gobierno más rodeado de corrupción de la historia de la democracia", ha destacado.

El líder del PP se mostró sorprendido por "tener que hacer esto" y exasperado por "la degradación" de la vida política: "José Luis Ábalos no existiría sin Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez sin José Luis Ábalos", ha sentenciado. "Por eso, debe irse detrás de él tras su condena".

Para Feijóo es muy importante la sentencia, por la unanimidad, por "la colección de delitos" del exministro y antiguo "mano derecha" en el PSOE del presidente, porque la condena es firme: "Ábalos no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo", ha insistido.

"Fue Sánchez quien lo hizo su mano derecha, al frente del PSOE. Fue Sánchez quien le dio acceso al dinero público, quien miró a otro lado cuando era vox populi su conducta reprochable".

Fue Sánchez "quien mintió sobre su salida, y quien volvió a incluirlo en las listas para tenerlo callado y, además, aforarlo": Es más, "fue Sánchez quien quería que el PSOE le pagara y le llevara la defensa... el mismo que llegó al Gobierno con la moción contra la corrupción, defendida por Ábalos".

Es la primera vez que se condena a un ministro por conductas en el ejercicio de sus funciones. Y los populares insisten en destacar que "las penales ya están ventiladas, porque la sentencia no es recurrible pero las responsabilidades políticas son las que son, y no se puede huir de ellas".

Estrategia política

Antes del Comité de Dirección, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se había reunido con la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y con las portavoces del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García.

La gravedad de la situación política en España por la acumulación de causas de corrupción en el entorno del PSOE, del Gobierno y del propio presidente, Pedro Sánchez provocó incluso que la rueda de prensa habitual de Borja Sémper fuese sustituida por una comparecencia del propio líder de la oposición.

La sentencia del caso Mascarillas y las votaciones clave en el Congreso y el Senado de esta semana aconsejaban un cónclave de coordinación específico.

Porque todo forma parte de lo mismo, "el nivel de degradación institucional al que nos ha llevado el sanchismo", en palabras de una de las personas participantes.

Este miércoles, el Senado debatirá y votará la moción pidiendo elecciones "que no nos dejó votar la Mesa del Congreso", explicaba un alto cargo del partido. Esta semana se prevé que se fije fecha para "la moción sobre una cuestión de confianza" en la Cámara Baja.

Y Feijóo le dio mucha importancia a esas votaciones. "Ahí se verá si los socios siguen siendo cómplices necesarios", ha advertido, "o si alguno ya ve que no hay vuelta atrás".

La durísima sentencia del Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, con un fallo unánime y condenas de hasta 24 años de prisión por corrupción en el caso mascarillas, coloca en el epicentro judicial a un exministro clave del sanchismo.

El PP, que ejerce la acusación popular y sostuvo peticiones de hasta 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo, ve confirmada su estrategia judicial y, ahora, trata de rentabilizar la política.

Este caso se ha convertido en emblema de la degradación institucional que Feijóo pretende explotar políticamente, al situar directamente al ex número dos del PSOE al frente de una red criminal durante la pandemia.

La reunión de urgencia con Muñoz, García y Gamarra buscaba afinar el discurso del PP ante un escenario que, cada semana, se vuelve más denso y "desafiante para el Estado de derecho", según fuentes internas.

Un caso tras otro

Y es que, el sábado, el auto de Juan Carlos Peinado imponiendo medidas cautelares a Begoña Gómez, y con alusiones a una posible fuga facilitada por los policías que le sirven de escolta, ha desatado una contraofensiva del Gobierno que habla de "mafia desatada" y de un plan contra "la familia Sánchez".

Óscar Puente y Diana Morant han convertido esa elucubración del juez en prueba de una conspiración político-judicial, señalando a PP y magistrados como parte de una trama para "derribar al Ejecutivo".

La tensión se ha llegado a trasladar al CGPJ, que convocó una reunión extraordinaria este domingo para valorar posibles medidas disciplinarias contra Peinado mientras acusaciones populares piden que el Consejo "no ceda a las presiones del Gobierno".

