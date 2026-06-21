El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cree que "sería tonto" el político que en un futuro quisiera revertir el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón por el que desaparecerá la Verja a partir del próximo 15 de julio, ya que beneficiará a los ciudadanos de ambos lados.

Ese es el mensaje que lanza a un hipotético futuro gobierno en España encabezado por el PP y del que también forme parte Vox al ser preguntado por la posibilidad de que pudiera pedir la suspensión de lo acordado entre Londres y Bruselas y si le preocupa esa posibilidad.

"No vamos a entrar en un acuerdo mirando qué vamos a hacer para salirnos de él, aunque todos los acuerdos tienen que tener esa cláusula", ha sostenido.

En su opinión, el acuerdo contiene las "oportunidades" para que sea así en "uno, dos, tres o cuarenta años".