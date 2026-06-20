El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Valencia para intervenir ante la Junta Directiva Provincial de la formación.

El encuentro, que tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala de Espacios (C/ dels Marenys, 1), servirá para analizar la actualidad política y coordinar las líneas estratégicas del partido en la región.