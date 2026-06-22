El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión por liderar un grupo criminal, a 19 años a Koldo y libra a Aldama de la cárcel por ayudar a la Justicia
Zapatero entre la urgencia de dar su versión sobre las joyas y el riesgo de que cante 'Julito': cinco escenarios para un drama
-
El mensaje del Supremo
La decisión de la Sala, que respalda a Luzón y no a la fiscal general, envía un potente mensaje para los implicados en otros procesos penales actualmente en fase de instrucción _como los que afectan al expresidente Zapatero o a la 'fontanera' del PSOE Leire Díez_ al dejar claro que los tribunales premian la ayuda a los jueces de quienes confiesan sus propios delitos y dan datos sobre los de otros.
El Supremo no ha acogido todas las pretensiones condenatorias de las acusaciones pública y popular. Ha absuelto por algunos de los delitos de cohecho que se atribuían a los acusados.
En cambio, el Supremo ha tenido claro que los acusados constituyeron una organización criminal con ánimo de enriquecerse.
Ábalos y García favorecieron en todo lo que pudieron los negocios de Aldama a cambio de pagos mensuales de 10.000 euros y otras contraprestaciones como el abono del piso de lujo que el empresario alquiló para Jésica Rodríguez, en aquella época amante del ministro.
-
Aldama, "satisfecho" con la sentencia, pide colaboración con la Justicia "a los demás que vienen detrás"
El empresario Víctor de Aldama se ha mostrado "satisfecho" con la sentencia al abandonar el edificio del Tribunal Supremo. El comisionista ha sido condenado como miembro de la organización criminal, pero la Sala ha aplicado a Aldama la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión.
También ha querido mandar un mensaje a los implicados en otras tramas de corrupción a seguir su estrategia: "Que los demás que vienen detrás colaboren", ha lanzado, sin citar a nadie en concreto, aunque en una probable referencia a Julito Martínez, el amigo íntimo de Zapatero, o la fontanera Leire Díez.
-
Koldo García Izaguirre, condenado a 19 años de prisión
Por su parte, Koldo García Izaguirre ha sido condenado a 19 años de prisión en una sentencia contra la que solo cabe acudir al Tribunal Constitucional.
-
El Supremo libra a Aldama de la cárcel por ayudar a la Justicia
El fallo de la Sala Penal, con ponencia de su presidente, Andrés Martínez Arrieta, supone un espaldarazo a la actitud colaboradora con la Justicia del empresario Víctor de Aldama, que en noviembre de 2024 decidió confesar los delitos de la trama y ayudar en las investigaciones.
Aunque también ha sido condenado como miembro de la organización criminal, la Sala ha aplicado a Aldama la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión.
Lo determinante es que, además, ninguna de las penas impuestas supera los dos años de prisión. Al ser su primera condena, el empresario podrá eludir su ingreso en prisión.
-
Feijóo convoca una comparecencia de prensa a las 13:30 tras la sentencia del 'caso Ábalos'
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a comparecer a partir de las 13:30 horas en Génova tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
-
Ábalos condenado a 24 años de prisión
Por unanimidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido condenar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE por siete delitos por constituir una organización criminal que cometió siete delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.
-
Un empresario vinculado a Zapatero se acoge a su derecho a no declarar en la 'comisión SEPI' en el Senado
El empresario Manuel Aarón Fajardo García, vinculado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Así se ha pronunciado al inicio de su intervención ante la comisión, a la que había sido citado para informar en relación con el objeto de la investigación parlamentaria y responder a preguntas vinculadas a actividades empresariales y políticas relacionadas con el expresidente socialista en Venezuela.
La comparecencia se produce casi una semana después de que Zapatero declarara como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Durante su declaración, el expresidente negó haber ejercido influencia para que el Gobierno aprobara la ayuda de 53 millones de euros concedida a la compañía durante la pandemia.
-
El Supremo condena a Ábalos, a 19 años a Koldo y libra a Aldama de la cárcel
El primer proceso penal en el que se ha juzgado a un alto cargo político relacionado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido con un contundente fallo condenatorio.
Por unanimidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido condenar a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE por siete delitos por constituir una organización criminal que cometió siete delitos de cohecho, tráfico de influencias, y malversación de fondos públicos.
-
La portavoz del Gobierno califica de "errático y anómalo" el proceso contra Begoña Gómez
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado que los órganos superiores de la judicatura "pongan orden" en el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, al considerar que se trata de un proceso "errático, anómalo y que nadie comprende".
Con ocasión de una visita a Palma, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha pronunciado sobre la apertura de un expediente informativo al juez Juan Carlos Peinado, instructor de esta causa, por parte del CGPJ.
"Esperamos ahora que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende", ha afirmado Saiz. La portavoz ha expresado el respaldo del Gobierno a Begoña Gómez ante lo que ha calificado como una campaña de desgaste que "parece no tener fin".
