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Feijóo viaja a Valencia para presidir la Junta Directiva Provincial este sábado
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará a Valencia para intervenir ante la Junta Directiva Provincial de la formación.
El encuentro, que tendrá lugar a las 10:00 horas en la Sala de Espacios (C/ dels Marenys, 1), servirá para analizar la actualidad política y coordinar las líneas estratégicas del partido en la región.