En este contexto, Feijóo trata de presentarse como garante de la independencia judicial y de la "regeneración institucional", y por eso armó una respuesta coordinada con sus portavoces parlamentarias para capitalizar el choque entre Moncloa y los jueces.

Las revelaciones sobre la cátedra de la esposa del presidente, acusada de cuatro delitos por beneficiarse y beneficiar a empresas concretas vinculadas a su entorno, refuerzan el relato de un uso instrumental de la universidad y de recursos públicos.

La investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación se superpone al resto de frentes judiciales del sanchismo, ampliando el cerco al círculo íntimo de Sánchez.

Para el PP, la imagen de una carrera académica y empresarial acelerada "al calor de Moncloa" es munición directa para su discurso de regeneración y limpieza de las instituciones.

La cúpula popular encaja este caso en un relato único con Ábalos, Koldo, las presiones al juez Peinado y "el resto de tramas investigadas, hasta 15, con 19 tipos delictivos, casi un centenar de imputados, y hasta 1.800 años de petición de cárcel", recordó Feijóo.

Porque a los casos del propio Gobierno se añade, también el de José Luis Rodríguez Zapatero. La tasación de sus joyas, valoradas en 1,3 millones de euros bajo sospecha por posibles delitos fiscales y de contrabando, se ha unido a la investigación del caso Plus Ultra.

Y la sentencia del caso Mascarillas, favoreciendo al comisionista Víctor de Aldama (que se libra de cumplir cárcel) ha sido celebrada por Feijóo. "Es lo que propusimos como acusación particular, porque lo dice el Código Penal".

Es más, lo ha usado como advertencia para el expresidente. El riesgo de que "cante Julito" —el intermediario clave en la trama Plus Ultra— y opte por colaborar con la Justicia, introduce un factor de inestabilidad añadido para Zapatero y, por extensión, para el entorno de Sánchez.

"No lo soy, pero si fuese su abogado", ha comentado un poco divertido Feijóo, "yo le diría que debe reflexionar si, además de decir la verdad, quiere beneficiarse de ella".

"Se sabrá todo"

Esta semana se votan esas dos mociones, ha recordado el líder popular, dándoles mucha importancia... a la vista de los nervios que han provocado en el Gobierno y en el PSOE, y de que Junts y PNV parecen querer huir del hedor a corrupción.

"Nos decían que era una inventada, que eran bulos, conspiraciones, una persecución...", ha enumerado el líder del PP.

"Pero este lunes, el Supremo y por unanimidad, ha condenado a un ministro del Gobierno de Sánchez, por conductas en el ejercicio de su cargo. ¿A qué esperan a que haya tres sentencias, cinco, diez? ¿A que haya muchos más en la carcel?", ha insistido.

"¿O acaso están esperando a que un caso sea archivado y se pueda usar como coartada para todos los demás?". Para Feijóo, "es indecente que [Sánchez] siga un minuto más en la presidencia".

Y añadió que "es insostenible para los socios, y es insoportable para los españoles. Porque nadie le votó para que le robasen, para las mordidas, para aupar y proteger a los corruptos, nadie le votó para que montara cacerías contra la Policía, la Guardia Civil, los medios de comunicación y la Justicia".

Así concluyó Feijóo: "Los ciudadanos le dieron un mandato para gobernar, no para saquear ni para mentir sin parar".

Con una advertencia: "Soy la alternativa, me hago cargo de los problemas desatendidos y, además de abordarlos, prometo que se sabrá toda la verdad, el alcance del saqueo. Los españoles sabrán adónde fue el dinero que no llegaba para atender sus preocupaciones".

Feijóo busca enmarcar este caso como la culminación de un ciclo, en el que la herencia del zapaterismo y el sanchismo confluyen en un mismo paisaje de causas judiciales, justificando una estrategia de choque pilotada por su núcleo de regeneración y por las portavoces en Congreso y Senado.