"Quiero trasladarle mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo de dignidad y de entereza", ha señalado Saiz, quien se ha preguntado "quién repara el daño causado", no solo a Gómez, sino también a la propia Justicia.
-
IU ve razones para acusar de prevaricación al juez Peinado tras un "cutrerío" de instrucción
El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha indicado que el juez Juan Carlos Peinado debe ser acusado de prevaricación tras un "cutrerío" de instrucción en el caso Begoña Gómez y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene razones para sancionarlo.
El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz en un acto en Sevilla ha señalado que la instrucción ha sido "una vergüenza para la Justicia española". Maíllo ha asegurado que Peinado se ha "pasado de frenada" siguiendo el lema de "el que pueda hacer que haga" del expresidente José María Aznar, y ha lamentado que "quienes dicen defender a la Policía están callados", en referencia al PP.
Sobre el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que le siguen faltando explicaciones y que lo que le tiene "absolutamente desconcertado e indignado es la operación de desvío y de engordamiento de las cuentas de los negocios de sus hijas".
-
Irene Montero asegura que el juez Peinado "estaría en la cárcel si la Justicia funcionase"
La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que "si la Justicia funcionase" el juez Peinado o García Castellón "estarían en la cárcel o al menos fuera de la carrera judicial".
"El problema es que en España la derecha judicial hace más política que el PSOE desde el Gobierno y eso es un problema, porque la derecha está mandando sin presentarse a las elecciones y tomando decisiones y destrozando nuestra democracia sin presentarse a las elecciones", ha afirmado en Sevilla en el marco de una manifestación en apoyo a los trabajadores del sector logístico.
En esta línea, Montero ha apelado a la población a "volver a hacer política por sí misma" ante un PSOE del que ha señalado que "no va a hacer nada" frente una derecha judicial que ha calificado de "golpista".
"La guerra sucia no es algo nuevo, lo que es nuevo es que el PSOE lo nombre como guerra judicial y diga que hay que poner pie en pared", ha subrayado.
-
Moncloa afea a Peinado que convoque a Begoña Gómez el mismo día que Sánchez comparece en el Congreso: "No tiene límites"
El Gobierno ha vuelto a cargar contra el juez de instrucción Juan Carlos Peinado por su última decisión de citar a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, el mismo día de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE y al Ejecutivo: "No tiene límites", afirman fuentes de Moncloa.
El Ejecutivo considera que Peinado hace coincidir la citación de Gómez con la comparecencia de Sánchez ante el Pleno del Congreso, prevista para este mismo miércoles a las 9.00 horas.
El presidente socialista acude a la Cámara Alta tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y las novedades del caso Leire Díez, que apuntan a una trama organizada por la exmilitante y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, para entorpecer causas judiciales contra los socialistas.
-
El CGPJ abre expediente al juez Peinado con el voto de calidad de Perelló
La Comisión Permanente de Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por una falta grave de desconsideración a la Policía. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha votado esa posición, sostenida por los vocales propuestos por PSOE y Sumar, y ha hecho uso del voto de calidad para romper el empate entre el sector progresista y conservador.
-
El juez Peinado cita el miércoles por la tarde a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a las 18:00 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen el pasaporte, después de que el pasado sábado abriese juicio contra ellas.
Peinado indica en una providencia que ambas tienen que hacer "entrega del pasaporte expedido a su nombre" y deben comunicar "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
El instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
-
Óscar López: el juez Peinado ha dado pábulo a una "causa política" con el 'caso Begoña Gómez'
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegura que el juez Peinado ha dado pábulo a una "causa política" al admitir a trámite la querella que presentó contra Begoña Gómez la organización Manos Limpias.
En opinión de López, esto quedaría demostrado atendiendo a "once hechos fácticos":
"El 12 de marzo de hace dos años y medio salió que la pareja de Ayuso cometió un delito grave. Un mes después el señor Peinado admitió a trámite una querella infame presentada por Manos Limpias", ha indicado el ministro.
"Pidió un informe a la UCO, que decía que no había nada en la causa. Y después ha ido mutando la causa" contra la mujer del presidente del Gobierno.
"Cuando Begoña Gómez le preguntó de qué se le investigaba, la respuesta del juez Peinado fue que 'de todo aquello desde que es mujer del presidente'".
Además, Óscar López ha denunciado desde los micrófonos de Radio Nacional que se han producido "filtraciones del juzgado del señor Peinado todos los días".
También ha criticado que "Peinado ha ido a la Moncloa en dos ocasiones para nada". Y ha señalado que el juez "tiene pendientes recursos que no se han resuelto".
Además ha subrayado que "la Audiencia Provincial de Madrid le ha acotado la causa en varias ocasiones". Por todo esto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública considera que la causa contra Begoña Gómez "es una causa política en todo momento".
