El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegura que el juez Peinado ha dado pábulo a una "causa política" al admitir a trámite la querella que presentó contra Begoña Gómez la organización Manos Limpias.

En opinión de López, esto quedaría demostrado atendiendo a "once hechos fácticos":

"El 12 de marzo de hace dos años y medio salió que la pareja de Ayuso cometió un delito grave. Un mes después el señor Peinado admitió a trámite una querella infame presentada por Manos Limpias", ha indicado el ministro.

"Pidió un informe a la UCO, que decía que no había nada en la causa. Y después ha ido mutando la causa" contra la mujer del presidente del Gobierno.

"Cuando Begoña Gómez le preguntó de qué se le investigaba, la respuesta del juez Peinado fue que 'de todo aquello desde que es mujer del presidente'".

Además, Óscar López ha denunciado desde los micrófonos de Radio Nacional que se han producido "filtraciones del juzgado del señor Peinado todos los días".

También ha criticado que "Peinado ha ido a la Moncloa en dos ocasiones para nada". Y ha señalado que el juez "tiene pendientes recursos que no se han resuelto".

Además ha subrayado que "la Audiencia Provincial de Madrid le ha acotado la causa en varias ocasiones". Por todo esto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública considera que la causa contra Begoña Gómez "es una causa política en todo momento".

Para López, Peinado "ha hecho un monumento a la indefensión, a la ausencia de garantías. Y yo espero, confío y deseo que se haga justicia. No puede ser que se produzca esta persecución que es claramente política, con un ensañamiento que le lleva a cometer errores".

Y también ha sostenido que este sábado el juez lo que hizo fue "ir al juzgado para emitir ese auto infame y mandárselo a la prensa". Para concluir, ha señalado que "hay personas de la familia del señor Peinado que militan en el PP".