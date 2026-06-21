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Dos policías españoles y dos gibraltareños harán el control de pasaportes en Gibraltar
Dos policías españoles y dos gibraltareños serán los encargados del control de pasaportes a la entrada y a la salida de Gibraltar en el punto que se ha habilitado en el aeropuerto para las verificaciones del espacio Schengen.
Con la entrada en vigor provisional del Tratado de Gibraltar, el próximo 15 de julio, desaparece el histórico control de pasaportes en la verja entre el Peñón y la Línea de la Concepción (Cádiz), y habrá un control dual sólo en el aeropuerto.
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Picardo cree que "sería tonto" el político que quisiera revertir el acuerdo sobre Gibraltar en un futuro
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cree que "sería tonto" el político que en un futuro quisiera revertir el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón por el que desaparecerá la Verja a partir del próximo 15 de julio, ya que beneficiará a los ciudadanos de ambos lados.
Ese es el mensaje que lanza a un hipotético futuro gobierno en España encabezado por el PP y del que también forme parte Vox al ser preguntado por la posibilidad de que pudiera pedir la suspensión de lo acordado entre Londres y Bruselas y si le preocupa esa posibilidad.
"No vamos a entrar en un acuerdo mirando qué vamos a hacer para salirnos de él, aunque todos los acuerdos tienen que tener esa cláusula", ha sostenido.
En su opinión, el acuerdo contiene las "oportunidades" para que sea así en "uno, dos, tres o cuarenta años".