Para López, Peinado "ha hecho un monumento a la indefensión, a la ausencia de garantías. Y yo espero, confío y deseo que se haga justicia. No puede ser que se produzca esta persecución que es claramente política, con un ensañamiento que le lleva a cometer errores".
Y también ha sostenido que este sábado el juez lo que hizo fue "ir al juzgado para emitir ese auto infame y mandárselo a la prensa". Para concluir, ha señalado que "hay personas de la familia del señor Peinado que militan en el PP".
-
Comienza la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ para decidir si expedienta al juez Peinado
Acaba de empezar la reunión de la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
La Comisión Permanente del CGPJ ya se reunió de forma extraordinaria este domingo desde las 10.00 horas de forma telemática para decidir si remitía el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente. Pero después de aproximadamente una hora, se aplazó hasta esta mañana para dar más tiempo al debate y que sea de forma presencial.
-
Bolaños: "Existe una estrategia de partidos y organizaciones ultraderechistas para tumbar al Gobierno con cualquier método"
Félix Bolaños también ha denunciado una supuesta estrategia puesta en marcha por partidos y organizaciones de derecha y extrema derecha para "tumbar al Gobierno en cualquier circunstancia y con cualquier método".
Durante su entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Justicia ha apuntado que este plan consiste en utilizar querellas con denuncias falsas para llevarlas al Parlamento y a los medios de comunicación. "Eso no es muy limpio, es algo que intentan hacer todos los días la derecha y la ultraderecha y hace daño a las instituciones y a la democracia".
Bolaños, no obstante, ha defendido que la "inmensa mayoría de jueces y magistrados hacen su tarea con rigor, imparcialidad e independencia". "La gente progresista tiene que apoyar más que nadie a las instituciones de nuestro país para que les defienda de los poderosos y defienda sus derechos", ha zanjado.
-
Bolaños, sobre si el juez Peinado ha prevaricado con Begoña Gómez: "Ha sido una causa absolutamente anómala"
Félix Bolaños, ministro de Justicia, ha tildado de "absolutamente anómala" la investigación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.
Preguntado en una entrevista en la Cadena Ser por una supuesta prevaricación del magistrado instructor o por si se trata de una causa política, Bolaños ha descartado utilizar esos términos y se ha limitado a decir que Peinado "ha dictado resoluciones incomprensibles alejadas del Derecho".
El ministro tampoco ha querido opinar sobre si el CGPJ debería sancionar al juez por decir que los policías que escoltan a Begoña Gómez podrían facilitar su fuga: "Tiene dos misiones fundamentales: velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y velar por el bueno nombre de la Justicia", ha subrayado, añadiendo que la decisión estará basada en "lo que diga la ley".
Bolaños ha recordado que la causa contra la mujer de Sánchez es "fruto de una querella que presenta una organización ultraderechista con recortes de prensa simplemente por ser la mujer del presidente del Gobierno" y ha apuntado que "se debió inadmitir el primer día".
"Cada día, organizaciones ultraderechistas nos interponen decenas de querellas falsas a personas simplemente por ser progresistas", ha lamentado, acusando a PP y Vox de utilizar esta "presión" y de hacer "mucho daño a la democracia".
-
Perelló intenta abrir un expediente al juez Peinado sin fracturar el CGPJ ni tener que recurrir a su voto de calidad
La afirmación del juez Juan Carlos Peinado de que los agentes de la Policía Nacional que escoltan a Begoña Gómez pueden facilitar su fuga será analizada este lunes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, convocada por su presidenta con carácter extraordinario.
Isabel Perelló no ha querido esperar a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente prevista para el martes, tras recibir una queja del ministro del Interior, el exvocal del CGPJ y exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, el pasado sábado.
-
Una acusación particular del 'caso Begoña' exige al CGPJ que no se reúna y no actúe contra Peinado
El partido político Iustitia Europa, uno de los que ejerce de acusación popular contra Begoña Gómez, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión urgente de la reunión que tiene previsto celebrar este lunes y que archive cualquier actuación disciplinaria contra el juez de instrucción del caso, Juan Carlos Peinado.
Así lo ha reclamado Iustitia Europa en un escrito dirigido al CGPJ horas antes de que la Comisión Permanente de esa institución inicie su reunión para estudiar una posible sanción a Peinado por el auto que dictó el sábado, en el que sostenía que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarle a huir de la Justicia.
Según Iustitia Europa, las medidas cautelares ordenadas por el juez Peinado, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, no son firmes y por tanto son recurribles ante la Audiencia Provincial de Madrid.
"Si el CGPJ entra a valorar el contenido jurídico de una resolución recurrible estará invadiendo competencias reservadas exclusivamente a jueces y tribunales", en opinión del presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, abogado personado en la causa.